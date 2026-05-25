ছয় পণবন্দীক মুকলিৰ দাবীত নগা পিপলছ ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদ

লোককেইজনক সন্দেহযুক্ত কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে পণবন্দী কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে নগা সংগঠনটোৱে ৷

নগা পিপলছ ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদ (ANI)
By ANI

Published : May 25, 2026 at 5:56 PM IST

ইম্ফল: মণিপুৰৰ ৰাজধানী চহৰ ইম্ফলত নগা পিপলছ ইউনিয়নৰ বৃহৎ ৰেলী ৷ বিগত ১৩ মে’ৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ৰাজ্যখনৰ ছয়জনকৈ লোকৰ মুক্তি বিচাৰি সোমবাৰে এই ৰেলী উলিয়াই সংগঠনটোৱে ৷

সোমবাৰে সংগঠনটোৱে এই ৰেলীৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰক এক স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে লোককেইজনৰ মুক্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰে ৷ লোককেইজনক সন্দেহযুক্ত কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে পণবন্দী কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে নগা সংগঠনটোৱে ৷ মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাই এই প্ৰতিবাদী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

নিউ চেকনৰ ট্ৰাইবেল মাৰ্কেটৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ৰেলী কনুং মামাং ক্ৰছিঙৰ দিশে থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসভৱন অভিমুখে আগবাঢ়ে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসভৱনৰ পৰা প্ৰায় ২০০ মিটাৰ দূৰত্বত থকা পেলেচ গেটৰ সমীপত প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আৰক্ষীয়ে আগবাঢ়ি যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত অনুমতি সাপেক্ষে সংগঠনটোৰ ৮ জন সদস্যই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসভৱনলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই খেমচান্দ সিঙক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে ৷ স্মাৰকপত্ৰখনৰ জৰিয়তে সংগঠনটোৱে এই অপহৰণত জড়িতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অস্ত্ৰধাৰী কুকি উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সমগ্ৰ ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে ৷ তেওঁলোকে ‘‘৬ জন নগা পণবন্দীক শীঘ্ৰে নিৰাপদে মুকলি কৰি দিয়ক, চৰকাৰৰ তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ, নিৰীহ সাধাৰণ নাগৰিকৰ ন্যায় আৰু সুৰক্ষা, নিৰীহ লোকৰ বিৰুদ্ধে হিংসা বন্ধ কৰক’’ আদি শ্লোগানেৰে বেনাৰ আৰু প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

ইয়াৰোপৰি ৰাজ্যখনৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী নেমচা কিপগেনক মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰা অপসাৰণৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অনুৰোধ জনায় ৷ কিপগেনৰ স্বামীয়ে উগ্ৰপন্থী সংগঠন কুকি নেশ্ব'নেল ফ্ৰণ্ট(প্ৰেচিডেন্সিয়েল)ৰ মুৰব্বী আৰু এই অপহৰণৰ বাবে দায়ী বুলি সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰে ।

সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ইম্ফলস্থিত নগা পিপলছ ইউনিয়নৰ সাধাৰণ সম্পাদক এইচ বি ক’ৰিঙে কয় যে শান্তিপূৰ্ণ আৰু অহিংসভাৱে এই ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে ।

ক’ৰিঙে কয়, ‘‘যোৱা ১৩ মে'ত অপহৰণ কৰা আমাৰ ছয়জন নগা লোকক নিৰাপদে মুক্তি দিয়াৰ দাবীত আমি এই শান্তিপূৰ্ণ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিছো । আমি তেওঁলোকক কোনোধৰণৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ মুকলি কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।’’

বিষয়টোত চৰকাৰৰ তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপৰ দাবীৰে এই ৰেলী বাহিৰ কৰা বুলি সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে লগতে কয় ৷ ইফালে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা নেইকনালংৰ চুণ্টুইলিউ কামেইয়ে চৰকাৰৰ লেহেমীয়া সঁহাৰিত হতাশ হয় ৷

কামেইয়ে কয়, ‘‘কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে অপহৰণ কৰা আমাৰ ছয়জন নগা ভাতৃৰ মুক্তি নিশ্চিত কৰাৰ দাবীৰে আমি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছো । এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই । চৰকাৰে উপযুক্ত পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰি আছো ৷ কিন্তু লাহে লাহে আমাৰ আশা ম্লান হৈ পৰিব ধৰিছে ।’’

তেওঁ লগতে কয় যে অপহৃত লোকসকলক নিৰাপদে ঘূৰি অহাটো নিশ্চিত কৰাত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে ৷ যাৰ বাবে সাধাৰণ লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ এই ৰেলী বাহিৰ কৰিছিল ৷

উল্লেখ্য যে, বিগত ১৩ মে’ত কাংপকপি আৰু সেনাপতি জিলাত ৩৮ জনতকৈ অধিক লোকক অপহৰণ কৰি সশস্ত্ৰ সংগঠনে পণবন্দী কৰি ৰাখিছিল ৷ কাংপকপি জিলাত হোৱা সংঘৰ্ষত তিনিজনকৈ গীৰ্জাৰ ধৰ্মগুৰু নিহত হোৱাৰ পিছত এই অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ৷ ইয়াৰে ১২ গৰাকী নগা মহিলা আৰু ১৬ গৰাকী কুকিসহ মুঠ ৩২ গৰাকী লোকক পিছলৈ মুকলি কৰি দিয়া হয় । অৱশ্যে ছয়জন নগা লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে কোনো খবৰ লাভ কৰা নাই ৷

আনহাতে, কুকি ইনপি মণিপুৰে তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়ৰ ১৪ জন লোকক নগা গোটে পণবন্দী কৰি ৰখাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৷

