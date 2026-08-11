এফচিআৰএ সংশোধনীৰ পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে অমিত শ্বাহক আহ্বান নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ; সংশোধনীক লৈ কিয় বিতৰ্ক

এফচিআৰএ সংশোধনীৰ পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে অমিত শ্বাহক আহ্বান নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ; সংশোধনীক লৈ কিয় বিতৰ্ক
চৰকাৰে বিদেশী পুঁজিৰ বাবে এফচিআৰএৰ সংশোধিত নিয়মসমূহৰ অধিসূচনা জাৰি কৰিছে । অনা লাভজনক সংস্থাসমূহে উদ্দেশ্য আৰু কাৰ্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰসমূহ পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত তালিকাৰ পৰা বাছনি কৰিব লাগিব ।
Published : August 11, 2026 at 8:20 PM IST
গুৱাহাটী/কোহিমা : বৰ্তমানৰ সংসদৰ বাহিৰে-ভিতৰে তীব্ৰ চৰ্চা আৰু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ অহা এটা বিষয় হৈছে বিদেশী অনুদান (নিয়ন্ত্ৰণ) আইনৰ সংশোধন । ইতিমধ্যে এই আইনৰ সংশোধনক লৈ শাসক-বিৰোধীৰ মাজত বিতৰ্কৰ সূচনা হোৱাৰ উপৰি ৰাজ্যভেদে ইয়াৰ পৃথক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
কেৱল সেয়াই নহয়, এফচিআৰএ সংশোধনী বিধেয়কৰ ওপৰত আমেৰিকায়ো শেহতীয়াকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশৰ বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে লাভ কৰা বিদেশী পুঁজি সন্দৰ্ভত পূৰ্বৰ আইন আৰু বৰ্তমানৰ সংশোধনীৰ ওপৰত এক মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
I have written to the Hon’ble @HMOIndia Shri @AmitShah Ji on the proposed FCRA amendments, urging greater parliamentary scrutiny & wider stakeholder consultation, including consideration of a Joint Parliamentary Committee for comprehensive examination of the proposed legislation. pic.twitter.com/5dicE2ZGTX— Neiphiu Rio (@Neiphiu_Rio) August 10, 2026
শেহতীয়াভাৱে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেইফিউ ৰিঅ’ৱো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ লিখা এক পত্ৰযোগে এফচিআৰএৰ প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীৰ ওপৰত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে এই আইনখনৰ পৰিৱৰ্তনে গীৰ্জা আৰু খ্ৰীষ্টান দাতব্য সংস্থাসমূহৰ (কল্যাণমূলক সংস্থা) ওপৰত এক বোজাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । লগতে ই ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু সমাজ কল্যাণমূলক কাৰ্যসূচীত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলিও উল্লেখ কৰিছে ।
সোমবাৰে অমিত শ্বাহলৈ লিখা এখন পত্ৰত ৰিঅ’ই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় যে বিদেশী অনুদান (নিয়ন্ত্ৰণ) আইনৰ সংশোধনীসমূহ বিস্তৃত পৰীক্ষাৰ বাবে সংসদীয় সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হওক । ইয়াৰ দ্বাৰা সংশ্লিষ্ট অংশীদাৰসকলৰ প্ৰতিনিধিসকলক তেওঁলোকৰ মতামত দাঙি ধৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হ’ব ।
এনে প্ৰক্ৰিয়াই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে প্ৰকৃত উদ্বেগ দূৰ কৰা, আশংকা আঁতৰোৱা আৰু জনসাধাৰণৰ আস্থা গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ।
I strongly condemn the Foreign Contribution Regulation (Amendment) Bill, 2026, proposed by the Union BJP Government, which is a direct attack on Christian NGOs, Churches and other minority institutions.— M.K.Stalin (@mkstalin) April 2, 2026
After attempts to take over Waqf properties, the Union BJP Government…
এনে পদক্ষেপে এনডিএ চৰকাৰৰ 'অন্তৰ্নিহিত আৰু ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী' প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু সাংবিধানিক মূল্যবোধ, ধৰ্মনিৰপেক্ষ নীতি আৰু সকলো সম্প্ৰদায়ৰ অধিকাৰ আৰু অৱদানৰ প্ৰতি সন্মানৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়।
ইয়াৰ উপৰি ৰিঅ'ই আন কেইবাটাও বিষয় আঙুলিয়াই দিছে । ৰিঅ'ৰ পত্ৰখনৰ বিশদ ব্যাখ্যা কৰাৰ পূৰ্বে এবাৰ এফচিআৰএ সন্দৰ্ভত জানি লওঁ আহক ।
এফচিআৰএ কি ?
বিদেশী অনুদান (নিয়ন্ত্ৰণ) আইন (Foreign Contribution (Regulation) Act, FCRA) গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এখন ভাৰতীয় আইন । এই আইনখনে সংস্থা, অনা লাভজনক সংস্থা আৰু ব্যক্তিসকলে বিদেশী উৎসৰ পৰা ধন কেনেকৈ লাভ কৰে আৰু তাৰ ব্যৱহাৰ কেনেদৰে কৰে সেই বিষয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । এই আইনখনে বিদেশী পুঁজিয়ে যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা বা জনস্বাৰ্থৰ ক্ষতি নকৰে সেইটো নিশ্চিত কৰে ।
এফচিআৰএৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
এফচিআৰএৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহসমূহ হৈছে
বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়ন : এই আইনৰ অধীনত কোনো সংস্থাই বিদেশী পুঁজি গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট নিয়মত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব বা পূৰ্বানুমতি ল’ব লাগিব ।
বৈধতা : এফচিআৰএ পঞ্জীয়নৰ প্ৰমাণ-পত্ৰৰ ম্যাদ পাঁচ বছৰৰ অন্তত উকলি যায় । তাৰ পিছত ইয়াৰ পুনৰ নবীকৰণৰ প্ৰয়োজন হয় ।
বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন : যিসমূহ সংস্থাই এই পঞ্জীয়নৰ দ্বাৰা বিদেশী পুঁজি গ্ৰহণ কৰে, সেই সংস্থাসমূহে তেওঁলোকৰ বিদেশী একাউণ্টৰ বাৰ্ষিক অনলাইন অডিট ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰিব লাগে ।
বাধা নিষেধ : এই আইনৰ অধীনত বিদেশী পুঁজি গ্ৰহণ আৰু ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি, সাৰ্বভৌমত্ব, জনশৃংখলা বা নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা কাৰ্যকলাপৰ বাবে এই ধন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ।
এফচিআৰএ সংশোধনী বিধেয়ক
২০২৬ চনৰ ২৫ মাৰ্চত বিদেশী অনুদান (নিয়ন্ত্ৰণ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ লোকসভাত উত্থাপন কৰা হয় । বিদেশী অনুদান (নিয়ন্ত্ৰণ) সংশোধনী নিয়ম, ২০২৬ৰ (২২ জুন, ২০২৬ তাৰিখে অধিসূচনা জাৰি কৰা) দ্বাৰা ভাৰতীয় অনা লাভজনক সংস্থা, ধৰ্মীয় গোট আৰু বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ বাবে বিদেশী পুঁজিৰ ওপৰত তদাৰকী অতি কঠোৰ কৰা হৈছে । আনহাতে, সংসদত বিধেয়কখন উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে তীব্ৰ ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু বৰ্তমান এই বিধেয়কখন সংসদীয় পৰ্যালোচনাৰ অধীনত আছে ।
শেহতীয়া স্থিতি
FCRA 2.0 পৰ্টেল : শেহতীয়াভাৱে FCRA 2.0 নামৰ এটা নতুন ডিজিটেল পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা অনলাইন আবেদনসমূহ বিবেডনা কৰা, ইয়াৰ জটিলতা আদি বিচাৰ কৰা আৰু নথিপত্ৰসমূহ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
সংশোধনী প্ৰস্তাৱ : এই আইনখনৰ ২০২৬ চনৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ অনুসৰি, যদি কোনো সংস্থাৰ প্ৰমাণ-পত্ৰৰ ম্যাদ উকলি যায়, সেয়া উঠাই লোৱা হয় বা বাতিল কৰা হয় তেন্তে বিদেশী পুঁজিৰে চলি থকা সম্পত্তি পৰিচালনা বা নিষ্পত্তিৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বিধান দিয়া হৈছে ।
এফচিআৰএ, ২০২৬ সংশোধনী বিধেয়কৰ মূল বিধানসমূহ কি
সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ : যিবোৰ সংস্থাৰ এফচিআৰএ পঞ্জীয়ন বাতিল কৰা হৈছে, উঠাই লৈছে বা ম্যাদ উকলি গৈছে (সমাপ্ত হোৱা বুলি গণ্য কৰা হৈছে) সেইবোৰ সংস্থাৰ সম্পত্তি আৰু অব্যৱহৃত ধন সাময়িকভাৱে পৰিচালনা বা স্থায়ীভাৱে গ্ৰহণ/বিসৰ্জন কৰিবলৈ এটা প্ৰশাসনিক কৰ্তৃপক্ষ গঠন কৰা হৈছে ।
