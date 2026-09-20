তীব্ৰ গতিয়েই হ'ল কাল ! মুম্বাইত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনাত তিনিজন নিহত

তীব্ৰ গতিয়েই হ'ল কাল ! মুম্বাইত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনাত তিনিজন নিহত
দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনখন চূৰ্চুমৈ হয় ।
Published : September 20, 2026 at 2:54 PM IST
মুম্বাই (মহাৰাষ্ট্ৰ): মুম্বাইত এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ দুজন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱা ঘটনাৰ পিচতেই পথ দুৰ্ঘটনাত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
কেনেকৈ ঘটিল দুৰ্ঘটনাটো ?
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি মুম্বাইৰ কোষ্টেল ৰোডত এখন তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক ইতিমধ্যে সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । দেওবাৰে পুৱা ৫:২০ বজাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
এই দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনখন চূৰ্চুমৈ হৈ পৰে । নগৰ কৰ্তৃপক্ষই কয় যে এই দুৰ্ঘটনাটো তীব্ৰ গতিৰ বাবে সংঘটিত হৈছে ।
আজি পুৱা ৫:২০ বজাত হাজী আলীৰ সমীপৰ লাল কলেজৰ সন্মুখত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাটোৰ সময়ত প্ৰথমতে বিলাসী বাহনখনে তীব্ৰ বেগত অহা বাবে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱায় । প্ৰাথমিক তদন্ত অনুসৰি হাজি আলীৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত চালকজনে বাহনখনৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাত চাৰিজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । পিচত তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে নায়াৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । চিকিৎসালয়তে তিনিজনৰ মৃত্যু হয় ।
মৃত যুৱকৰ চিনাক্ত হোৱা নাই :
মৃত তিনিজনৰ ভিতৰত দুজনক চিনাক্ত কৰা হৈছে । এই দুজন হৈছে সঞ্জয় গাজল (২১) আৰু ধ্রীয়া শেঠ (১৭) । তৃতীয় ২৫ বছৰীয়া নিহত যুৱকজনৰ পৰিচয় এতিয়াও নিশ্চিতভাৱে লাভ কৰা হোৱা নাই । লগতে অচিনাক্ত ২০ বছৰীয়া যুৱকজনৰ অৱস্থাও সংকটজনক হৈ আছে । আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:মধ্যপ্ৰদেশত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা : উন্মুক্ত নলাত পৰি উটি গ’ল বাহন, নিহত ৮ জন
শোণিতপুৰ-বিশ্বনাথত দুটাকৈ দুৰ্ঘটনাত ৭ যুৱকৰ শোকাৱহ মৃত্যু, পলাতক ঘাতক