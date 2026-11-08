চাকি-বন্তি জ্বলাই প্ৰভূ শ্ৰীৰামৰ আৰতি কৰিলে শ শ মুছলমান মহিলাই, পাঠ কৰিলে হনুমান চালিছা
সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দেখা গ'ল আধ্যাত্মিক নগৰী কাশীত ৷ মুছলমান মহিলাই পাঠ কৰিলে হনুমান চালিছা ৷
Published : November 8, 2026 at 8:25 PM IST
বাৰাণসী : সমগ্ৰ দেশতে আজি পালন কৰিছে দীপাৱলী ৷ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ লগতে এইবাৰ পোহৰৰ উৎসৱত মুছলমান মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গ'ল ৷ দীপাৱলীৰ উৎসৱ উপলক্ষে দেওবাৰে আধ্যাত্মিক নগৰী কাশীত সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল । লমহীস্থিত সুভাষ ভৱনত মুছলিম মহিলাই প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ আৰতি কৰাৰ লগতে চাকি জ্বলাই পোহৰৰ উৎসৱ উদযাপন কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত মুছলমান মহিলাসকলে কয়,"প্ৰভু শ্ৰীৰাম অযোধ্যালৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ত অযোধ্যা যিদৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছিল, ৰামক আৰতি কৰিছিল, ঠিক তেনেদৰেই আজি আমি শ শ মুছলিম মহিলাই সুভাষ ভৱনত একত্ৰিত হৈ চাকি জ্বলাই ভগৱান শ্ৰীৰাম আৰু মাতা জানকীৰ আৰতি কৰিলো । ইয়াৰ লগতে মুছলিম মহিলাসকলে উৰ্দু ভাষাত লিখা শ্ৰীৰাম আৰতি আৰু হনুমান চালিছা পাঠ কৰা হয় ।"
মুছলিম মহিলা ফাউণ্ডেশ্যনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী নাজনীন আনছাৰীয়ে কয়,"মুছলিম মহিলাসকলে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু দেশৰ মূল ভাৱনা হৈছে সকলোকে একেলগে লৈ আগবাঢ়ি যোৱা । এই অনুষ্ঠানত মহিলাসকলে একমুখে প্ৰভু শ্ৰীৰামক মানৱতা, শান্তি আৰু ভাৰতীয় জীৱন-মূল্যবোধৰ প্ৰতীক হিচাপে অভিহিত কৰি দেশত সামাজিক সম্প্ৰীতি আৰু একতাৰ এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰদান কৰে ।"
আনছাৰীয়ে লগতে কয়, "ভাৰতত বাস কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়েই আজি যি ধৰ্মকে বিশ্বাস নকৰক কিয়, সকলোৰে পূৰ্বপুৰুষ ভগৱান শ্ৰীৰামেই হয় । ধৰ্ম সলনি হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু পূৰ্বপুৰুষ কেনেকৈ সলনি হ’ব ? আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰম্পৰাৰ পৰা আঁতৰি গৈ কেতিয়াও নিজৰ পৰিচয় হেৰুৱাব নিবিচাৰো ।"
তেওঁ লগতে কয়,"যিসকলে আৰবী, তুৰ্কী আৰু ইৰানী হ’বলৈ চেষ্টা কৰিছে, তেওঁলোকৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আৰবত নহয়, তুৰ্কীত নহয় আৰু ভাৰততো নহ’ব । তেওঁলোক কাৰো হৈ নাথাকিব । গতিকে নিজৰ আচল পৰিচয়ৰ সৈতে, নিজৰ সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ সৈতে জীয়াই থাকক । ৰামক পঢ়ক, ঘৰত ৰামক গঢ়ক । ঘৰে ঘৰে ৰামৰ চৰ্চা হ’লে চাওক আপোনাৰ পৰিয়ালটো কিমান সুখী আৰু সমৃদ্ধিশালী হয় ।"
লগতে পঢ়ক:
৪৭ বছৰৰ পাছত চলিত বৰ্ষত এজনো কৰ্তব্যৰত সেনা নক্সালবাদীৰ হাতত নিহত হোৱা নাই : প্ৰধানমন্ত্ৰী
জোৱানসকল একো একোটি 'চাকি'ৰ দৰে, যিয়ে নীৰৱে অন্ধকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে: ৰাজনাথ সিং