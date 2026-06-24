নগা হত্যাকাৰীক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ল? সেনালৈ প্ৰশ্ন এনপিঅ'ৰ

নগা হত্যাকাৰীক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ল? সেনালৈ প্ৰশ্ন এনপিঅ'ৰ
মণিুপৰত সেনা বাহিনীয়ে গ্ৰহণ কৰা সন্ত্ৰাস বিৰোধী নীতিৰ সন্দৰ্ভত এনপিঅ'ৰ প্ৰশ্ন, নগা লোকৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে ৷
Published : June 24, 2026 at 5:48 PM IST
তেজপুৰ : অশান্ত মণিপুৰত কোনে হিংসাৰ বীজ সিঁচিছে ? উগ্ৰপন্থী নিধনৰ নামত অশান্ত জৰ্জৰ ৰাজ্যখনত সেনাই সৰ্বসাধাৰণ জনতাক অত্যাচাৰ কৰিছে নেকি ? ৰাইজৰ মাজত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থকাৰ মাজতে নাগা পিপ'লছ অৰ্গেনাইজেশ্ব'ন চমুকৈ এনপিঅ'য়ে সেনা বাহিনীৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৷
শেহতীয়াকৈ লেইলন ভাইফেই অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদ, কেএনএফ (পি) বিদ্ৰোহী গোটৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযান চলাইছিল আৰু সেনাই কেএনএফ (পি), ইউকেএনপি আৰু কেআৰএ গোটৰ শতাধিক লোকক আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছিল ৷
সেনাই আৱদ্ধ কৰি ৰখা সংগঠন কেইটাই নগাৰ ১৮ জনকৈ লোকক অপহৰণ কৰি ছয়জনক নৃশংসভাবে হত্যা কৰিছিল ৷ কিন্তু সেনাই কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিল ৷ সেই প্ৰেক্ষাপটত নগা হত্যাকাৰীক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে বুলি সেনালৈ প্ৰশ্ন কৰিছে এনপিঅ'য়ে ৷
বুধবাৰে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিবৃত্তিত এনপিঅ'য়ে কয়," ২০২৬ চনৰ ২৩ জুনত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কেএনএফ (পি), ইউকেএনপি আৰু কেআৰএ পুকা নমাডিক কেম্পত অভিযান চলাইছিল ৷ কিন্তু কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাছিল । আমাৰ সন্দেহ, তেওঁলোকৰ লগত গোপন সম্পক বৰ্তাই ৰাখিছে নেকি সেনাই ৷"
তেওঁলোকে কয়,"সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে সেনাই ৷ লগতে অপহৰণ আৰু হত্যাৰ বলি হোৱা ছয়গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃতদেহ এতিয়াও জেএনআইএমএছৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে ৷ কিন্তু হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাটো সেনাৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় ৷"
এনপিঅ'য়ে কয়,"ঘটনাৰ তদন্ত আৰু দোষীক শাস্তি দিয়াৰ দাবীত ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই খেমচন্দ্ৰ সিংহৰ ওচৰত এখন আবেদন দাখিল কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ২৪ জুনৰ পুৱতি নিশা নামদিলং-কাংলাটংবিত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আৰক্ষীয়ে লাঠিচাৰ্জ চলোৱা, প্ৰতিবাদকাৰীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু আটক কৰাৰ ঘটনা নিন্দনীয় ৷"
লগতে পঢ়ক:মৰিগাঁৱত ডেংগুৰ প্ৰাদূৰ্ভাব, চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে ডেংগুৰোগীৰ মৃত্যু