ETV Bharat / bharat

পহলগামৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বৰ্ষপূৰ্তি, আজিও মাৰ যোৱা নাই আতংক

কাশ্মীৰৰ অন্যতম জঘন্য এই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত ২৫ জন পৰ্যটকৰ লগতে এজন স্থানীয় লোকসহ মুঠ ২৬ জন নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল ৷

Pahalgam terror attack
পহলগামৰ পৰ্যটনস্থলী (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 22, 2026 at 6:11 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীনগৰ/পহলগাম: কাশ্মীৰৰ বৈছাৰণ ঘন পাইন গছৰ অৰণ্যৰে আগুৰি থকা এক বিস্তৃত সেউজীয়া ঘাঁহনি ৷ ২০২৫ চনৰ ২২ এপ্ৰিলত পহলগাম চহৰৰ পৰা প্ৰায় সাত কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই সেউজ উপত্যকা মুহূৰ্ততে হৈ পৰিছিল ৰাঙলী ৷ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পৰ্যটকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই তেজৰ ৰঙা নৈ বোৱাই পেলোৱাৰ পিছতে সকলোবোৰ চিৰদিনৰ বাবে সলনি হৈ গ’ল ।

কাশ্মীৰৰ অন্যতম জঘন্য এই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত ২৫ জন পৰ্যটকৰ লগতে এজন স্থানীয় লোকসহ মুঠ ২৬ জন নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল ৷ এই ঘটনাৰ এবছৰ পাৰ হ’ল ঠিকেই কিন্তু তাৰ ভয়াৱহতা আজিও সকলোৰে মনত সজীৱ হৈ আছে ৷

Pahalgam terror attack
মহম্মদ ৱাহিদ (ETV Bharat)

এই ঘটনাৰ চাক্ষুস সাক্ষী মহম্মদ ৱাহিদ নামৰ এজন লোক ৷ তেওঁ সেই দিনটোত জীৱিতসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পাহাৰ বগাই যোৱাৰ এবছৰ পূৰ্ণ হ’ল ৷ ওচৰৰ গাঁৱলৈ আত্মীয় এজনক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈ ফোনযোগে মেছেজ লাভ কৰাৰ দিনটোৰ কথা আজিও তেওঁৰ মনত সজীৱ হৈ ৰৈছে ৷ এটা চৰ্টকাটৰ মাজেৰে তেওঁ টিলাটোলৈ উঠি যোৱাৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ দৃশ্যটো দেখে, যি তেওঁৰ কল্পনাৰ বাহিৰত আছিল ৷

আক্ৰমণটোৰ পিছত উপত্যকাটোত উপস্থিত হোৱা ৱাহিদে কয়, ‘‘প্ৰথমতে মই বুজিব পৰা নাছিলো যে কি হৈছে । মোৰ পৃথিৱীখন নিমিষতে সলনি হৈ গ'ল ।’’ মহম্মদ ৱাহিদ হৈছে স্থানীয় ঘোঁৰাচালক সন্থাৰ সভাপতি, যাৰ অধীনত প্ৰায় সাতশ চালকে কাম কৰি আছে ৷

‘‘আমি ঘূৰি আহিব নোৱাৰিম বুলি ভয় কৰি কলিমা পঢ়িলো । আমাৰ চাৰিওফালে থকা মহিলা আৰু শিশুসকলে কান্দি আছিল । আমি তেওঁলোকক সান্ত্বনা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো, তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমি তাত আছো বুলি কৈছিলো আৰু দূৰৈৰৰ দোকানৰ পৰা পানী কিনি আনি দিছিলো’’ - বুলি তেওঁ লগতে কয় ৷

ৱাহিদে আক্ৰমণৰ পিছৰ দৃশ্যবোৰ অতি ভয়ংকৰ বুলি বৰ্ণনা কৰে ৷ কিয়নো তাত পৰি ৰোৱা মৃতদেহবোৰ চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰাকৈয়ে জ্বলাই দিয়া হৈছিল ৷ আনহাতে জীৱিত লোকসকলে প্ৰস্তৰ মূৰ্তিৰ দৰে থিয় হৈ আপোনজনৰ মৃতদেহৰ ফালে একেথৰে চাই আছিল ৷ নিমিষতে কি ঘটিল সেয়া তেওঁলোকে অনুমানেই কৰিব পৰা নাছিল ৷

Pahalgam terror attack
পহলগাম আক্ৰমণৰ শ্বহীদ স্মাৰক (PTI)

‘‘মৃতদেহবোৰ চাবলৈ শক্তি নাছিল, সহযোগীসকলক ফোন কৰিছিলো । নিহতসকলৰ মাজত আমি মহাৰাষ্ট্ৰৰ এজন মানুহ পাইছিলোঁ, যিজন এতিয়াও জীয়াই আছে । মোৰ মনত আছে, ঘোঁৰাত উঠি অজ্ঞান হৈ পৰা এগৰাকী মহিলাক । আমি তেওঁক পানী আনি দিছিলো, কিন্তু তেওঁ সেয়া গ্ৰহণৰ পৰিৱৰ্তে বাৰে বাৰে স্বামীৰ সৈতে ফুৰিবলৈ অহাৰ কথাটো কয় আৰু অকলে তাৰ পৰা ঘূৰি যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰে’’ - ৱাহিদে কয় ৷

এই আক্ৰমণৰ পিছতে জম্মু-কাশ্মীৰৰ উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাৰ নেতৃত্বত জম্মু-কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে বৈছাৰণকে ধৰি প্ৰায় ৫০ টাকৈ পৰ্যটনস্থলী বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ।

অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰায়বোৰ পৰ্যটনস্থলী পুনৰায় মুকলি কৰা হৈছে যদিও আক্ৰমণৰ পিছৰে পৰা বৈছাৰণ বন্ধ হৈ আছে । আজি এবছৰ পাছতো ৱাহিদে জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি থকাৰ সময়তো সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ দৃশ্যবোৰ তেওঁৰ মনত সজীৱ হৈ আছে । তেওঁ কয়, ‘‘বৈছাৰণ পুনৰ খুলিলেও মোৰ তালৈ যাবলৈ মন নাযায় । মই মোৰ ঘোঁৰা বা গাধক দি আন কাৰোবাক জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ পঠিয়াব পাৰো ।’’

লাহে লাহে কাশ্মীৰলৈ উভতিবলৈ লৈছে পৰ্যটক ৷ পৰ্যটকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ যিকোনো ভাবুকি নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ পহলগাম আক্ৰমণৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ কাশ্মীৰত প্ৰশাসনে নিৰাপত্তা অধিক শক্তিশালী কৰে । পৰ্যটনস্থলীকে ধৰি আন কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে ।

বুধবাৰে শ্ৰীনগৰৰ লাল চ’কত থকা আইকনিক ক্ল’ক টাৱাৰৰ কাষেৰে খোজকাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত মুম্বাইৰ পৰ্যটক অজয় ​​পাৱাৰে ইটিভি ভাৰতক কয় যে তেওঁ পহলগাম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

Pahalgam terror attack
ঘোঁৰাত উঠি পৰ্যটকৰ ভ্ৰমণ (PTI)

তেওঁ কয়, ‘‘এয়া আমাৰ প্ৰথমটো কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ । আমি কাইলৈ ​​বা শুকুৰবাৰলৈ পহলগামলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছো । পহলগাম আক্ৰমণৰ পিছত বহুতে ইয়ালৈ আহিবলৈ ভয় কৰিছিল ৷ কিন্তু আমি ভাবিছিলো যে আমি ইয়ালৈ আহি ঠাইটুকুৰা ভ্ৰমণ কৰিব লাগে ।’’

পাৱাৰৰ সৈতে ফুৰিবলৈ অহা বিকাশ গুপ্তাই কয় যে তেওঁলোকে লাল চ’ক ভ্ৰমণ কৰি ভাল পাইছে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এয়া আমাৰ প্ৰথমটো কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ । আমি ডাল লেকলৈও ফুৰিবলৈ যাম ।’’ পহলগাম ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি বুলি সোধাত গুপ্তাই কয় যে তেওঁলোকে কেইদিনমানৰ পিছত পৰিস্থিতিৰ ৰেহৰূপ চাইহে পহলগাম ফুৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব ৷

উল্লেখ্য যে, পহলগামৰ এই আক্ৰমণৰ পিছতে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ধাৰাবাহিক অভিযানে কেইবাটাও বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে ৷ উপত্যকাৰ ওপৰৰ অংশত চলা ‘অপাৰেশ্যন মহাদেৱ’ ত তিনিটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰা হৈছিল । তাৰপিছৰে পৰা কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যখনত প্ৰায় ৪৬ টা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে ।

জম্মুৰ ঘন অৰণ্যৰ বাবে মাৰ্খোৰ আৰু কাশ্মীৰৰ উচ্চ শিখৰ অঞ্চলৰ বাবে স্ন’ লিঅ’পাৰ্ডছ নামৰ দুটা উচ্চ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বিশেষ গোটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । এই গোটসমূহক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গ্ৰেহাউণ্ডছ কমাণ্ডোত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল, য’ত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বিশেষ গোটসমূহে মাওবাদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে ।

নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই কয় যে পুনৰ্গঠনৰ ফলত কাশ্মীৰ আৰু জম্মু উভয়ৰে ঘন বনাঞ্চলৰ পৰা চলি থকা সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ নিৰাপত্তা যন্ত্ৰত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ।

শ্বহীদ পৰ্যটকসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই জম্মু-কাশ্মীৰৰ উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাই কয় যে তেওঁলোকৰ স্মৃতি হৃদয়ত চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ’ব ৷ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ ঐক্যবদ্ধ স্থিতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি তেওঁ কয়, ‘‘আমি নাপাহৰো, আমি ক্ষমা নকৰো । আমি জম্মু-কাশ্মীৰৰ মাটিৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদক শিপাৰ সৈতে উঘালিবলৈ দৃঢ়তাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ।’’

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ প্ৰতিজ্ঞা কৰি নিহত পৰ্যটকসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

‘‘এবছৰৰ পাছতো আমি সন্ত্ৰাসবাদ আৰু হিংসাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈ আছো । জম্মু-কাশ্মীৰক দুখ আৰু জীৱন হেৰুওৱাৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ আমাৰ সংকল্প অটুট আছে । আমি যাতে আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা নহয়, তাৰ বাবে সকলো সম্ভৱপৰ কাম কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । এবছৰৰ আগৰ সেই কাপুৰুষৰ আক্ৰমণত আপোনজনক হেৰুওৱা পৰিয়ালসমূহলৈও আমি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো । এই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বলি হোৱাসকলৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক’’ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দোৱা জনায় ৷

TAGGED:

বৈছাৰণ উপত্যকা
জম্মু কাশ্মীৰ
পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ
পহলগামৰ আক্ৰমণৰ এবছৰ
PAHALGAM ATTACK ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.