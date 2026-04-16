পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যত নিয়োজিত অসমৰ জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু
বুধবাৰে আকস্মিকভাৱে জোৱানজনৰ মৃতদেহ তেজেৰে তুমুৰলি হৈ পৰি থকা সতীৰ্থসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ ঘটনাটোৱে জোৱানসকলে পালন কৰা সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ দিশটোত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
Published : April 16, 2026 at 12:13 AM IST
ফাল্টা(পশ্চিমবংগ): নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যত নিয়োজিত জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে নিয়োজিত কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানজনৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৱে ৰহস্য়ৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পশ্চিমবংগৰ ২৪ দক্ষিণ পৰগনাৰ ফাল্টা বিধানসভা সমষ্টিৰ দস্তীপুৰ অঞ্চলত ৷
এখন বিদ্যালয়ৰ বাৰাণ্ডাত তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ থকা অৱস্থাত জোৱানজনৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰা হয় ৷ নিহত জোৱানজনৰ নাম কনক কোচ । অসমৰ বাসিন্দা কনক আইটিবিপি(ভাৰত-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষী)ৰ মুখ্য কনিষ্টবল আছিল ।
স্থানীয় সূত্ৰৰ মতে, আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত কামত সহায় কৰিবলৈ ফাল্টা অঞ্চলত প্ৰায় ৮৬ জন কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছিল । দোস্তীপুৰ হাইস্কুলত তেওঁলোকৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । কনকে সতীৰ্থ সৈনিকসকলৰ সৈতে তাতেই অস্থায়ী বাহৰ পাতিছিল ৷
মঙলবাৰে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছত আটাইকেইজন জোৱানে শুবলৈ নিজৰ স্থানলৈ যায় ৷ বুধবাৰে পুৱা আকস্মিকভাৱে জোৱানজনৰ মৃতদেহ বিদ্যালয়ৰ বাৰাণ্ডাত তেজেৰে তুমুৰলি হৈ পৰি থকা দেখা যায় ৷
কনকৰ সহকৰ্মীসকলে তেওঁক এনেদৰে পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ ডাইমণ্ড হাৰ্বাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ নিয়ে । অৱশ্যে চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে । এই আকস্মিক আৰু মৰ্মান্তিক মৃত্যুৰ খবৰে জোৱানসকলক আতংকিত কৰি তুলিছে ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে স্থানীয় আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰে । ইতিমধ্যে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডাইমণ্ড হাৰ্বাৰ আৰক্ষী মৰ্গলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
প্ৰাথমিক তদন্তৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে চিৰিৰ পৰা পৰি জোৱানজনৰ মৃত্যু হ’ব পাৰে । অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে এয়া দুৰ্ঘটনা নে আন কিবা, সেয়া পোহৰলৈ আনিবলৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত নিয়োজিত কৰ্মীসকলৰ মাজত সংঘটিত এনে মৰ্মান্তিক ঘটনাই জোৱানসকলে পালন কৰা সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । জোৱানজনৰ সহযোগীসকলে গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰি এই ঘটনাৰ সঠিক তদন্তৰ দাবী জনাইছে ।
ডাইমণ্ড হাৰ্বাৰৰ এছডিপিঅ’ সজল মণ্ডলে কয়, ‘‘বুধবাৰে পুৱা কৰ্তব্যৰত সহযোগী জোৱানসকলে মিত্ৰপুৰ বিদ্যালয় চৌহদৰ তেজেৰে তুমুৰলি হৈ পৰি থকা কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ জোৱানজনক প্ৰত্যক্ষ কৰে । ডাইমণ্ড হাৰ্বাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ নিয়াৰ লগে লগে চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে । জোৱানজনৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডাইমণ্ড হাৰ্বাৰ আৰক্ষীৰ মৰ্গলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত অনুসৰি চিৰিৰ পৰা পৰি জোৱানজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অনুমান কৰা হৈছে ৷ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন পোৱাৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব ।’’
এই ঘটনাত স্থানীয় বাসিন্দাসকলো স্তম্ভিত হৈ পৰে । কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ এগৰাকী জোৱানৰ এনে অস্বাভাৱিক মৃত্যুৱে অঞ্চলটোত আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে ৷
