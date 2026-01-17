অসমৰ ছাত্ৰক আক্ৰমণত জড়িত দোষীয়ে ৰেহাই নাপায় : মধ্য প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকীয়নি

অসমৰ ছাত্ৰক আক্ৰমণত জড়িত দোষীয়ে ৰেহাই নাপায় : মধ্য প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকীয়নি
ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত অসমৰ ছাত্ৰক আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত মধ্য প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
By PTI
Published : January 17, 2026 at 12:52 PM IST
অনুপ্পুৰ (মধ্য প্ৰদেশ) : শেহতীয়াকৈ মধ্য প্ৰদেশৰ ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত অসমৰ ছাত্ৰক আক্ৰমণ কৰা সন্দৰ্ভত কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱ । এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে কয় যে অসমীয়া ছাত্ৰক আক্ৰমণৰ গোচৰত দোষীক ৰেহাই দিয়া নহ'ব । আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে জামিনহীন ধাৰা আৰোপ কৰাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মন্তব্য দিছে ।
মঙলবাৰে অমৰকণ্টকস্থিত ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয় (আই জি এন টি ইউ)ৰ হোষ্টেলত অসমৰ ২২ বছৰীয়া স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ হিৰোশ জ্যোতি দাসক কেইবাজনো যুৱকে আক্ৰমণ কৰিছিল । অসমৰ ছাত্ৰজনৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত যাদৱে কয় যে আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ ৰুজু কৰি যথাযথ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোষ্টত লিখিছে, "বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনেও অভিযুক্ত ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব ।"
অনুপপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মতিউৰ ৰহমানে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে ভুক্তভোগীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত তেওঁৰ নাক আৰু চকুৰ তলৰ অংশত আঘাত পোৱা দেখা গৈছে । তাৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১১৪ নং ধাৰা (গুৰুতৰ আঘাতৰ কাৰণ) সংযোজন কৰা হৈছে ।
অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰত বি এন এছৰ ১১৫(২), ২৯৬, ৩৫১(৩) আৰু ৩(৫) ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে । ৪ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে জামিনবিহীনৰ নতুন ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ অধীনত সৰ্বোচ্চ ৭ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে বুলিও আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় ।
বৰ্তমানলৈ হোৱা তদন্ত অনুসৰি অভিযুক্তই অসমৰ ছাত্ৰজনক আক্ৰমণৰ পূৰ্বে ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি সুধিছিল আৰু কোনো সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা হোৱা নাছিল বুলি মতিউৰ ৰহমানে উল্লেখ কৰে ।
এজাহাৰত অসমৰ ছাত্ৰ হিৰোশ জ্যোতি দাসে অভিযোগ কৰে যে বাথৰূমৰ পৰা নিজৰ হোষ্টেলৰ কোঠালৈ উভতি অহাৰ সময়ত অভিযুক্তসকলে তেওঁক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ জন্মস্থান আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁৰ উপস্থিতিৰ বিষয়ে সুধিছিল । দাসে তেওঁৰ এজাহাৰত অনুৰাগ পাণ্ডে, যতীন সিং, ৰজনীশ ত্ৰিপাঠী, বিশাল যাদৱ আৰু উৎকৰ্ষ সিঙৰ নাম উল্লেখ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে অমৰকণ্টক থানাৰ বিষয়া লাল বাহাদুৰ তিৱাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে ৫ অভিযুক্ত ছাত্ৰই পলায়ন কৰিব পাৰে । অন্যথা উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ৰ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ উভতি গৈছে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ৯ ডিচেম্বৰত উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুনৰ এখন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ত ত্ৰিপুৰাৰ এম বি এৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ এঞ্জেল চাকমা (২৪)ৰ মৃত্যুৰ পিছতে এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে । যাক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত অসমৰ ছাত্ৰক আক্ৰমণ