ETV Bharat / bharat

কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত পাঁচটাকৈ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম মুকলি

দেশৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত ই-সুশ্ৰুত ক্লিনিক, ড্ৰাগ ৰেজিষ্ট্ৰি, আৰোগ্য সেতু ২.০, আয়ুষ্মান সাৰথি হোৱাটছএপ চাটবট আৰু ইউনিফাইড হেল্থ ইণ্টাৰফেচ নামৰ পাঁচটাকৈ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম মুকলি ৷

AYUSHMAN BHARAT DIGITAL MISSION
কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত পাঁচটাকৈ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম মুকলি (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 11:55 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়ন সাধন কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৷ ভাৰতত ডিজিটেল স্বাস্থ্যসেৱাৰ ৰূপান্তৰ ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী জগত প্ৰকাশ নাড্ডাই আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছনৰ অধীনত ৫টা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম মুকলি কৰে ।

এই পদক্ষেপসমূহৰ লক্ষ্য হৈছে স্বাস্থ্যসেৱাক অধিক সুলভ, আন্তঃকাৰ্যকৰী আৰু নাগৰিককেন্দ্ৰিক কৰি তোলা । এই নতুন প্লেটফৰ্মসমূহৰ ভিতৰত আছে ক্ৰমে ই-সুশ্ৰুত ক্লিনিক, ড্ৰাগ ৰেজিষ্ট্ৰি, আৰোগ্য সেতু ২.০, আয়ুষ্মান সাৰথি হোৱাটছএপ চাটবট আৰু ইউনিফাইড হেল্থ ইণ্টাৰফেচ ৷

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী নাড্ডাই কয়, ‘‘এই ডিজিটেল পদক্ষেপসমূহৰ আৰম্ভণি এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটিত পৰিণত হৈছে । এই এপ্লিকেচনসমূহে স্বাস্থ্যসেৱাৰ সৈতে জড়িত সেৱাসমূহ অধিক সুলভ আৰু কাৰ্যক্ষম কৰি তুলি এখন সুস্থ ভাৰত আৰু ডিজিটেলভাৱে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ গঢ়ি তোলাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।’’

এই পদক্ষেপসমূহৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতৰ জনস্বাস্থ্যৰ আন্তঃগাঁথনি ডিজিটেলী শক্তিশালী কৰা । ইয়াৰ ভিতৰত স্বাস্থ্য অভিলেখৰ প্ৰৱেশ উন্নত কৰা, চিকিৎসা তথ্যৰ প্ৰামাণিকীকৰণ, নিৰৱচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেৱা সেৱা প্ৰদান আৰু ৰাজহুৱা তথা ব্যক্তিগতস্বাস্থ্যসেৱা সুবিধাসমূহত ডিজিটেল স্বাস্থ্যৰ গ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰা আদি অন্যতম ।

এক সহজ চিকিৎসালয় ব্যৱস্থাপনা

এই নতুন প্লেটফৰ্মসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল ই-সুশ্ৰুত ক্লিনিক ৷ যিটো চেণ্টাৰ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অৱ এডভান্সড কম্পিউটিং(C-DAC) দ্বাৰা সজাই তোলা এক লঘু, ক্লাউড ভিত্তিক চিকিৎসালয় ব্যৱস্থাপনা তথ্য ব্যৱস্থা । বিশেষভাৱে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ক্লিনিক, প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা কেন্দ্ৰ তথা উপ-কেন্দ্ৰৰ বাবে ডিজাইন কৰা এই প্লেটফৰ্মে ক্ষুদ্ৰ স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰীসকলৰ বাবে সুলভ মূল্যৰ ডিজিটেল সমাধানৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ পূৰ কৰিব ৷

এই এপ্লিকেচনে ৰোগীৰ পঞ্জীয়ন, বিলিং, ক্লিনিকেল নথিপত্ৰ, ক্লিনিকেল সিদ্ধান্ত সমৰ্থন আৰু প্ৰতিবেদন আদি কামসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সম্পন্ন কৰিব । তদুপৰি বিশেষ আইটি আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ থকা ক্লিনিকসমূহেও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ ই সহজ ৷ ইতিমধ্যে ৮০০ৰো অধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰই ইয়াক গ্ৰহণ কৰিছে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষ(এনএইচএ) আৰু চি-ডিএচিৰ মাজত হোৱা চুক্তি অনুসৰি এই ছফ্টৱেৰটো প্ৰথম তিনিমাহৰ বাবে বিনামূলীয়া হ’ব ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিমাহে ২৯৯ টকা ৰাজসাহায্যযুক্ত হাৰে পাঁচজন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব ৷ যাৰ ফলত ডিজিটেল স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাপনা ক্ষুদ্ৰ ক্লিনিকসমূহৰ বাবে সুলভ হৈ পৰিব ৷