মিশ্ৰিত-পুঁজিৰ সম্পত্তি : আংশিকভাৱে বিদেশী আৰু আংশিকভাৱে ঘৰুৱা পুঁজিৰে অধিগ্ৰহণ কৰা সম্পত্তিসমূহ প্ৰমাণীকৰণ হেৰুওৱাৰ পিছত নিৰ্দিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ হাতলৈ যাব বুলি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । ইয়াৰ ফলত ঘৰুৱা অংশ আদায় কৰিবলৈ আনুষ্ঠানিক আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।
পেনাল্টি হ্ৰাস : নিৰ্বাচিত এফচিআৰএ উলংঘাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ কাৰাদণ্ড ৫ বছৰৰ পৰা ১ বছৰলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে ।
তদন্তৰ অনুমোদন : এফচিআৰএৰ অভিযোগৰ তদন্তৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থা বা ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পূৰ্ব অনুমোদন লাভ কৰিব লাগিব ।
জুন, ২০২৬ৰ নিয়মৰ জৰিয়তে কি কি পৰিৱৰ্তন আনিব বিচৰা হৈছে
উদ্দেশ্য আৰু পৰিসীমা : এই পঞ্জীয়নক কঠোৰভাৱে নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকৰী উদ্দেশ্য আৰু পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত সময়সূচী অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ সৈতে বান্ধি ৰাখে ।
মুখ্য পৰিচালক : এই সংশোধনে মুখ্য পৰিচালক, অংশীদাৰ আৰু ট্ৰাষ্টীৰ বাবে স্পষ্ট সংজ্ঞা আৰু অনুসৰণ পৰীক্ষাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে আৰু বিদেশী নাগৰিকসকলক কিছুমান ভূমিকা গ্ৰহণত বাধা প্ৰদান কৰে ।
নবীকৰণৰ সীমা : নবীকৰণৰ যোগ্যতাৰ বাবে ন্যূনতম বিত্তীয় ব্যৱহাৰৰ এক মানক নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
বৰ্তমানৰ স্থিতি আৰু বিতৰ্ক
বিৰোধীৰ সমালোচনা : নাগৰিক সমাজ, ধৰ্মীয় দাতব্য সংস্থা আৰু বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে সম্পত্তি নিয়োগ ক্ষমতাক চৰকাৰৰ অত্যধিক ভূমিকা বুলি তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ।
যুটীয়া সংসদীয় সমিতি (জেপিচি) : বিভিন্ন অংশীদাৰ আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ তীব্ৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক বিস্তৃত সহমতৰ বাবে জেপিচিৰ (যুটীয়া সংসদীয় সমিতি) জৰিয়তে বিধেয়কখন গৃহীত কৰিবলৈ ইচ্ছুকতা প্ৰকাশ কৰিছে ।
এফচিআৰএ সংশোধনীৰ ওপৰত বিতৰ্ক
উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত চৰকাৰে বিদেশী অনুদান লাভৰ বাবে সংশোধিত এফচিআৰএৰ নিয়মসমূহৰ অধিসূচনা জাৰি কৰিছিল । এই অধিসূচনাত বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে এই পুঁজি ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য আৰু কাৰ্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰসমূহ পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত তালিকাৰ পৰা বাছনি কৰিব লাগিব ।
ধৰ্ম ভিত্তিক একাধিক কাৰ্যকলাপৰ অনুমতি দিয়াৰ বিপৰীতে এই নিয়মসমূহে বিদেশী অনুদান (নিয়ন্ত্ৰণ) আইন (এফচিআৰএ)ৰ অধীনত পঞ্জীয়নৰ বাবে যোগ্য কেইবাটাও শ্ৰেণীৰ পৰা ধৰ্মান্তৰকৰণক স্পষ্টভাৱে বাদ দিছে ।
সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত 'প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ' : ষ্টেলিন
তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বিদেশী অনুদান (নিয়ন্ত্ৰণ) আইনৰ (এফচিআৰএ) প্ৰস্তাৱিত সংশোধনী প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । তেওঁ কয় যে এই পৰিৱৰ্তনে সংখ্যালঘু পৰিচালিত প্ৰতিষ্ঠান বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টান দাতব্য সংস্থা আৰু গীৰ্জাসমূহক অন্যায়ভাৱে লক্ষ্য কৰি লৈছে ।
এক বিবৃতিত ষ্টেলিনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমালোচনা কৰি প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীক সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত 'প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ' বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে এই পদক্ষেপে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু কল্যাণমূলক কাৰ্যকলাপৰ বাবে বিদেশী পুঁজিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কেইবাটাও দাতব্য সংস্থাৰ বিত্তীয় জীৱনৰেখা সীমিত কৰিব । তেওঁৰ মতে, এই সংশোধনীসমূহে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহৰ কাম-কাজত হস্তক্ষেপৰ এক বিস্তৃত আৰ্হি প্ৰতিফলিত কৰে ।
ৱাকফৰ সম্পত্তিক লৈ হোৱা বিতৰ্কৰ সৈতে সমান্তৰালভাৱে ষ্টেলিনে অভিযোগ কৰে যে কেন্দ্ৰই বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰয়োগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । তেওঁ লগতে সকীয়াই দিয়ে যে ৰাজনৈতিক হেঁচা আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে চৰকাৰে কৌশলগতভাৱে বিধেয়কখনত বিলম্ব ঘটাব পাৰে । বিশেষকৈ কেৰালাৰ দৰে ৰাজ্যত, য’ত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ে নিৰ্বাচনত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে ।
ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
৩০ মাৰ্চত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এক জনসভাত অভিযোগ কৰে যে প্ৰস্তাৱিত এফচিআৰএ সংশোধনীৰ অধীনত কেৱল আৰএছএছেহে বিদেশী ধন লাভ কৰিব পাৰিব । আনহাতে, আন সংগঠনসমূহক এই পুঁজি লাভত বাধা আৰোপ কৰিব । কেৰালাৰ পুতুপল্লীত নিৰ্বাচনী সমাবেশত ভাষণ দি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে বিদেশী অনুদান (নিয়ন্ত্ৰণ) আইন (এফচিআৰএ) সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন কৰাটোৱে গুৰুতৰ চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
বৃহৎ খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায় থকা কোট্টাইম জিলাত এফচিআৰএ এটা মূল বিষয় হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
"হঠাতে আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ যে এফচিআৰএ বিধেয়ক এখন অনা হৈছে । আমোদজনক কথাটো হ’ল যে বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ধন লাভ কৰিব পৰা এটা সংগঠনহে আছে । আৰএছএছৰ বাহিৰে আন কোনো সংস্থাই বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ধন লাভ কৰিব নোৱাৰে ।" ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় । তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্যোগপতি গৌতম আদানীৰ জৰিয়তে বিদেশী বিত্তীয় সাহায্য লাভ কৰিব পাৰিব । আনহাতে, প্ৰস্তাৱিত এফচিআৰএৰ নীতিৰ জৰিয়তে আৰএছএছ লাভৱান হ’ব।
‘আৰএছএছৰ এনে বিশেষ কি আছে যে তেওঁলোকৰ বাবে সুকীয়া নিয়ম আছে, তেওঁলোকে ঘৃণা বিয়পাই মানুহক বিভাজন কৰে । বিজেপিৰ কাম-কাজ এনেকৈয়ে চলে ।"
আমেৰিকান সাংসদৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
