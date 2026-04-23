মুম্বাইৰ কিতাপখানা: পঠন সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ ১৫ বছৰীয়া নিৰলস সাধনা

মুম্বাইৰ কিতাপখানা: পঠন সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ ১৫ বছৰীয়া নিৰলস সাধনা
Published : April 23, 2026 at 5:14 PM IST
প্ৰতিজ্ঞা পাৱাৰ
মুম্বাই: "কিতাপ মানুহৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু" এই উক্তিটোৰ সত্যতা ভাৰতীয় অধ্যয়ন সংস্কৃতিত অতীজৰে পৰা বিদ্যমান । "আজিৰ মোবাইল যুগত কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস কমি গৈছে"—এই অভিযোগ প্ৰায়ে উত্থাপিত কৰা হয় । বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱসত ইটিভি ভাৰতে ঠিক এই পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল । এই প্ৰসংগত অৱশ্যে দক্ষিণ মুম্বাইৰ দুৰ্গ অঞ্চলত অৱস্থিত ‘কিতাপখানা’ত এক বিপৰীত ছবি দেখা গৈছে ।
দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে এই অনন্য কিতাপৰ কেফেখনলৈ অহা যুৱক-যুৱতীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । আনকি মোবাইলৰ প্ৰতি ব্যাপক নিচাৰ মাজতো ইয়াৰ যুৱক-যুৱতীসকলক কিতাপৰ জগতখনত নিমগ্ন হৈ থকা দেখিলে স্পষ্ট হৈ পৰে যে পঢ়াৰ সংস্কৃতি এতিয়াও জীয়াই আছে নতুন চামৰ মাজত ।
লকডাউনৰ পিছত যুৱ চামৰ মাজত অধ্যয়নৰ ৰাপ বৃদ্ধি:
কিতাপখানাৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰবন্ধক সঞ্জীৱ কামাতৰ মতে ২০২০ চনৰ লকডাউনৰ পিছত প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ অহা যুৱ পাঠকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁৰ দৃষ্টিত পঢ়াৰ অভ্যাস হ্ৰাস পোৱা বুলি কোৱাটো ভুল ধাৰণা; কিয়নো এই ধাৰণাক ভুল প্ৰমাণিত কৰি বৃহৎ সংখ্যক যুৱক-যুৱতী কিতাপখানালৈ আহে ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দূৰৈৰ অঞ্চল যেনে মীৰা ৰোড, ভয়ান্দৰ আৰু কল্যাণৰ পৰা ইয়ালৈ কিতাপ পঢ়িবলৈ আহে । কোনোৱে তাত থকাৰ সময়ত কেৱল পঢ়ে, আন কোনোৱে ঘৰলৈ নিবলৈ কিতাপ ক্ৰয় কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে কিতাপখানাই কিতাপ ক্ৰয় কৰিবলৈ কাৰো ওপৰত কোনো হেঁচা নিদিয়ে । তেওঁলোকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কেৱল পঢ়াৰ প্ৰতি ৰাপ গঢ়ি তোলা । কিছুমান দৰ্শকে চৌহদত বহি বিভিন্ন কিতাপ পঢ়াৰ বিপৰীতে আন কিছুমানে নিজৰ ঘৰৰ আৰামত পঢ়িবলৈ কিতাপ ক্ৰয় কৰে ।
২০১০ চনৰ পৰা পঠন সংস্কৃতিৰ যাত্ৰা:
২০১০ চনত কিতাপখানা মুকলি কৰা হয় । বিগত ১৫ বছৰে এই প্ৰতিষ্ঠানটো মুম্বাইৰ ভিতৰত পঠন সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে উৎসৰ্গিত হৈ আহিছে । অমৃতা আৰু সমীৰ সোমাইয়াৰ পঢ়াৰ প্ৰতি থকা গভীৰ আগ্ৰহৰ পৰাই এই ধাৰণাটোৰ জন্ম হৈছিল । তেওঁলোকে মুম্বাইত একক গন্তব্যস্থান সৃষ্টি কৰাৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যৰে এই "কিতাপখানা" স্থাপন কৰিছিল, য'ত বিভিন্ন ভাষা আৰু বিষয়ৰ কিতাপ সহজে উপলব্ধ ।
