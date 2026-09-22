ETV Bharat / bharat

মুম্বাই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্ৰেইন কৰিড’ৰত দ্ৰুতবেগী চলমান ক্ৰছিং স্থাপন

ঘণ্টাত ৩২০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত নিৰ্দিষ্ট গতিৰে নিৰাপদ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য ৰে’ল পৰিচালনাৰ বাবে এই প্ৰযুক্তি গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷

Mumbai-Ahmedabad bullet train corridor
মুম্বাই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্ৰেইন কৰিড’ৰত দ্ৰুতবেগী চলনশীল ক্ৰছিং স্থাপন (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 7:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: মুম্বাই–আহমেদাবাদ হাই-স্পীড ৰে’ল (MAHSR) প্ৰকল্পই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰে’ল নেটৱৰ্কত চলনশীল ক্ৰছিং বা ছুইং-ন’জ ক্ৰছিঙেৰে সজ্জিত টাৰ্ণআউটৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ।

নেশ্যনেল হাই স্পীড ৰেল কৰ্প’ৰেশ্যন লিমিটেডৰ মতে, এই প্ৰযুক্তি গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে ঘণ্টাত ৩২০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত নিৰ্দিষ্ট গতিবেগত নিৰাপদ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য ৰে’ল পৰিচালনা সমৰ্থন কৰিব পৰা যায় ৷ এই প্ৰযুক্তি সাধাৰণতে গতানুগতিক ৰে’লপথত ব্যৱহৃত ফিক্সড-ক্ৰছিং টাৰ্ণআউটতকৈ বহু পৃথক ।

নেশ্যনেল হাই স্পীড ৰেল কৰ্প’ৰেশ্যন লিমিটেডে কয়, ‘‘এটা গতানুগতিক ফিক্সড ক্ৰছিঙত চকাটোৱে ক্ৰছিং ন’জৰ এটা ফাঁকৰ ওপৰেৰে পাৰ হ'বলগীয়া হয় । ঘণ্টাত ২৫০–৩০০ কিলোমিটাৰৰ ওপৰৰ গতিবেগত এই বিচ্ছিন্নতাৰ ফলত চকা–চিৰি গতিশীল বল, কম্পন আৰু শব্দ অধিক হ'ব পাৰে, লগতে ক্ৰছিং উপাদান আৰু ৰোলিং-ষ্টক চকাৰ পৰিধান বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ।’’

Mumbai-Ahmedabad bullet train corridor
মুম্বাই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্ৰেইন কৰিড’ৰ (ANI)

চলনশীল-ক্ৰছিং ব্যৱস্থাই চুইচ ৰে’লৰ সৈতে সমন্বয়ৰ দ্বাৰা ক্ৰছিং ন’জটো লৰচৰ কৰি এই সমস্যাটো সমাধান কৰে ৷ যাৰ ফলত এটা অবিৰত, ফাঁকমুক্ত চলনশীল পৃষ্ঠ সৃষ্টি হয়, আৰু তাৰ বাবে চকাটোৱে টাৰ্ণআউটৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়ত নিৰৱচ্ছিন্ন গতি বজাই ৰাখিব পাৰে ।

এই ব্যৱস্থাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৰে’লৰ গতি মসৃণ কৰা, গতিশীল প্ৰভাৱ, কম্পন আৰু অভ্যন্তৰীণ শব্দ হ্ৰাস কৰা, আৰু ৰে’ল আৰু ৰোলিং ষ্টকত পৰিধান কম কৰা । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াক দীঘলীয়া ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ব্যৱধান আৰু স্থায়ীভাৱে ৩২০ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত বাণিজ্যিক পৰিচালনাৰ বাবে পৰিকল্পিত কৰিড’ৰৰ কাৰ্যকৰী প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ সমৰ্থন কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

টু পইণ্ট মেচিন

প্ৰকল্পটোৰ এটা মূল বৈশিষ্ট্য হৈছে দুটা স্বতন্ত্ৰ পইণ্ট মেচিনৰ ব্যৱহাৰ — এটা মেচিনে চুইচৰ শেষত থকা চিৰিটো পৰিচালনা কৰে, আনহাতে আনটোৱে চলনশীল ক্ৰছিং ন’জ পৰিচালনা কৰে আৰু লক কৰে ।