৫ আগষ্টত আমেৰিকাৰ এগৰাকী সাংসদে এনজিঅ’, ট্ৰাষ্ট, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ধৰ্মীয় সংগঠনসমূহে লাভ কৰা বিদেশী অনুদানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ আইনত প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি এই পদক্ষেপে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি কয় ।
আমেৰিকান কংগ্ৰেছী ৰাইলী মূৰে কয় যে বিদেশী অনুদান নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰ (এফচিআৰএ) সংশোধনীৰ ফলত ভাৰত চৰকাৰে গীৰ্জা আৰু ধৰ্মীয় দাতব্য সংস্থাসমূহ নিজৰ দখললৈ নিয়াৰ অনুমতি দিব আৰু ই 'খ্ৰীষ্টানসকলৰ বিৰুদ্ধে স্পষ্ট আক্ৰমণ'ৰ সমান হ’ব ।
"আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ পুনৰুত্থানৰ মাত্ৰ কেইটামান দশক পিছতে ছেইণ্ট থমাছ দ্য এপষ্টলে মালাবাৰ উপকূললৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা খ্ৰীষ্টানসকল ভাৰতত আছে । কিন্তু এই সুদীৰ্ঘ খ্ৰীষ্টান ইতিহাসৰ মাজতো ভাৰতীয় সংসদে বিদেশী অনুদান নিয়ন্ত্ৰণ সংশোধনী (এফচিআৰএ) নিয়ম সংশোধন কৰি গীৰ্জা আৰু ধৰ্মীয় দাতব্য সংস্থাসমূহ চৰকাৰীভাৱে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ অনুমতি দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে ।" পশ্চিম ভাৰ্জিনিয়াৰ ৰিপাব্লিকান সাংসদগৰাকীয়ে এক X পোষ্টত এনেদৰে কয় ।
প্ৰথমটো কাৰ্যকালৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা মূৰে কয়, "খ্ৰীষ্টানসকলৰ বিৰুদ্ধে এইটো স্পষ্ট আক্ৰমণ । এই বিধেয়কখন যদি এইদৰে আগবাঢ়ি যায় তেন্তে ভাৰতৰ সৈতে আমাৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত ই এক ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হ’ব ।"
বিতৰ্কৰ কাৰণ কি
উল্লেখ্য যে বিদেশী অনুদান (নিয়ন্ত্ৰণ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ৰ দ্বাৰা চৰকাৰক এই ক্ষমতা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে যে যেতিয়া কোনো সংস্থাৰ এফচিআৰএ পঞ্জীয়ন বাতিল কৰা হয়, উঠাই লোৱা কৰা হয় বা নবীকৰণ নকৰাৰ বাবে বন্ধ কৰা হয়, তেতিয়া বিদেশী বৰঙণি ব্যৱহাৰ কৰি সৃষ্টি কৰা বিদেশী পুঁজি আৰু সম্পত্তিৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব ল'ব পৰাকৈ 'নিৰ্দিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ' সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
বিধেয়কখনত এইটোও কোৱা হৈছে যে যিবোৰ সম্পত্তি উপাসনাৰ স্থান, সেইবোৰত কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ ধৰ্মীয় চৰিত্ৰ বজাই ৰখাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব । এই প্ৰস্তাৱিত আইনখনে আইনখন উলংঘা কৰাৰ সৰ্বোচ্চ শাস্তিও পাঁচ বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ পৰা এবছৰলৈ হ্ৰাস কৰিছে ।
গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, ২০১৯ চনৰ পৰা ২০২২ চনৰ ভিতৰত ১৩,৫২০ টা সংস্থাই ৫৫,৭৪১ কোটি টকা বিদেশী অনুদান লাভ কৰিছে । এফচিআৰএ পৰ্টেলে ইংগিত দিয়ে যে ২০২৬ চনৰ ১৫ জুলাইলৈকে ১৪,৪৪৯ টা সক্ৰিয় সংগঠনৰ এফচিআৰএ প্ৰমাণ-পত্ৰ আছে, ২২,৪৯৮ টা বাতিল কৰা হৈছে আৰু ১৫,২১২ টাৰ ম্যাদ উকলা বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।
ৰিঅ'ৰ উদ্বেগ
