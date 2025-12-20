এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ পাইলটৰ আক্ৰমণত আহত যাত্ৰী; তাৎক্ষণিকভাৱে অপসাৰণ অভিযুক্তক

এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ পাইলটৰ আক্ৰমণত আহত যাত্ৰী; তাৎক্ষণিকভাৱে অপসাৰণ অভিযুক্তক
সামান্য বাক বিতণ্ডাতে যাত্ৰীক আক্ৰমণ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ পাইলটৰ । ঘটনাত তীব্ৰ গৰিহণা বিমান সংস্থাটোৰ ।
Published : December 20, 2025 at 12:27 PM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লী বিমানবন্দৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ পাইলটৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন যাত্ৰী । সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ ক্ষোভৰ পাছতে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰে আৰু অভিযুক্ত পাইলটক তাৎক্ষণিকভাৱে চৰকাৰী কৰ্তব্যৰ পৰা অপসাৰণ কৰে । শুকুৰবাৰে দিল্লী বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেল ১ত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ।
প্ৰায়ে বিমান যাত্ৰা কৰি থকা অংকিত দেৱান নামৰ এজন যাত্ৰীয়ে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া সামাজিক মাধ্যমত তেওঁৰ সৈতে হোৱা ঘটনাটো বৰ্ণনা কৰে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে দিল্লীৰ টাৰ্মিনেল ১ত এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ পাইলট কেপ্তেইন বিজেন্দৰ ছেজৱালে তেওঁক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰে । তেওঁ ৭ বছৰীয়া কন্যা আৰু ৪ মহীয়া কেঁচুৱাকে ধৰি পৰিয়ালৰ সৈতে যাত্ৰা কৰি আছিল ।
AIX Pilot, Capt. Vijender Sejwal pic.twitter.com/Ntp1pnDgdb— Ankit Dewan (@ankitdewan) December 19, 2025
দেৱানৰ মতে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে ষ্ট্ৰ'লাৰত কেঁচুৱা লৈ যাত্ৰা কৰি আছিল । বিশেষ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ বাবে কৰ্মচাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লেন অভিমুখে গৈ থকাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয় । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে পাইলট বিজেন্দৰ ছেজৱালে তেওঁক অভদ্ৰ আচৰণ কৰে তেওঁক উদ্দেশ্যি 'অশিক্ষিত' বুলি কয় । তাৰ পিছত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে ।
দেৱানে অভিযোগ কৰে যে তাৰ পিছত পাইলটে তেওঁক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰে । যাৰ ফলত তেওঁৰ মুখৰ পৰা তেজ ওলায় । তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে পাইলটে এই সন্দৰ্ভত বিষয়টো আগ নবঢ়াবলৈ পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে ।
Here is a short video of Capt. Virender Sejwal looking at me lying on the floor, covered in blood, and probably realising the gravity of the situation for the first time.— Ankit Dewan (@ankitdewan) December 20, 2025
And a few more things that I did not mention in my earlier post:
🔸 My wife kept requesting for first aid.… https://t.co/CXlrqchhxC pic.twitter.com/x49XtWvfpE
দেৱানে কয় যে তেওঁৰ কন্যা হতাশাত ভুগিছে আৰু চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলগা হোৱাৰ বাবে কন্যাৰ ছুটীও অথলে গ'ল । বিমান পৰিবহণৰ সৈতে জড়িত কৰ্মচাৰীৰ এনে আচৰণ কেনেদৰে গ্ৰহণযোগ্য বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি বিমানবন্দৰ পৰিচালনাক নিৰাপত্তাৰ দিশটো চম্ভালিব নোৱাৰাৰ বাবে সমালোচনা কৰে ।
তেওঁ এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "মোৰ ছুটী অথলে গ'ল । মই প্ৰথম কাম হিচাপে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'লো । পিতৃক নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰা দেখি মোৰ ৭ বছৰীয়া ছোৱালীজনী এতিয়াও ভয় খাই আছে । ডিজিচিএ আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে কেনেকৈ এনে পাইলটক উৰাজাহাজ চলাবলৈ অনুমতি দিব পাৰে সেই কথা মই নাজানো । যদি তেওঁলোকে বাক বিতণ্ডাৰ মাজত নিজকে শান্ত কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, তেন্তে আকাশত শ শ মানুহৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকক বিশ্বাস কৰিব পাৰিনে ?"
@ankitdewan We profoundly regret this incident at Delhi Airport, involving one of our employees who was traveling as a passenger on another airline. We extend our heartfelt empathy for the distress it has caused, and strongly condemn such behaviour. The concerned employee has…— Air India Express (@AirIndiaX) December 19, 2025
বিমানবন্দৰ পৰিচালনাক সমালোচনা কৰি দেৱানে কয়, "কেঁচুৱা লৈ যোৱা যাত্ৰীৰ সৈতে কৰ্মচাৰীৰ প্ৰৱেশ একেলগে কৰি স্পৰ্শকাতৰ নিৰাপত্তা এলেকাত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰা এনে অব্যৱস্থাপনা দিল্লী বিমানবন্দৰত কেনেকৈ হ'ব পাৰে ? মই ভাবিছিলোঁ বিমানবন্দৰ নিৰাপদ স্থান !"
ইফালে যাত্ৰীগৰাকীৰ এনে অভিযোগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে কয় যে তেওঁলোকে এনে আচৰণক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে । বিমান সংস্থাটোৱে নিশ্চিত কৰিছে যে সংশ্লিষ্ট কৰ্মচাৰীজনক তৎকালীনভাৱে চৰকাৰী কৰ্তব্যৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হৈছে ।
এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে কয়, "দিল্লী বিমানবন্দৰত এই কাণ্ডৰ বাবে আমি গভীৰভাৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, য'ত আমাৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে আন এটা বিমান সংস্থাত যাত্ৰী হিচাপে যাত্ৰা কৰি আছিল । এনে আচৰণক তীব্ৰ গৰিহণা দিছো ।"