দুয়োটা মেচিনে সমন্বিত নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত কাম কৰে । এনএইচএছআৰচিএলে জনোৱা মতে, যেতিয়া এটা পথ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, তেতিয়া চিগনেলিং ইন্টাৰলক কৰাটোৱে এটা ৰুট-ছেটিং কমাণ্ড জাৰি কৰে যিয়ে চুইচ ৰে’ল আৰু চলনশীল ক্ৰছিঙৰ গতিবিধি সমন্বিতভাৱে আৰম্ভ কৰে ।

দুয়োটা পইণ্ট মেচিনৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় অৱস্থান ধৰা পেলোৱা আৰু লক কৰা নিশ্চিতকৰণ লাভ কৰাৰ পিছতহে ৰেলৰ গতিবিধিৰ অনুমোদন দিয়া হয় । ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চিত হয় যে টাৰ্ণআউটৰ মাজেৰে সম্পূৰ্ণ ৰেল পথটো দুয়োটা জটিল স্থানতে স্থাপন আৰু সুৰক্ষিত কৰা হৈছে ।

এনে তীব্ৰবেগী টাৰ্ণআউটৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা পইণ্ট মেচিনসমূহে কঠোৰ কাৰিকৰী প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব লাগিব, য’ত তীব্ৰ গতিৰ চুইচ আৰু ক্ৰছিং উপাদানসমূহৰ বাবে পৰ্যাপ্ত এক্টিভেচন বল আৰু নিখুঁত ষ্ট্ৰ’ক নিয়ন্ত্ৰণ, টাইট পজিচনিং টোলাৰেন্স, শক্তিশালী লক ব্যৱস্থা আৰু ভাৰতীয় পৰিচালনা পৰিৱেশৰ জলবায়ু, কম্পন আৰু বিদ্যুৎচুম্বকীয় পৰিস্থিতিত নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰদৰ্শন ।

মেচিনসমূহ উচ্চ গতিৰ সংকেত প্ৰয়োগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উচ্চ-অখণ্ডতা ধৰা পেলোৱা ব্যৱস্থাৰ সৈতেও সংযুক্ত কৰা হৈছে ।

বহুস্তৰীয় সুৰক্ষা

সুৰক্ষাৰ স্থাপত্য কেৱল দুটা বিন্দুযুক্ত মেচিনৰ কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় । স্বতন্ত্ৰ পৰীক্ষণ স্তৰে টাৰ্ণআউট নিৰীক্ষণ কৰে বুলি এনএইচএছআৰচিএলে জনায় । ইয়াৰ ভিতৰত চুইচ ৰে’লৰ সঠিক চূড়ান্ত অৱস্থান নিশ্চিত কৰা, চলনশীল ক্ৰছিঙৰ সঠিক চূড়ান্ত অৱস্থান আৰু দুয়োটা উপাদানৰ সুৰক্ষিত যান্ত্ৰিক লক কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত ।

প্ৰয়োজনীয় স্বতন্ত্ৰ পৰীক্ষাই নিশ্চিত কৰাৰ পিছতহে চিগনেলিং ইন্টাৰলক কৰিলে ৰে’লৰ গতিবিধিৰ বাবে পথ মুকলি কৰা হয় । এই ব্যৱস্থাটো কৰিড’ৰৰ সুৰক্ষা, গতিৰ মান আৰু ৩২০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত গতিবেগত কাৰ্যকৰী নিৰ্ভৰযোগ্যতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ সমৰ্থন কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: দিল্লী-মীৰাটৰ আৰ্হিত অসমতো চলিব ৰেপিড ৰে'ল, আলোচনা চলি আছে : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

হাই স্পীড ৰে’ল
নেশ্যনেল হাই স্পীড ৰেল কৰ্প’ৰেশ্যন
চলনশীল ক্ৰছিং
HIGH SPEED MOVABLE CROSSINGS
MUMBAI AHMEDABAD BULLET TRAIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.