চলিত বৰ্ষৰ ২৫ মাৰ্চত লোকসভাত উত্থাপন কৰা এফচিআৰ এ সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ সংসদৰ চলিত বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত আলোচনাৰ বাবে গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে । ৰিঅ’ই কয় যে সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণী, বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায়ে এই আইনখনৰ প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
তেওঁ কয় যে নাগালেণ্ড বেপ্টিষ্ট চাৰ্চ কাউন্সিল (এনবিচিচি) আৰু কোহিমাৰ বিশ্বপেও গীৰ্জা আৰু সংশ্লিষ্ট দাতব্য সংস্থাসমূহে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিত্বমূলক মত দাখিল কৰিছে । নাগালেণ্ডৰ অনন্য সামাজিক, ঐতিহাসিক আৰু উন্নয়নমূলক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ উপযুক্ত সংবেদনশীলতাৰে বিবেচনা কৰিবলৈ ৰিঅ’ই অনুৰোধ জনায় ।
নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁ খ্ৰীষ্টান নেতাসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে আৰু ৯ আগষ্টত এনবিচিচিৰ নেতৃত্ব আৰু কোহিমাৰ বিশ্বপৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আন এক পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হয় । তাত তেওঁলোকে গীৰ্জা আৰু খ্ৰীষ্টান সংগঠনসমূহে নিজৰ কাৰ্যকলাপ আৰু মানৱীয় সেৱা আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
নাগালেণ্ডৰ ৯০ শতাংশতকৈও অধিক জনসংখ্যা খ্ৰীষ্টান বুলি আঙুলিয়াই দি ৰিঅ’ই কয় যে ৰাজ্যখনৰ আধ্যাত্মিক আৰু সামূহিক জীৱনৰ লগতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা, দৰিদ্ৰতা নিৰাময়, সমাজ কল্যাণ, জীৱিকাৰ সহায় আৰু বঞ্চিত আৰু দুৰ্বল শ্ৰেণীক সহায়ৰ ক্ষেত্ৰতো গীৰ্জাসমূহে ঐতিহাসিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।
তেওঁ কয় যে বিশেষকৈ দূৰৱৰ্তী আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল অঞ্চলত বহু শৈক্ষিক, স্বাস্থ্যসেৱা, মানৱীয় আৰু সমাজ-সেৱাৰ কাৰ্যকলাপ বৈধ বিদেশী অনুদান, অংশীদাৰিত্ব আৰু সহায়ৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হৈছে ।
ৰিঅ’ৰ মতে, ক্ৰমান্বয়ে কঠোৰ হৈ অহা এফচিআৰএৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু অনুসৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাই ইতিমধ্যে গীৰ্জা আৰু দাতব্য সংস্থাসমূহৰ ওপৰত যথেষ্ট আৰ্থিক আৰু প্ৰশাসনিক বোজা জাপি দিছে ।
প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীসমূহ যদি বৰ্তমানৰ ৰূপত কাৰ্যকৰী কৰা হয়, তেন্তে এই অসুবিধাসমূহ আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু চলিত কল্যাণমূলক, শৈক্ষিক, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু সমাজসেৱা কাৰ্যসূচীত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
ৰিঅ’ই কয় যে সীমিত সম্পদ থকা সৰু সৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে দূৰৱৰ্তী আৰু কম সেৱা লাভ কৰা সম্প্ৰদায়সমূহক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সময়ত ইয়াৰ দ্বাৰা বিশেষভাৱে প্ৰভাৱিত হ’ব পাৰে ।
ধৰ্মান্তৰকৰণৰ বাবে বিদেশী বৰঙণিৰ ব্যৱহাৰৰ অভিযোগৰ সৈতে জড়িত কিছুমান খ্ৰীষ্টান সংগঠনৰ এফচিআৰএ নবীকৰণৰ আবেদন নাকচ কৰা বুলি প্ৰকাশ পোৱা বাতৰিক লৈও নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