নাড্ডাই ড্ৰাগ ৰেজিষ্ট্ৰিও আৰম্ভ কৰে, যিটো দেশজোৰা মানক ডিজিটেল ডাটাবেছ ৷ ইয়ে ঔষধৰ পৰীক্ষিত তথ্যৰ একক উৎস হিচাপে কাম কৰিব । এনএইচএৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় ঔষধ মানদণ্ড নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থা(চিডিএছচিঅ’) আৰু ইএইচআৰ মানদণ্ডৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ কেন্দ্ৰৰ সহযোগত প্ৰস্তুত কৰা এই পঞ্জীয়নত বৰ্তমান ১.২৩ লাখৰো অধিক ব্ৰেণ্ডেড ঔষধ, ১০,০০০ৰো অধিক জেনেৰিক ঔষধ আৰু প্ৰায় ২৯,০০০ বিধ অন্যান্য পদাৰ্থ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ই চিকিৎসালয় ব্যৱস্থাপনা ব্যৱস্থা, ই-প্ৰেছক্ৰিপচন প্লেটফৰ্ম আৰু এবিডিএম-সংগত এপ্লিকেচনৰ সৈতে একত্ৰিত হ’ব, যাতে একেধৰণৰ ঔষধ চিনাক্তকৰণ নিশ্চিত কৰিব পাৰি ৷ লগতে ঔষধৰ ভুল হ্ৰাস কৰিব পাৰি আৰু স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাসমূহৰ মাজত আন্তঃকাৰ্যক্ষমতা উন্নত কৰিব পাৰি ।

এক বিস্তৃত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অভিলেখ প্লেটফৰ্ম

কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰোগ্য সেতু ২.০ এপো মুকলি কৰে । মূলতঃ ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত মুকলি কৰা এই এপটোক এতিয়াৰে পৰা এক বিস্তৃত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অভিলেখ প্লেটফৰ্মলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে । এই নতুন আৰু উন্নত এপটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ ABHA একাউণ্ট সৃষ্টি আৰু পৰিচালনা কৰিবলৈ, চিকিৎসা ৰেকৰ্ড সংৰক্ষণ কৰিবলৈ, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰতিবেদন আপলোড কৰিবলৈ, পৰিধানযোগ্য ডিভাইচৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যৰ পৰিমাপসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ, ঔষধ গ্ৰহণৰ সময়ত মনত কৰি দিয়ালৈকে আৰু পিএম-জে কভাৰেজ, ওচৰৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাসমূহৰ তথ্য, তেজৰ উপলব্ধতা, এম্বুলেন্স সেৱা আৰু সন্মতিভিত্তিক স্বাস্থ্য তথ্য বিনিময়ৰ দৰে সুবিধাসমূহৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ।

এই প্লেটফৰ্মত পৰিয়ালৰ প্ৰফাইল ব্যৱস্থাপনাৰ বৈশিষ্ট্যও আছে, যাৰ ফলত পৰিয়ালৰ একাধিক সদস্যৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় তথ্যসমূহ এটা একাউণ্টৰ জৰিয়তে পৰিচালনা কৰিব পৰা যাব ।

চৰকাৰী স্বাস্থ্যসেৱাত জনসাধাৰণৰ সুবিধা অধিক শক্তিশালী কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে আয়ুষ্মান সাৰথি নামৰ হোৱাটছ এপ ভিত্তিক চাটবট মুকলি কৰে ৷ ইয়ে আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা(পিএম-জে) সেৱাৰ ২৪x৭ সুবিধা প্ৰদান কৰিব । সুৰক্ষিত এপিআই সংহতিৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ যোগ্যতা পৰীক্ষা কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে বা ডাউনলোড কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ আধাৰ লিংক কৰিব পাৰে, চিকিৎসাৰ ইতিহাস আৰু জমা ধনৰাশি পৰীক্ষা কৰিব পাৰে, এম্পেনেলযুক্ত চিকিৎসালয়ৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে, অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে আৰু চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত মতামত দিব পাৰে ৷ এই সকলোবোৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈ বা হেল্পলাইনত ফোন নকৰাকৈ উপলব্ধ হ’ব ।

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী নাড্ডাই কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত ভাৰতৰ স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডই বিগত ১২ বছৰে দ্ৰুত উন্নয়নৰ সাক্ষী হৈ আহিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ দৰে পদক্ষেপে সমগ্ৰ দেশতে স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাসমূহৰ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছে ।’’

ৰোগী আৰু স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰীসকলক সংযোগ কৰা এক মুকলি মঞ্চ

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নাড্ডাই ইউনিফাইড হেল্থ ইণ্টাৰফেচ(ইউএইচআই) নামৰ এক প্লেটফৰ্মো মুকলি কৰে । ই এক মুকলি, আন্তঃকাৰ্যকৰী নেটৱৰ্ক যিয়ে ৰোগী আৰু স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰীসকলক বিভিন্ন ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো ইটোৱে সিটোৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাত সহায় কৰে ।

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী নাড্ডাৰ মতে এই পাঁচটা পদক্ষেপে সন্মিলিতভাৱে এক সংহত, আন্তঃকাৰ্যকৰী আৰু নাগৰিককেন্দ্ৰিক ডিজিটেল স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সৃষ্টিৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ৷

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাসমূহে একেলগে কাম কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘আমি স্বাস্থ্যখণ্ডত যি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছো, সেয়া ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ বাবেহে সম্ভৱ হৈছে । আপোনালোকৰ নেতৃত্ব আৰু সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে আমি এখন সুস্থ ভাৰত গঢ়ি তুলিব পাৰো আৰু ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত 'বিকশিত ভাৰত'ৰ দৃষ্টিভংগীক বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰো ।’’

TAGGED:

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা
আৰোগ্য সেতু ২
আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছন
ইটিভি ভাৰত অসম
AYUSHMAN BHARAT DIGITAL MISSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.