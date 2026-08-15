ETV Bharat / bharat

মোৰ কণ্ঠ কোনেও দমন কৰিব নোৱাৰে: ১৫ দিনত ভৰি দিলে ছাত্ৰ নেতা দেৱেন্দ্ৰ মাহাতোৰ অনশন

শনিবাৰে ৰাঁচীৰ সদৰ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে ১৫ দিন ধৰি অনশনত থকা দেৱেন্দ্ৰ নাথ মাহাতোৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।

Devendra Mahto hunger strike
ত্ৰিৰংগ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ওলোৱা সময়ত দেৱেন্দ্ৰ মাহাতোক আৰক্ষীৰ বাধা প্ৰদান (ANI)
author img

By ANI

Published : August 15, 2026 at 8:50 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাঁচী (ঝাৰখণ্ড) : ছাত্ৰ নেতা দেৱেন্দ্ৰ নাথ মাহাতোৱে শনিবাৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উলিওৱা স্বাধীনতা দিৱসৰ ত্ৰিৰংগ যাত্ৰাত যোগদান কৰিবলৈ তেওঁক ৰাঁচীৰ সদৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই যোৱাত আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে ।

ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগ (জেপিএছচি) আৰু ঝাৰখণ্ড কৰ্মচাৰী বাছনি আয়োগৰ (জেএছএছচি) নিযুক্তি পৰীক্ষাত সংঘটিত অনিয়মৰ অভিযোগত ২ আগষ্টৰ পৰা মাহাতোৱে অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ।

১০ আগষ্টত বিধানসভা ঘেৰাও পদযাত্ৰাৰ সময়ত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত তেওঁক সদৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত এই সমদলত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে লাঠিচালনা, কন্দুৱা গেছ আৰু পানীহিলৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এক বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

আনহাতে, শনিবাৰে ৰাঁচীৰ সদৰ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে ১৫ দিন ধৰি অনশনত থকা ঝাৰখণ্ড লোকতান্ত্ৰিক ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ নেতা দেৱেন্দ্ৰ নাথ মাহাতোৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে তেওঁৰ ছ'ডিয়ামৰ মাত্ৰা ১২৪ লৈ হ্ৰাস পাইছে আৰু তেওঁৰ প্ৰস্ৰাৱত কিট’নৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে ।

অনশনকাৰীসকলৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত এক আপডেট প্ৰদান কৰি ডাঃ অমৃতাই কয় যে মাহাতোৱে ১৫ দিন ধৰি খাদ্য খোৱা নাই আৰু তৰল পদাৰ্থ গ্ৰহণ কৰিবলৈও অস্বীকাৰ কৰিছে যদিও তেওঁ পানী খাই আছে ।

ডাঃ অমৃতাই কয়, "দেৱেন্দ্ৰ নাথ মাহাতোৱে ১৫ দিন ধৰি খাদ্য গ্ৰহণ কৰা নাই । তেওঁ পানী খাই আছে যদিও তৰল পদাৰ্থ গ্ৰহণ কৰিবলৈও অস্বীকাৰ কৰিছে । তেওঁৰ শৰীৰত ইলেক্ট্ৰ'লাইটৰ ভাৰসাম্যহীনতা ধৰা পৰিছে । প্ৰতিবেদনত দেখা গৈছে যে তেওঁৰ ছ'ডিয়ামৰ মাত্ৰা ১২৪ আৰু তেওঁৰ প্ৰস্ৰাৱত কিট'ন আছে, যিয়ে অনাহাৰৰ ইংগিত দিয়ে ।"

সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা আন আন অনশনকাৰীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বিষয়েও অৱগত কৰে । "উম্মে হাবিবাৰ প্ৰস্ৰাৱতো কিট'ন পোৱা গৈছে । তৰল পদাৰ্থ প্ৰবহনৰ বাবে তেওঁৰ ৰক্তচাপ ঠিকে আছে । ৰাহুল ক্ৰান্তিৰ শৰীৰতে কিট'ন বডীৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে । ই ৩+ স্তৰত আছে । তেওঁৰ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ।" তেওঁ লগতে কয় ।

Devendra Mahto hunger strike
অনশনকাৰীসকলৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত আপডেট প্ৰদান ডাঃ অমৃতাৰ (ANI)

ইফালে ঝাৰখণ্ড লোকতান্ত্ৰিক ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ নেতা মাহাতোৱে অভিযোগ কৰে যে তেওঁ চিকিৎসালয়ৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে তেওঁক বাৰে বাৰে বলপূৰ্বক বাধা প্ৰদান কৰে ।

এটা X পোষ্টত মাহাতোৱে কয়, "আৰক্ষীয়ে বাৰে বাৰে মোক বলপূৰ্বক ৰখাই দিয়ে । অৱশেষত মই মোৰ কোঠাৰ দুৱাৰৰ ঠিক বাহিৰতে বহি লওঁ । মোক ওলাই যাবলৈ নিদিয়ালৈকে মই ইয়াত বহি থাকিম । মই চিকিৎসাও গ্ৰহণ নকৰোঁ; মই ঠিক ইয়াতেই থাকিম আৰু মোৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত কৈ যাম । মোৰ যুঁজখন জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ আৰু ন্যায়ৰ বাবে । মোক বাধা প্ৰদান কৰি মোৰ কণ্ঠস্বৰ দমন কৰিব নোৱাৰে ।"

