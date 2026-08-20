ETV Bharat / bharat

বন্দে মাতৰম বিতৰ্ক : কংগ্ৰেছক ‘নতুন মুছলিম লীগ’ আখ্যা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ

দেশৰ মুখ্য বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে এতিয়াৰে পৰা দলীয় কোনো বৈঠক বা অনুষ্ঠানত বন্দে মাতৰমৰ মাথোঁ প্ৰথম দুটা স্তৱকহে পৰিৱেশন কৰিব ৷

VANDE MATARAM CONTROVERSY
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন তথা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু ছোনিয়া গান্ধী (ANI)
author img

By PTI

Published : August 20, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: চলিত বছৰত ‘বন্দে মাতৰমে’ ১৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷ যাৰ বাবে গীতটি পৰিৱেশন কৰাটো চৰকাৰে বাধ্যতামূলক কৰিছে ৷ বাকী সকলো ৰাজনৈতিক দলে ইয়াৰ বিৰোধিতা নকৰিলেও কংগ্ৰেছ দলটো এনেধৰণৰ বিতৰ্কত বাৰে বাৰে সোমাই পৰা দেখা গৈছে ৷

বুধবাৰে ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ এই বৈঠকত বন্দে মাতৰম সন্দৰ্ভত এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৷ সিদ্ধান্ত অনুসৰি দেশৰ মুখ্য বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে দলীয় কোনো বৈঠক বা অনুষ্ঠানত বন্দে মাতৰমৰ মাথোঁ প্ৰথম দুটা স্তৱকহে পৰিৱেশন কৰিব ৷ কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে বিজেপিয়ে দলটোক উভতি ধৰি কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ৷ প্ৰায় সংখ্যক বিজেপি নেতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে কংগ্ৰেছক ‘নতুন মুছলিম লীগ’ আখ্যা দিছে ৷ নবীনে কয় যে কংগ্ৰেছে ভোট লাভৰ চেষ্টা চলাই দিনকদিনে মুছলিম লীগত পৰিণত হ’বলৈ ধৰিছে ৷

সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এটা পোষ্টত নবীনে কয়, ‘‘ভাৰত মাতাৰ পবিত্ৰ আমন্ত্ৰণৰ প্ৰতি এয়া কংগ্ৰেছৰ অপমান ৷ হাজাৰ হাজাৰ শ্বহীদৰ প্ৰতি কৰা এয়া মাথোঁ অৱজ্ঞাহে, যিসকলে এই গীতটো নিজৰ মন-মগজুত স্থান দি দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিছিল ৷’’

নবীনে লগতে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছে বন্দে মাতৰমৰ প্ৰতি জনোৱা অসন্মান আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা প্ৰস্তাৱত পৰিণত কৰিছে । দলটোৰ ৱৰ্কিং বা কাৰ্যকৰী কমিটীয়ে বন্দে মাতৰমৰ মাথোঁ প্ৰথম দুটা স্তৱকহে কংগ্ৰেছৰ অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰা হ’ব বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে ৷’’ তেওঁ লগতে কয় যে কংগ্ৰেছে আজি নতুন মুছলিম লীগ হিচাপে চিনাকি দিছে ৷

উল্লেখ্য যে, বিগত ১৫ আগষ্টত দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়তো কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বন্দে মাতৰম পৰিৱেশন কৰাক লৈ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল ৷ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী তথা দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে বন্দে মাতৰমৰ পৰিৱেশন বন্ধ কৰিবলৈ ইংগিত দিয়া বুলি কেমেৰাত ধৰা পৰিছিল ৷ তাৰপিছতো কংগ্ৰেছে এই ঘটনা কাকতালীয় বুলি দাবী কৰিব বিচাৰে বুলি নবীনে কয় ৷

বিজেপিয়ে কয়, ‘‘আজি সেই অপমানেই কংগ্ৰেছৰ নীতিত পৰিণত হৈছে । এয়া কেৱল ৰাজনৈতিক প্ৰতিৰক্ষা নহয়, বৰং ভোটবেংকৰ লালসাই তাৰ প্ৰমাণ ৷ যাৰ বাবে কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে দেশৰ আত্মসন্মান বন্ধকত ৰাখিছে ।’’

লগতে পঢ়ক: বাংলাদেশলৈ বিতাড়িত কিছু বাংলাভাষী লোকক ঘূৰাই অনা হৈছে : আদালতক অৱগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ

TAGGED:

NEW MUSLIM LEAGUE
কংগ্ৰেছৰ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠক
বন্দে মাতৰম বিতৰ্ক
বিজেপিৰ সভাপতি নীতিন নবীন
VANDE MATARAM CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.