অযোধ্যাৰ পিছত এইবাৰ ভোজশালা: মধ্যপ্ৰদেশৰ ভোজশালা হৈছে সৰস্বতী মন্দিৰ
মধ্যপ্ৰদেশৰ ধাৰ জিলাত অৱস্থিত বহুচৰ্চিত ভোজশালা গোচৰত মধ্যপ্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ইন্দোৰ বিচাৰপীঠে এএছআই জৰীপৰ ভিত্তিত এই ৰায়দান কৰে ।
Published : May 15, 2026 at 5:50 PM IST
ইন্দোৰ: মধ্যপ্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালৰ এক ঐতিহাসিক ৰায় । শুকুৰবাৰে এক মছজিদ-মন্দিৰ বিবাদ গোচৰত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰে আদালতৰ ইন্দোৰ বিচাৰপীঠে ।মধ্যপ্ৰদেশ ধাৰ জিলাস্থিত বহুচৰ্চিত ভোজশাল কামাল মৌলা মছজিদ বিবাদ গোচৰত মধ্যপ্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ইন্দোৰ বিচাৰপীঠে প্ৰদান কৰা ৰায়ত ধাৰ ভোজশালাক এক মন্দিৰ হিচাপে ঘোষণা কৰে । ন্যায়ালয়ে নিজৰ ৰায়দানত কয় যে ভোজশালাৰ অভ্যন্তৰত এতিয়াৰে পৰা দৈনিক পূজা কৰিব পাৰিব আৰু তাত কোনো ধৰণৰ নামাজ পঢ়িব নোৱাৰিব । লগতে ন্যায়ালয়ে নিজৰ আদেশত মুছলিম পক্ষক জিলা আয়ুক্তক আবেদন জনাই অন্য স্থানত মছজিদৰ বাবে ভূমি বিচাৰিবলৈ কয় ।
উল্লেখ্য যে সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি ৰাজ্যখনকে ধৰি সমগ্ৰ দেশৰ জনতাৰ দৃষ্টি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ প্ৰতি নিবদ্ধ আছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ইন্দোৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ১২ মে'ত অন্তিম শুনানি গ্ৰহণ কৰি ৰায়দান সংৰক্ষিত ৰাখিছিল । আনহাতে, ইন্দোৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে ৰায়দানৰ বাবে ১৫ মে'ৰ দিনটো ধাৰ্য কৰিছিল ।
উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ইন্দোৰ বিচাৰপীঠে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰি কয় যে এই চৌহদটো হিন্দু মন্দিৰৰ । হিন্দু পক্ষৰ দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰুজু কৰা গোচৰ সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই ৰায়দান কৰে । উচ্চ ন্যায়ালয়ে কয় যে পূৰাতত্ত্ব হৈছে এক বিজ্ঞান আৰু আদালতে বৈজ্ঞানিক তথ্যৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব পাৰে । উচ্চ ন্য়ায়ালয়ে লগতে এইটোও কয় যে চৰকাৰৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব হৈছে যে ঐতিহাসিক আৰু পূৰাতাত্ত্বিক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানসমূহক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে ।
VIDEO | Indore: On Madhya Pradesh High Court declaring the disputed Bhojshala complex in Dhar district a temple dedicated to Goddess Saraswati, lawyer for the Muslim side, advocate Ashhar Warsi, said, "The verdict delivered by the court today has gone in favour of the Hindu side,…
উল্লেখ্য যে এই চৌহদটো হিন্দু বা মুছলিম পক্ষয়ে নিজৰ নিজৰ উপাসনাস্থলী হিচাপে দাবী কৰা নাছিল, ইয়াত তৃতীয় পক্ষ এটাও আছিল । জৈন ধৰ্মৰ এটা দলেও এই চৌহদটোক নিজৰ উপাসনাস্থলী হিচাপে দাবী কৰিছিল ।
এই ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নটোক লৈ হিন্দু, মুছলমান আৰু জৈন ধৰ্মৰ দাবীৰ সৈতে এক দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিবাদ চলি আছিল । হিন্দু সম্প্ৰদায়ে ভোজশালাক বাগদেৱীৰ (দেৱী সৰস্বতী) প্ৰতি উৎসৰ্গিত মন্দিৰ বুলি গণ্য কৰাৰ বিপৰীতে মুছলমান পক্ষই এই কীৰ্তিচিহ্নটোক কামাল মৌলা মছজিদ বুলি চিনাক্ত কৰে । একে সময়তে জৈন সম্প্ৰদায়ৰ এজন আবেদনকাৰীয়ে এই চৌহদটোক মধ্যযুগীয় জৈন মন্দিৰ আৰু গুৰুকুল বুলি দাবী কৰে ।
শুনানিৰ সময়ত হিন্দু, মুছলমান আৰু জৈন সম্প্ৰদায়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আবেদনকাৰীসকলে এএছআইৰ সংৰক্ষিত স্থানত পূজা বা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ একচেটিয়া অধিকাৰ বিচাৰিছিল । তিনিও পক্ষই উক্ত স্থানত নিৰ্দিষ্ট প্ৰাৰ্থনাৰ অধিকাৰ আৰু তাত প্ৰৱেশৰ ব্যৱস্থা বিচাৰি যুক্তি দাঙি ধৰে । এতিয়া আদালতৰ এই ৰায়দানৰ ফলত হিন্দু পক্ষই আশা প্ৰকাশ কৰে যে চৌহদটোত নিয়মীয়া পূজাৰ পথ প্ৰশস্ত হ’ব ।