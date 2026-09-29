১০০ টকাৰ বাবেই বন্ধুৱে হত্যা কৰিলে বিক্ৰমক
এটা সদাব্যস্ত ৰাজপথত ঢলি পৰিল এজন লোক । মাত্ৰ ১০০ টকাৰ বাবেই বন্ধুৰ ছুৰিকাঘাতত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন লোকে ।
Published : September 29, 2026 at 5:13 PM IST
নৰ্মদাপুৰম: মানুহৰ মাজত মানৱতা যেন নোহোৱা হৈ পৰিছে । কেতিয়াবা যদি প্ৰেমত প্ৰতাৰণাৰ বাবে, কেতিয়াবা সম্পত্তিৰ বাবে, কেতিয়াবা আকৌ ব্যক্তিগত আক্ৰোশৰ বাবে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱে ইজনে সিজনৰ প্ৰাণ ল'বলৈ কোনো কাৰণতে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই । এইবাৰ মাত্ৰ ১০০ টকাৰ বাবে, মাত্ৰ ১০০ টকাৰ বাবে কেইবাজনো বন্ধুৱে মিলি আন এজন বন্ধুৰ প্ৰাণ ল'লে ।
মঙলবাৰে মধ্য প্ৰদেশৰ ইটাৰসীত দিন দুপৰতে অপৰাধীয়ে অলপো সংকোচ নকৰাকৈ এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰে । ইটাৰসী গুৰুদ্বাৰ পথত ৩৫ বছৰীয়া এজন যুৱকক কেইবাবাৰো ছুৰীৰে আঘাত কৰে দুই দুৰ্বৃত্তই ।
আক্রমণকাৰীয়ে লোকজনৰ পেট আৰু উৰুত গভীৰ আঘাত কৰাত তীব্ৰ ৰক্তক্ষৰণৰ ফলত তেওঁ থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ লগে লগে আক্ৰমণকাৰীয়ে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ লৈ সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে । উক্ত ঘটনাৰ পিছতে সেই স্থানত এক আতংকময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে । এই ঘটনাৰ তদন্তৰ পিছত এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে ।
১০০ টকাৰ বাবে হত্যা
ইটাৰসী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সৌৰভ পাণ্ডেই কয়,"মৃত বিক্ৰম আৰু অভিযুক্তসকল আটায়ে বন্ধু আছিল । বিক্ৰম সেইদিনা পুৱাৰ ভাগত বেলাৱাড়াৰ পৰা বন্ধু গুলছন আৰু ছানী শৰ্মাৰ সৈতে ইটাৰসীলৈ আহিছিল । তিনিওজনে একেলগে ৰে'লৱে ষ্টেচন ৰোডৰ ওচৰত বহি সুৰাপান কৰিছিল । ইয়াৰ মাজতে বিক্ৰমে গুলছনৰ পৰা তেওঁ পাবলৈ থকা ১০০ টকা ঘূৰাই বিচাৰিছিল ।"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"ইয়াকে লৈ দুয়োৰে মাজত তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত ই ইমানেই ভয়াৱহ হৈ উঠে যে গুলছনে পকেটৰ পৰা ছুৰী উলিয়াই বিক্ৰমৰ পেট আৰু উৰুত কেইবাবাৰো আঘাত কৰে ।
ইটাৰসী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, ছুৰীৰে আঘাত কৰাৰ পাছত অত্যধিক ৰক্তক্ষৰণৰ বাবে বিক্ৰম পথতে ঢলি পৰে । অপৰাধ সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰে অভিযুক্তই ।
আৰক্ষীৰ জিম্মাত অভিযুক্ত
এটা ব্যস্ত পথত দিন-দুপৰতে সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ ফলত সমগ্ৰ চহৰখনৰ লগতে বেলাৱাড়া ৰামপুৰ অঞ্চলত চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে আৰক্ষীয়ে চাৰিওফালে তালাচীৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু তৎপৰতাৰে মূল অভিযুক্ত গুলছন আৰু তেওঁৰ সহযোগী ছানী শৰ্মা দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত ছুৰীখন উদ্ধাৰ কৰি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । অভিযুক্তদ্বয়ে মাত্ৰ ১০০ টকাৰ বাবেই বিক্ৰমক হত্যা কৰা বুলি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি অভিযুক্তই যাতে উচিত শাস্তি লাভ কৰে, তাৰ প্ৰয়াস কৰিব ।