নাগালেণ্ডৰ জনগাঁথনিগত প্ৰেক্ষাপটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ কয় যে সংগঠনসমূহৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰকৃত প্ৰকৃতি আৰু উদ্দেশ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনে বিষয়সমূহ সতৰ্ক আৰু সংবেদনশীলভাৱে পৰীক্ষাৰ যোগ্য । তেওঁ জোৰ দি কয় যে বৈধ দাতব্য, শৈক্ষিক, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু সমাজ-কল্যাণমূলক কাৰ্যকলাপসমূহ বিস্তৃত বা সাধাৰণীকৃত অনুমানৰ দ্বাৰা অজানিতে প্ৰভাৱিত হ’ব নালাগে, বিশেষকৈ য’ত সংস্থাসমূহে অন্যথা প্ৰযোজ্য আইনসমূহ মানি চলিছে ।
ৰিঅ’ই আহ্বান জনায় যে নবীকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা বিষয়সমূহ পৰ্যালোচনা আৰু গুৰুত্বসহকাৰে, বস্তুনিষ্ঠ আৰু ব্যক্তিগতভাৱে পৰীক্ষা কৰা হওক, যাতে প্ৰকৃত কল্যাণমূলক কাৰ্যকলাপত বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰে । গীৰ্জাসমূহৰ মানৱীয় ভূমিকাক আলোকপাত কৰি ৰিঅ’ই কয় যে খ্ৰীষ্টান সংগঠনসমূহে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, দুৰ্যোগ আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়ত সহায় আগবঢ়াইছে ।
বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ সাহায্যমূলক কামৰ উদাহৰণ দি তেওঁ ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত তেওঁলোকৰ অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰি কয় যে গীৰ্জা আৰু খ্ৰীষ্টান প্ৰতিষ্ঠানসমূহে সম্প্ৰদায় আৰু চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাৰ সমৰ্থনত সম্পদ, আন্তঃগাঁথনি আৰু স্বেচ্ছাসেৱকক সংগঠিত কৰিছিল ।
ৰিঅ’ই নাগালেণ্ডৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আৰু গীৰ্জাৰ ১৫০ বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ ইতিহাস আৰু বিশ্ব খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে ইয়াৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্কৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।
তেওঁ নাগালেণ্ডৰ বেপ্টিষ্ট আন্দোলন আৰু আমেৰিকাৰ বেপ্টিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ মাজত থকা ঐতিহাসিক সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ লগতে কয় যে কেথলিক গীৰ্জা আৰু অন্যান্য খ্ৰীষ্টান ধৰ্মগোষ্ঠীসমূহেও ভাৰত আৰু বিদেশৰ গীৰ্জা, মিছন আৰু সংগঠনৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছে ।
তেওঁ কয় যে খ্ৰীষ্টান মিছন আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নাগালেণ্ডৰ উন্নয়নত এশ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি অৰিহণা যোগাই আহিছে, তেওঁলোকৰ কাম ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভৰ পূৰ্বৰে পৰাই আৰম্ভ হৈছিল আৰু কঠিন আৰু অতি বেয়া সময়ৰ মাজেৰেও চলি আছে ।
যেতিয়া আধুনিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু আন্তঃগাঁথনি সীমিত আছিল, তেতিয়া গীৰ্জাসমূহে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু মানৱীয় সাহায্যৰে দূৰৱৰ্তী সম্প্ৰদায়সমূহৰ ওচৰলৈ গৈছিল । তেওঁলোকে সাক্ষৰতা, সামাজিক প্ৰগতি আৰু মানৱ বিকাশত অৰিহণা যোগাইছিল বুলি নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে ।
ৰিঅ’ই কয় যে ধৰ্ম বা সামাজিক পটভূমি নিৰ্বিশেষে মানুহক সেৱা আগবঢ়োৱা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা, দাতব্য প্ৰতিষ্ঠান আৰু সমাজসেৱা সংস্থাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত খ্ৰীষ্টান প্ৰতিষ্ঠানসমূহে যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে ।
সম্পাদনা কক্ষৰ পৰা আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন ৷