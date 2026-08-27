ETV Bharat / bharat

নেপালত বোকাৰ ছুনামি: ৩০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু, সন্ধানহীন ১,৪০০ৰ ভিতৰত ২৮৮ ভাৰতীয়

তিব্বত-নেপাল সীমান্তৰ আকস্মিক বানত ২৫০ৰো অধিক ভাৰতীয় নিৰুদ্দেশ । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ, উদ্ধাৰ অভিযান অব্য়াহত

A boy looks at the devastation caused by flash floods in Nepal's Nuwakot district
নেপালৰ নুৱাকোট জিলাত বানে সৃষ্টি কৰা ধ্বংসলীলা (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 27, 2026 at 6:48 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : আকস্মিক বানৰ ফলত নেপালত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । বানৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বোকাই পুতি পেলাইছে । নেপাল-চীন সীমান্তত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান অব্যাহত আছে । কিন্তু পৰিতাপৰ কথাটো হ'ল যে এই আকস্মিক বানৰ ফলত মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বৃদ্ধি পাইছে ।

প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ মৃত্যুৰ সংখ্যা ৩০০লৈ বৃদ্ধি পাইছে । একে সময়তে ১৪০০ ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ।

A girl cries as she waits for news of relatives missing after flash floods in Nepal's Nuwakot district
বানত আত্মীয় নিৰুদ্দেশৰ বাতৰি পোৱাৰ পিছতে এগৰাকী যুৱতী কান্দোনত ভাগি পৰিছে (AP)

চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি নেপালত শ শ ভাৰতীয়কে বিভিন্ন দেশৰ পৰ্যটকো নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । ইফালে চীনৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যম চিচিটিভিয়ে তিব্বতত ৩ গৰাকী লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৫৫৮ গৰাকী লোক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই সংবাদমেলত কয় যে কৈলাস মানসৰোবৰ যাত্ৰাৰ বাবে নেপাললৈ যোৱা লোককে ধৰি ২৮৮ গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক নেপালত নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত আছে ত্ৰিশুলী বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ৭৩ গৰাকী, তামিলনাডুৰ ৩৭ জনীয়া দুটা দল আৰু ৪৯ গৰাকী, পশ্চিমবংগৰ ৩২ গৰাকী আৰু কেৰালামৰ ৩৩ গৰাকীকে ধৰি অন্যান্য । অৱশ্যে পিছত এক্সৰ এটা পোষ্টত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে তামিলনাডুৰ ২১ গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰা বুলি জনাইছে ।

Rescuers use an earthmover to carry a victim of flash flooding to safety in Nepal's Nuwakot district on Wednesday
নুৱাকোট জিলাত এক্সেভেটৰৰ সহায়ত বানপীড়িতক উদ্ধাৰ (AP)

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ২৪ ঘণ্টাই উপলব্ধ বিশেষ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰিছে । য'ত যিকোনো সহায়ৰ বাবে +৯১ ১১ ২৩০৮ ৮৭১৮, +৯১ ১১ ২৩০৮ ৮৭১৯ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব । হোৱাটছএপ আৰু মেছেজৰ বাবেও +৯১ ৯৯৬৮২৯১৯৮৮ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে ।

বোকাৰ ছুনামি

এই দুৰ্যোগৰ ভিডিঅ'বোৰে বিশ্বজুৰি তীব্ৰ খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে । য'ত দেখা গৈছে যে বহু লোকে প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে পলায়ন কৰিছে কিন্তু প্ৰলয়ে সকলোকে আৱৰি ধৰিছে । ওখ ওখ অট্টালিকা, দলং নিমিষতে ধ্বংস হৈ গৈছে । ড্ৰোণৰ কিছুমান ফুটেজত এই ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য দেখা গৈছে ।

এই দুৰ্যোগ সন্দৰ্ভত নুৱাকোট জিলাৰ এজন স্থানীয় লোকে কয়, "এয়া আছিল পানী আৰু বোকাৰ ছুনামি । আমাৰ চকুৰ সন্মুখত মানুহবোৰ নাইকীয়া হৈ গৈছিল ।"

উল্লেখ্য যে সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা দৃশ্যবোৰত দেখা গৈছে কেনেদৰে হিমালয়ৰ উপত্যকাত মহাপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছিল । দ্ৰুতগতিত নামি অহা পানী, শিল আৰু পলসে নিমিষতে সকলো ছাৰখাৰ কৰি গৈছিল ।

Nepalese policemen watch as earthmovers clear the debris of flash flooding
উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যস্ত নেপাল আৰক্ষী (AP)

