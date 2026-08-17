ৰামোজী ফিল্ম চিটী ভ্ৰমণ কৰি আপ্লুত ম্যানমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি দল
ফিল্ম চিটীৰ উদ্ভাৱনীমূলক পদক্ষেপক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে ম্যানমাৰ ৰিপাব্লিকৰ মন্ত্ৰীয়ে ।
Published : August 17, 2026 at 11:34 AM IST
হায়দৰাবাদ : ম্যানমাৰ ৰিপাব্লিকৰ কেন্দ্ৰীয় তথ্য মন্ত্ৰী ইউ টিন লিনৰ নেতৃত্বত দেশখনৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে হায়দৰাবাদস্থিত বিশ্ববিখ্যাত ৰামোজী ফিল্ম চিটী পৰিদৰ্শন কৰে । দেওবাৰে এই দলটোৱে হায়দৰাবাদ ভ্ৰমণৰ অংশৰূপে চলচ্চিত্ৰ সংৰক্ষণ আৰু ডিজিটেলাইজেশ্ব'ন পদ্ধতি অধ্যয়নৰ বাবে ৰামোজী ফিল্ম চিটী ভ্ৰমণ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে । প্ৰতিনিধি দলটোক ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ উপ-সভাপতি এ ভি ৰাৱে উষ্ম আদৰণি জনায় ।
প্ৰতিনিধি দলটোৱে ফিল্ম চিটীৰ সুবিধা আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ গুণমানত মুগ্ধ হৈ পৰে । তদুপৰি দলটোৱে ফিল্ম চিটীৰ উদ্ভাৱনীমূলক পদক্ষেপক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলায় । দলটোৱে অ’টিটি প্লেটফৰ্মৰ উন্নীতকৰণ, চাইবাৰ সুৰক্ষা, ডাটা চেণ্টাৰ পৰিচালনাৰ দৰে বিষয়সমূহৰ ওপৰত বিতংভাৱে আলোচনা কৰে । চলচ্চিত্ৰ আৰু টেলিভিছন খণ্ডত দ্ৰুতগতিত হোৱা পৰিৱৰ্তিত বিষয়বস্তুৰ দ্ৰুত সৃষ্টিশীল পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক দিশসমূহৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় ।
দুয়োপক্ষই এই আলোচনাৰ সময়ত ম্যানমাৰত ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ এক শক্তিশালী পদ্ধতিগত মাধ্যম গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তদুপৰি সৃষ্টিশীল উদ্যোগসমূহৰ বাবে নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
এই পৰিদৰ্শনৰ পিচত ম্যানমাৰ ৰিপাব্লিকৰ কেন্দ্ৰীয় তথ্য মন্ত্ৰী উ হতিন লিনে কয়, "ৰামোজী ফিল্ম চিটি ভ্ৰমণ অতিকৈ ফলপ্ৰসূ হৈছে । আমি ম্যানমাৰৰ সংবাদ মাধ্য়ম আৰু চলচিত্ৰ খণ্ডৰ উন্নতিৰ বাবে সহায়ক হোৱা বিভিন্ন দিশৰ অন্তৰ্দৃষ্টি লাভ কৰিলো । আমি আশা কৰিছো যে এই আলোচনাই দুয়ো পক্ষৰ মাজত সহযোগিতাৰ এক দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন কৰিব ।"
লগতে পঢ়ক:ৰামোজী ফিল্ম চিটিটো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন, পতাকা উত্তোলন কৰিলে আৰএফচিৰ পৰিচালন সঞ্চালকে
ওনামৰ আগতীয়া উপহাৰ ! ৰামোজী গ্ৰুপ আৰু কেৰালাম ভিজনৰ উদ্যোগত ফিল্ম চিটী ট্যুৰ পেকেজ মুকলি