কিতাপখানাৰ সঞ্জীৱ কামাতে লক্ষ্য কৰিছে যে এই স্থানে আৰম্ভণিৰে পৰাই পাঠকক ধাৰাবাহিকভাৱে আকৰ্ষণ কৰি আহিছে । প্ৰথম কেইদিনত প্ৰধানকৈ বয়সস্থ, অধিক অভিজ্ঞ পাঠক আছিল যদিও এতিয়া নৱ প্ৰজন্মই ক্ৰমান্বয়ে ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে ।
ঐতিহাসিক সোমাইয়া ভৱনৰ ‘কিতাপখানা’:
দক্ষিণ মুম্বাইৰ ফ’ৰ্ট এলেকাৰ ১৫০ বছৰীয়া সোমাইয়া ভৱনৰ ভিতৰত অৱস্থিত এই কিতাপৰ কেফেখন । ব্ৰিটিছ যুগৰ স্থাপত্য, উচ্চ চিলিং, শিলৰ খুঁটা আৰু শান্ত পৰিৱেশৰ বাবে ই দৰ্শনাৰ্থীসকলক সঁচাকৈয়ে এক অনন্য অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে । এই স্থান কিতাপৰ দোকানৰ পৰা এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰা কেন্দ্ৰলৈ পৰিণত হৈছে ।
একেখন চালিৰ তলত হাজাৰ হাজাৰ কিতাপৰ ভঁৰাল:
কেফেখনত ইংৰাজী, হিন্দী, মাৰাঠী, উৰ্দুকে ধৰি বিভিন্ন ভাষাৰ হাজাৰ হাজাৰ কিতাপৰ বিশাল সংগ্ৰহ আছে । সমগ্ৰ বিশ্বৰ সাহিত্য, কালজয়ী গ্ৰন্থ আৰু বিভিন্ন বিষয়ৰ গ্ৰন্থ ইয়াত সহজেই উপলব্ধ । ফলস্বৰূপে পাঠকে প্ৰায়ে ইয়াত বহি ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা সময় কটায়, পঢ়াৰ আনন্দত নিজকে বিলীন কৰি দিয়ে । কিতাপখানা কেৱল কিতাপৰ দোকানৰ ভূমিকাক অতিক্ৰম কৰি এক সজীৱ ‘জীৱনশৈলীৰ স্থান’ত পৰিণত হৈছে ।
অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিঘিনি, তাৰ পিছত পুনৰ উত্থান:
২০২০ চনত চৌহদত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, যাৰ ফলত কিছু ক্ষতিসাধন হৈছিল । কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱা নাছিল । এই ঘটনাৰ পিছতে পুনৰ নতুন উৎসাহেৰে কিতাপৰ দোকানখন মুকলি কৰা হয় ।
যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এটা ‘হেংআউট স্পট’:
আজি কিতাপ খানাই যুৱক-যুৱতীসকলৰ প্ৰিয় আড্ডা স্থান হিচাপেও জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে । কিছুমানে বিশেষভাৱে পঢ়িবলৈ ভ্ৰমণ কৰাৰ বিপৰীতে আন কিছুমানে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া ফিডৰ বাবে ফটো তুলিবলৈ আহে । তথাপিও এই সকলোবোৰ কাৰ্যকলাপৰ মূলতে আছে কিতাপবোৰ আৰু কেফেখনৰ নিস্তব্ধ পৰিৱেশ ।
মুম্বাইৰ পঠন সংস্কৃতিৰ বাবে এক ‘স্বৰ্গ’:
চহৰীয়া জীৱনৰ হুলস্থূলৰ মাজত শান্তিৰ মুহূৰ্ত বিচৰাসকলৰ বাবে কিতাপখানা এক উৎকৃষ্ট পচন্দ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে । আনকি এই আধুনিক ডিজিটেল যুগতো এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পঢ়াৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমক বহন কৰি আহিছে ৷ কিতাপপ্ৰেমীৰ বাবে ই যেন এক প্ৰকৃত ‘স্বৰ্গ’ ।