উল্লেখ্য যে মাহাতোৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশনে আজি ১৪ দিনত প্ৰৱেশ কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ উত্তৰ বিধানসভাত চৰকাৰৰ পৰা বিচৰা হ’ব । "সদনৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচৰা হ'ব । স্বাধীন ভাৰতৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত ১৪ দিন ধৰি অনশন কৰি থকা এজন প্ৰতিবাদকাৰীক কিয় পতাকা উত্তোলন কৰাত বাধা দিয়া হ'ল ? ত্ৰিৰংগ যাত্ৰাত যোগদান কৰিবলৈ কিয় বাধা দিয়া হ'ল ? আৰু নিজৰ ইচ্ছামতে চিকিৎসা বিচাৰিবলৈ স্বাধীনতা কিয় দিয়া হোৱা নাই ?" তেওঁ কয় ।

"এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সদনৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ পৰা বিচৰা হ’ব । বিধায়ক জয়ৰাম কুমাৰ মাহাতোক আন্তৰিক ধন্যবাদ ।" পোষ্টটোত তেওঁ কয় । আন এটা পোষ্টত মাহাতোৱে অভিযোগ কৰে যে পুৱাৰ ভাগত ৰাঁচীৰ জয়পাল সিং মুণ্ডা ষ্টেডিয়ামত ত্ৰিৰংগ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ওলোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে তেওঁক আৰু তেওঁৰ সংগীসকলক 'আক্ৰমণ' কৰিছিল ।

Devendra Mahto hunger strike
দেৱেন্দ্ৰ মাহাতোৰ আমৰণ অনশনে ১৫ দিনত ভৰি দিলে (ANI)

মাহাতোৱে অভিযোগ কৰে, "১৪ দিন ধৰি মই অনশন কৰি আহিছোঁ আৰু আজি আৰক্ষীয়ে মোক মোৰ সংগীসকলৰ সৈতে ঠেলি ঠেলি বলপূৰ্বকভাৱে ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিলে । মোৰ লগত থকা সংগীসকলকো আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণ কৰে । কেইবাদিনো ভোকত থকাৰ পিছতো মই মোৰ অধিকাৰ আৰু ৰাইজৰ কণ্ঠৰ বাবে দৃঢ়তাৰে থিয় দিছোঁ । তেওঁলোকে আমাক এনেদৰে ৰখাই আমাৰ কণ্ঠ নিস্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে ।"

উল্লেখ্য যে শনিবাৰে দেশে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ সময়তে জেএলকেএম নেতাগৰাকীৰ এই মন্তব্য আহিছে । তেওঁ জয়পাল সিং মুণ্ডা ষ্টেডিয়ামত ত্ৰিৰংগ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল, যিটো হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অন্যান্যসকলৰ বাবে বৰ্তমান মূল প্ৰতিবাদস্থলী ।

আনহাতে, চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ পিছতো মাহাতোৱে নিযুক্তি পৰীক্ষাত সংঘটিত তথাকথিত বিসংগতিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে আৰু তেওঁৰ প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা আৰু ন্যায় বিচাৰি কৰা বুলি কৈ আহিছে । এই সন্দৰ্ভত এএনআইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত মাহাতোৰ ভাতৃ ধনেশ্বৰ মাহাতোৱে কয়, "তেওঁ এক অংগীকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে; তেওঁ সমগ্ৰ ঝাৰখণ্ডৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজি আছে । মই তেওঁক এদিন চিকিৎসালয়ত লগ পাইছিলোঁ আৰু তেওঁ একো ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । কিন্তু ইয়াৰ বিষয়াসকলে যেন তেওঁৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰাটো নিবিচাৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ত্ৰিৰংগ যাত্ৰাত যোগদান কৰিব বিচাৰিছিল । কিন্তু তেওঁক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দিয়া নাছিল । মই তেওঁক আন এখন চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰিত কৰিব বিচাৰোঁ । মই কোনো চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতিব পৰা নাই; আৰক্ষীয়ে মোক ইয়াত ৰখাই দিছে ।"

ইফালে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত ছোৰেনে আশ্বাস দিয়ে যে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষকৈ জেপিএছচি আৰু জেএছএছচিৰ দৰে সংস্থাই অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষাসমূহত স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰাৰ দিশত কাম কৰি আছে ৷ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত জনসভাক সম্বোধন কৰি ছোৰেনে কয়, "মোৰ বাবে ৰাজ্যৰ যুৱক-যুৱতীসকল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বিশ্বাসো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । আমি ব্যৱস্থাটোত পৰিৱৰ্তন অনাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । স্বচ্ছ পৰীক্ষা নিশ্চিত কৰা হ'ব ।"

তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে "ছাত্ৰো কী বাত - ছাত্ৰো কে সাথ"ৰ উদ্যোগ লৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছে । তেওঁ কয় যে “ভাল শিক্ষা ব্যৱস্থা” স্থাপনৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অৱদান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

লগতে পঢ়ক :ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : সমস্যা সমাধানৰ বাবে চৰকাৰে দ্ৰুত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আশ্বাস
লগতে পঢ়ক :আমৰণ অনশনৰত ছাত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি, এজন ছাত্ৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি

TAGGED:

JHARKHAND PROTEST
ঝাৰখণ্ড প্ৰতিবাদ
ছাত্ৰ নেতা দেৱেন্দ্ৰ মাহাতো
ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ
DEVENDRA MAHTO HUNGER STRIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.