১৩ বছৰ পলায়ন কৰাৰ পিাছত মাতৃ-সন্তানৰ পুনৰ মিলন, ২০১৩ চনৰ ঘটনাৰ ৰহস্য ফাদিল
পিতৃৰ হেঁচাত সন্তানে মাতৃৰ বিৰুদ্ধে থানাত দাখিল কৰিছিল গোচৰ ৷ আৰক্ষীয়ে মাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে সন্তানকেইটাই গোচৰটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ।
Published : October 27, 2026 at 3:03 PM IST
কাছাৰগোড় (কেৰালা) : মাতৃ আৰু সন্তানৰ সম্পৰ্ক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ ৷ এই গভীৰ সম্পৰ্কটো নিঃস্বাৰ্থ হয় ৷ কিন্তু কোনো বিশেষ কাৰণবশতঃ যদি মাতৃ আৰু সন্তানৰ সম্পৰ্ক ছেদ হয় বা আঁতৰি থাকিব লগাত পৰে, তাৰ বেদনা কিমান হ’ব সেয়া কেৱল ভুক্তভোগীয়েহে অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷
আজি এই প্ৰতিবেদনত কেৰালাৰ কাছাৰগোড় জিলাৰ এটা এনে এক ঘটনাৰ বিষয়ে ক’বলৈ লৈছো ৷ এক আইনী সংক্ৰান্তীয় গোচৰত ১৩ বছৰৰ পূৰ্বে এগৰাকী মাতৃয়ে তেওঁৰ সন্তানৰ পৰা পৃথক হ’ব লগা হৈছিল ৷ কিন্তু সেই গোচৰটো আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰাৰ অন্তত বহু বছৰ ধৰি বিচ্ছেদ হৈ থকা পৰিয়ালটোৰ পুনৰ মিলন ঘটিছে ৷
- ঘটনাটো কি আছিল ?
২০১৩ চনৰ কথা । ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ছীমেনীত বাস কৰিছিল । পতি-পত্নীৰ বিবাদৰ পিছতে তেওঁলোকৰ ১২ বছৰীয়া পুত্ৰক লগত লৈ ব্যক্তিজনে চিত্তৰিকল থানালৈ গৈ তেওঁৰ পত্নীয়ে নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ আৰক্ষীয়েও সেই অভিযোগৰ আধাৰতে এক এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
এই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে JJ Act-ৰ অধীনত এক গোচৰ ৰুজু কৰি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতে মহিলাগৰাকীৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰি মুকলি কৰি দিয়ে ৷ জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছত আত্মগ্লানিত ভোগী মহিলাগৰাকীয়ে সকলোৰে পৰা আঁতৰত বাস কৰিবলৈ লয় ৷
স্থান সলনি কৰি মহিলাগৰাকীয়ে ১৩ বছৰ সময় কটালে
গ্ৰেপ্তাৰ আৰু আত্মগ্লানিত ভোগী মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাই ৰাখি ৰাজ্য বিভিন্ন স্থান থাকিবলৈ লৈছিল ৷ অৱশেষত কোচিৰ নাৰ্চিং এজেন্সীৰ জৰিয়তে পতনমতিট্টাৰ থিৰুৱাল্লাত উপস্থিত হয় । তাতে তেওঁ এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাৰ কেয়াৰ টেকাৰ হিচাবে থাকি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছিল ।
নাৰ্চিং এজেন্সীৰ জৰিয়তে আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ সন্ধান পায়
চিত্তৰিকল আৰক্ষীয়ে এই পুৰণি গোচৰটোৰ তদন্ত অহৰহ কৰি আছিল । তদন্তৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে কোচিৰ নাৰ্চিং এজেন্সীৰ সৈতে তেওঁঁৰ সূত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে । অৱশেষত আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীয়ে কাম কৰি থকা থিৰুভাল্লাৰ ঘৰটোত উপস্থিত হয় । ২১ অক্টোবৰত থিৰুভাল্লাত আৰক্ষীয়ে তেওঁক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
আদালতত আৱেগিক পৰিৱেশ
মহিলাগৰাকীক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা লগে লগে ঘটনাটোৱে বেলেগ এটা ফালে ঢাল খায় ৷ এটা দশকৰো অধিক সময় ধৰি মহিলাগৰাকীয়ে দুটি সন্তানৰ পৰা আঁতৰি আছিল ৷ মাতৃক এবাৰ কাষৰ পৰা চাবলৈ তেওঁৰ দুটি সন্তানো আদালতত উপস্থিত হয় ৷ ২০১৩ চনত মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰই মূল অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৷ মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰই ন্যায়াধীশৰ সন্মুখত কয় যে তেওঁ আৰু মাতৃৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰটো চলাব নালাগে বুলিও অনুৰোধ জনায় ৷
আনকি তেওঁ আদালতত শপতনামা দাখিল কৰে । শিশুকেইটাই আৰক্ষীক জনোৱা মতে, ২০১৩ চনত তেওঁলোকে মাতৃৰ বিৰুদ্ধে এনে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ পিতৃয়ে তেওঁলোকক এনে কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।
চিৰদিনৰ বাবে একেলগে থকাৰ আশা
এই পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতি আৰু শিশুৰ শপতনামাৰ আধাৰতে আদালতে মহিলাগৰাকীৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে । আদালতে মহিলাগৰাকীক মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে মাতৃগৰাকীয়ে সন্তান দুটিৰ কাষলৈ যাব ৷ ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীৰ দুটি সন্তানৰ বিবাহো সম্পন্ন হৈছে ৷ তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ মাতৃ সদায় তেওঁলোকৰ সৈতে থাকক ৷
তথ্য মতে, মহিলাগৰাকীয়ে যত্ন লোৱা বৃদ্ধাগৰাকীