বহুপক্ষীয় সামৰিক অনুশীলন 'প্ৰাগতি ২০২৬'ৰ সামৰণি,১৩খন দেশৰ সেনাৰ অংশগ্ৰহণ
মেঘালয়ত ১৩খন দেশৰ ৪০০ৰো অধিক সেনাৰ সামৰিক অনুশীলন ৷
By ANI
Published : May 30, 2026 at 9:58 PM IST
মেঘালয় : শনিবাৰে মেঘালয়ৰ উমৰোই সামৰিক কেন্দ্ৰত অন্ত পৰে বহুপক্ষীয় সামৰিক অনুশীলন 'প্ৰাগতি ২০২৬'ৰ প্ৰথম সংস্কৰণ ৷ ৭২ ঘণ্টীয়া এক সামৰিক অনুশীলনৰ জৰিয়তে অংশগ্ৰহণকাৰী দলৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ মাজত পাৰস্পৰিক বিশ্বাস আৰু সামূহিক প্ৰস্তুতি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । 'প্ৰাগতি ২০২৬'ৰ অনুশীলনত ১৩খন দেশৰ সেনাই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ সেই দেশকেইখন হৈছে ভাৰত, ভূটান, কম্বোডিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, লাওছ, মালয়েছিয়া, মালদ্বীপ, ম্যানমাৰ, নেপাল, ফিলিপাইনছ, শ্ৰীলংকা আৰু ভিয়েটনাম ৷
প্ৰায় ৪০০ৰো অধিক সেনাই ভাৰত মহাসাগৰ অঞ্চলত বৃদ্ধি পোৱা আৰু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আঞ্চলিক সেনাবাহিনীৰ অংশীদাৰিত্ব 'প্ৰগতি' অনুশীলনৰ দ্বাৰা একত্ৰিত কৰা হয় । সামৰণি অনুষ্ঠানত ছয় ৰাষ্ট্ৰৰ উচ্চ পদস্ত সেনা বিষয়া আৰু ৪০ জনতকৈ অধিক জ্যেষ্ঠ সামৰিক বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে । উল্লেখ্য যে, অৰ্ধ-পাহাৰীয়া আৰু জংঘল ভূখণ্ডত অনুষ্ঠিত এই অনুশীলনত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত প্ৰদৰ্শনী আৰু ব্যৱহাৰিক অনুশীলনৰ জৰিয়তে কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ৷
ৰক ক্ৰাফ্ট, এম্বুছ আৰু কাউণ্টাৰ-এম্বুছ ড্ৰিল, স্লিথাৰিং, জংগল লেনত গুলীচালনা, কোঠা আৰু বাছৰ হস্তক্ষেপ, আইইডি ধৰা পেলোৱা আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোকক খালী কৰাৰ দৰে কাৰ্যকলাপ অনুশীলন কৰা হয় ৷ এই অনুশীলনৰ অংশ হিচাপে ভাৰতীয় সেনাই ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ সহযোগত অংশগ্ৰহণকাৰী অংশীদাৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলি প্ৰদৰ্শনৰ আয়োজন কৰে ।
ভাৰতীয় সেনাৰ আৰ্মী ডিজাইন ব্যুৰো আৰু ফিচিচিয়ে ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগে প্ৰস্তুত কৰা অত্যাধুনিক থলুৱা প্ৰতিৰক্ষা সজুলি আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰদৰ্শনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় সেনাই বৰ্তমান সেৱাত থকা নিৰ্বাচিত নতুন প্ৰজন্মৰ সজুলিসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ এই পদক্ষেপে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত পদক্ষেপৰ অধীনত ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান থলুৱা প্ৰতিৰক্ষা ডিজাইন, উন্নয়ন আৰু উৎপাদন ক্ষমতাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে সেনাৰ তৰফৰ পৰা ৷