অঞ্চলটোৰ ঠেক উপত্যকাসমূহ অৰ্থনৈতিক জীৱনৰেখা আৰু ভ্ৰমণকাৰীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু যদিও দুৰ্যোগৰ সময়ত ই অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰে । ফটোবোৰত দেখা গৈছে নুৱাকোটৰ বহু অট্টালিকাৰ দ্বিতীয় মহলা পৰ্যন্ত বোকাত পোত গৈছে । গছৰ ডাল আৰু তাঁৰত ওলমি থকা মৃতদেহ, ধ্বংসাৱশেষে সকলোকে আতংকিত কৰি তুলিছে । বহু লোক বোকাত আবদ্ধ হৈ থকা দৃশ্যও দেখা গৈছে । ইফালে বানৰ পিছত বহু অঞ্চলৰ বাট পথ বন্ধ হৈ পৰিছে ।

জীৱন ৰক্ষাৰো সুযোগ নাপালে

এই দুৰ্যোগ ইমানে ভয়ংকৰ আছিল যে বহু লোকে জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ পলায়নৰো সুযোগ নাপালে ।

এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় বাসিন্দা শ্বোয়াম ৰাজভাণ্ডাৰীয়ে কয়, "তেতিয়া মই ধুংগে বজাৰলৈ গৈছিলো । আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বানে সকলো বজাৰ অঞ্চল তচনচ কৰি পেলাইছিল । সেই সময়ত বহু লোকে কাৰ্যালয়লৈ যাবলৈ সাজু হৈছিল । কিমান মানুহ নিৰুদ্দেশ হৈছে বা মৃত্যু হৈছে, আমি নাজানো ।"

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে ভাবুকি আনিছে

দক্ষিণ এছিয়াৰ কেইবাখনো দেশত হিমালয় পৰ্বতমালা বিস্তৃত আৰু ইয়াত বিশ্বৰ বহুতো উচ্চ শৃংগ আৰু হিমবাহ আছে । হিমালয় পৰ্বতমালাৰ তলৰ ঠেক ঢাল আৰু উপত্যকাসমূহ বান আৰু ভূমিস্খলনপ্ৰৱণ । মানৱসৃষ্ট জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে হিমবাহ গলি যোৱা অধিক সাধাৰণ হৈ পৰিছে ।

People walk past damage in the aftermath of flash floods in Devighat in the Nuwakot district in Nepal, Thursday, Aug 27, 2026.
নুৱাকোট জিলাত মহাপ্ৰলয়ৰ পিছৰ দৃশ্য (AP Photo/Niranjan Shrestha)

কাঠমাণ্ডুৰ গৱেষকসকলে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে সকীয়নি দিছিল যে সমগ্ৰ হিন্দুকুশ হিমালয় অঞ্চলৰ হিমবাহবোৰ দ্ৰুতগতিত গলিছে । ২০০০ চনৰ পৰা বৰফবোৰ প্ৰায় দুগুণ হাৰত গলিছে।

হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযান

নেপালৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে বহু দলং ধ্বংস হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ৪০ কিলোমিটাৰ পথৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ ফলত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানৰ প্ৰচেষ্টা জটিল হৈ পৰিছে ।

নেপালৰ সেনাবাহিনীৰ মুখপাত্ৰ ব্ৰি. জেনেৰেল ৰাজা ৰাম বাছনেটে কয়, "এনে পৰিস্থিতিত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে বানপীড়িত অঞ্চলৰ পৰা ১০০ ৰো অধিক লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"

চিটৱান জিলাৰ প্লাৱিত অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় ১০০ কিলোমিটাৰ নামনিৰ অঞ্চলত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । কেইবা ডজন আহত লোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কাঠমাণ্ডুলৈ লৈ যোৱা হৈছে ।

নেপাল ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটিৰ অধ্যক্ষ বিশাল কুমাৰ ভাণ্ডাৰীয়ে কয় যে তেওঁলোকে উদ্ধাৰৰ পৰা বানপীড়িত জিলাসমূহত বৃহৎ পৰিসৰৰ সাহায্য অভিযানত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । তেওঁ কয় যে কমেও ৩ খন গাঁৱৰ পৰা প্ৰায় ১২০০ লোক পলায়ন কৰিছে ।

চীনৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি তিব্বতত বুধবাৰে গিয়ৰং বন্দৰৰ স্থল সীমান্ত ক্ৰছিঙৰ ওচৰত হোৱা দুৰ্যোগে চাৰিওফালৰ অঞ্চলত গড়ে ডেৰ মিটাৰ (৫ ফুট)তকৈ অধিক বোকাই পুতি পেলাইছে । কিছুমান পথত ২ মিটাৰ (৬ ফুট)তকৈ অধিক বোকা জমা হৈছে । বন্দৰটোলৈ যোৱা পথসমূহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।

চীনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মতে উদ্ধাৰ অভিযানত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছে । চীন কৰ্তৃপক্ষই অঞ্চলটোলৈ এখন বৃহৎ সামৰিক পৰিবহণ বিমানেৰে এটা দল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জনাইছে । বন্দৰৰ সৈতে বিদ্যুৎ যোগান আৰু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে বুলিও কোৱা হৈছে ।

শ শ বিদেশী পৰ্যটক নিৰুদ্দেশ

পূৰ্বে নেপালৰ বিষয়াসকলে তিব্বতৰ মাউণ্ট কৈলাসলৈ তীৰ্থযাত্ৰা কৰা ভাৰতীয় নাগৰিককে ধৰি শ শ বিদেশী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী পেনি ৱঙে বৃহস্পতিবাৰে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে তীৰ্থযাত্ৰা আৰু ভ্ৰমণলৈ যোৱা প্ৰায় ৩৪ গৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়ান নাগৰিকো নিৰুদ্দেশ হৈছে ।

মালয়েছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে কাঠমাণ্ডুত এতিয়াও ৫৫ গৰাকী মালয়েছিয়ান লোকৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই ।

নিউজীলেণ্ডৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে দেশখনৰ ৫ গৰাকী নাগৰিক অঞ্চলটোত থকাৰ সন্দেহ আৰু তেওঁলোক কি অৱস্থাত আছে জানিব পৰা হোৱা নাই ।

বিশেষজ্ঞৰ মতে হিমবাহ স্খলনৰ বাবে হৈছিল জলপ্ৰলয়

আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপে প্ৰথমে বুধবাৰে পুৱা কাঠমাণ্ডুৰ পৰা প্ৰায় ৬৬ কিলোমিটাৰ উত্তৰে সীমান্তৰ সমীপত ৪.৪ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিল । পিছত সেই তথ্য আপডেট কৰি কয় যে ৫.২ কম্পনেৰে হিমবাহ স্খলন হৈছিল । যাৰ ফলত হিমবাহৰ স্খলন হৈছিল আৰু ধ্বংসাৱশেষ তললৈ নামি আহি ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।

জৰুৰীকালীন যোগাযোগ

কাঠমাণ্ডুত থকা ভাৰতৰ দূতাবাসে জৰুৰীকালীন যোগাযোগ নম্বৰ মুকলি কৰিছে । ফোন নম্বৰ কেইটা হৈছে +৯৭৭ ৯৮৫ ১৩১ ৬৮০৭, +৯৭৭ ৯৭০ ৯১০ ৭৫০০, আৰু +৯৭৭ ৯৮১ ০৩২ ৬১১৭ ।

নেপাল প্ৰশাসনৰ সৈতে তলত দিয়া হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব :

  • পৰ্যটন আৰক্ষী : +৯৭৭ ৯৮৫১২৮৯৪৪৫
  • নেপাল সেনা : +৯৭৭ ৯৮৫১০৭২৯১৪ (ইমেইল: dgmi-foreign@nepalarmy.mil.np)
  • এনডিআৰআৰএমএ : +৯৭৭ ৯৮৫১৩২০২৬৯ / +৯৭৭ ৯৮৪৯২৮১০৯৭ / @NDRRMA_Nepal
  • ৰাছুৱা আৰক্ষী : +৯৭৭ ৯৮৫১২৫৪৯৬০
  • সহকাৰী মুখ্য জিলা বিষয়া, ৰাছুৱা : +৯৭৭ ৯৮৫১১৬৪৪২২
  • নুৱাকোট আৰক্ষী : +৯৭৭ ৯৮৫১২৮২৩৮০
  • সহকাৰী মুখ্য জিলা বিষয়া, নুৱাকোট : +৯৭৭ ৯৮৫১২৪৮৭৭৭
  • ধাডিং আৰক্ষী : +৯৭৭ ৯৮৫১২২৯৮৬০
  • মুখ্য জিলা বিষয়া, ধাডিং : +৯৭৭ ৯৮৫১২৪৭৭৭৭
  • চিটৱান আৰক্ষী : +৯৭৭ ৯৮৫৫০১৩৯৯৯
  • সহকাৰী মুখ্য জিলা বিষয়া, চিটৱান : +৯৭৭ ৯৮৫৫০৮৮৮৯১

লগতে পঢ়ক :

নেপালৰ বানত ২৭৩ জন নিহত, ৩০০ ভাৰতীয়কে ধৰি ১৪০০ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন

TAGGED:

MUD TSUNAMI
নেপালত বান
NEPAL FLASH FLOOD
নেপালত ভাৰতীয় সন্ধানহীন
NEPAL FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.