মুম্বাইত ধাৰাষাৰ বৰষুণত চাওল খহি নিহত ৬, আহত ১ ; সোমবাৰে বন্ধ থাকিব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান
মুম্বাইৰ মানখুৰ্ড অঞ্চলত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত তিনি মহলীয়া চাওল খহি পৰাত প্ৰায় ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এজন আহত হয় ।
Published : July 6, 2026 at 7:52 AM IST
মুম্বাই (মহাৰাষ্ট্ৰ) : মুম্বাইৰ মানখুর্দ অঞ্চলত দেওবাৰে নিশা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে তিনি মহলীয়া চাওল খহি পৰাত প্ৰায় ৬ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে এজন আহত হয় ৷
বৃহনমুম্বাই পৌৰ নিগমৰ বিষয়াসকলে সদৰী কৰা মতে, পৌৰসভাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত শতাব্দী চিকিৎসালয়লৈ চাৰিগৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষক মৃত অৱস্থাত অনা হয় ৷ ৰজাৱাড়ী হাস্পতালত আন এজন ব্যক্তিক মৃত ঘোষণা কৰা হয় ৷
বিএমচিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ৰজাৱাড়ী চিকিৎসালয়ত এজন আহত ব্যক্তিক চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে ৷ পৌৰ নিগমৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, নিশা প্ৰায় ৮:৩০ বজাত মণ্ডল অঞ্চলৰ হনুমান মন্দিৰৰ পিছফালে থকা জনতা নগৰৰ ৫ নং চাওলত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি তিনিমহলীয়া চাওলৰ দুটা বা তিনিটা ঘৰ ভাঙি পৰে ৷ ঘটনাৰ সম্ভেদ লাভ কৰাৰ লগে লগে মুম্বাই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, আৰক্ষী, বিএমচি ৱাৰ্ড কাৰ্যালয় আৰু ১০৮ এম্বুলেন্স সেৱাৰ কৰ্মীসকল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকা সন্দেহযুক্ত এজন ব্যক্তিক উদ্ধাৰৰ বাবে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে; এনডিআৰএফৰ এটা দলো সেই স্থানত উপস্থিত হৈছে ৷
স্থানীয় বিজেপিৰ কাউন্সিলাৰ নৱনাথ বানেও আন এজন ব্যক্তি নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ তেওঁ কয় যে কালেক্টৰৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰা ওচৰৰ জুপুৰি এটাত চাওলটো ভাঙি পৰে ৷ প্ৰবল বৰষুণে উদ্ধাৰ অভিযানত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷
ইফালে মুম্বাইৰ কুৰলাৰ নৱপাডাৰ গোমেছ গাউন বিল্ডিঙৰ সমীপত দেওবাৰে বিয়লি ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড বতাহৰ মাজতে এখন দোকানত গছ উভালি পৰি এজন ৬৩ বছৰীয়া ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় ৷
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, নিহত যুৱকজন ইউনুছ কুণ্ডাৱালা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোকে জনোৱা মতে, গুৰুতৰভাৱে আহত কুণ্ডাৱালাক ওচৰৰ বাসিন্দাসকলে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ৷
মুম্বাই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, আৰক্ষী, বৃহনমুম্বাই ইলেক্ট্ৰিক চাপ্লাই এণ্ড ট্ৰেন্সপ’ৰ্ট (বেষ্ট) আৰু পৌৰ ৱাৰ্ডৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ যান্ত্ৰিক কটাৰীৰ সহায়ত দোকানখনত পৰি যোৱা গছজোপা আঁতৰায় ৷ গছজোপাই তাঁৰ ভাঙি বিদ্যুৎ যোগানত ব্যাঘাত জন্মায় ৷
একেদৰে গোৰেগাঁও পূৱৰ আৰে কলনীত মটৰ চাইকেল চলাই গৈ থকা অৱস্থাত গছৰ ডাল পৰি এজন ১৮ বছৰীয়া যুৱকৰ মৃত্যু হয় । ৩০ জুনতো চেম্বুৰত গছ উভালি চলন্ত স্কুল বাছত পৰাৰ ফলত এটি ১১ বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো আহত হয় ৷
ইফালে, ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ‘ৰেড এলাৰ্ট’ জাৰি কৰাৰ পিছতে বিএমচিয়ে সোমবাৰে মুম্বাইৰ সকলো চৰকাৰী, ব্যক্তিগত আৰু নাগৰিক বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰে ৷
বৃহনমুম্বাই পৌৰ নিগমে দেওবাৰে সন্ধিয়া এক বিবৃতিত কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে মহানগৰীৰ বাবে ‘অৰেঞ্জ’ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড বতাহৰ পূৰ্বাভাস প্ৰকাশ কৰিছে ৷ অৱশ্যে চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়সমূহে স্বাভাৱিকভাৱে কাম কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক : সমগ্ৰ ভাৰতত বাৰিষাৰ আগমন, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা জাৰি