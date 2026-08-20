বন্দে মাতৰম বিতৰ্ক : কংগ্ৰেছক ‘নতুন মুছলিম লীগ’ আখ্যা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ

বন্দে মাতৰম বিতৰ্ক : কংগ্ৰেছক ‘নতুন মুছলিম লীগ’ আখ্যা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ
দেশৰ মুখ্য বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে এতিয়াৰে পৰা দলীয় কোনো বৈঠক বা অনুষ্ঠানত বন্দে মাতৰমৰ মাথোঁ প্ৰথম দুটা স্তৱকহে পৰিৱেশন কৰিব ৷
By PTI
Published : August 20, 2026 at 7:20 PM IST
নতুন দিল্লী: চলিত বছৰত ‘বন্দে মাতৰমে’ ১৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷ যাৰ বাবে গীতটি পৰিৱেশন কৰাটো চৰকাৰে বাধ্যতামূলক কৰিছে ৷ বাকী সকলো ৰাজনৈতিক দলে ইয়াৰ বিৰোধিতা নকৰিলেও কংগ্ৰেছ দলটো এনেধৰণৰ বিতৰ্কত বাৰে বাৰে সোমাই পৰা দেখা গৈছে ৷
বুধবাৰে ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ এই বৈঠকত বন্দে মাতৰম সন্দৰ্ভত এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৷ সিদ্ধান্ত অনুসৰি দেশৰ মুখ্য বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে দলীয় কোনো বৈঠক বা অনুষ্ঠানত বন্দে মাতৰমৰ মাথোঁ প্ৰথম দুটা স্তৱকহে পৰিৱেশন কৰিব ৷ কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে বিজেপিয়ে দলটোক উভতি ধৰি কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ৷ প্ৰায় সংখ্যক বিজেপি নেতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে কংগ্ৰেছক ‘নতুন মুছলিম লীগ’ আখ্যা দিছে ৷ নবীনে কয় যে কংগ্ৰেছে ভোট লাভৰ চেষ্টা চলাই দিনকদিনে মুছলিম লীগত পৰিণত হ’বলৈ ধৰিছে ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এটা পোষ্টত নবীনে কয়, ‘‘ভাৰত মাতাৰ পবিত্ৰ আমন্ত্ৰণৰ প্ৰতি এয়া কংগ্ৰেছৰ অপমান ৷ হাজাৰ হাজাৰ শ্বহীদৰ প্ৰতি কৰা এয়া মাথোঁ অৱজ্ঞাহে, যিসকলে এই গীতটো নিজৰ মন-মগজুত স্থান দি দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিছিল ৷’’
कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उसकी कार्यसमिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर ‘वंदे मातरम्’ के केवल पहले दो छंद ही गाए जाएंगे।— Nitin Nabin (@NitinNabin) August 19, 2026
जब कुछ दिन पूर्व यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था, तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था। आज वही…
নবীনে লগতে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছে বন্দে মাতৰমৰ প্ৰতি জনোৱা অসন্মান আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা প্ৰস্তাৱত পৰিণত কৰিছে । দলটোৰ ৱৰ্কিং বা কাৰ্যকৰী কমিটীয়ে বন্দে মাতৰমৰ মাথোঁ প্ৰথম দুটা স্তৱকহে কংগ্ৰেছৰ অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰা হ’ব বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে ৷’’ তেওঁ লগতে কয় যে কংগ্ৰেছে আজি নতুন মুছলিম লীগ হিচাপে চিনাকি দিছে ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত ১৫ আগষ্টত দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়তো কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বন্দে মাতৰম পৰিৱেশন কৰাক লৈ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল ৷ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী তথা দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে বন্দে মাতৰমৰ পৰিৱেশন বন্ধ কৰিবলৈ ইংগিত দিয়া বুলি কেমেৰাত ধৰা পৰিছিল ৷ তাৰপিছতো কংগ্ৰেছে এই ঘটনা কাকতালীয় বুলি দাবী কৰিব বিচাৰে বুলি নবীনে কয় ৷
বিজেপিয়ে কয়, ‘‘আজি সেই অপমানেই কংগ্ৰেছৰ নীতিত পৰিণত হৈছে । এয়া কেৱল ৰাজনৈতিক প্ৰতিৰক্ষা নহয়, বৰং ভোটবেংকৰ লালসাই তাৰ প্ৰমাণ ৷ যাৰ বাবে কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে দেশৰ আত্মসন্মান বন্ধকত ৰাখিছে ।’’
লগতে পঢ়ক: বাংলাদেশলৈ বিতাড়িত কিছু বাংলাভাষী লোকক ঘূৰাই অনা হৈছে : আদালতক অৱগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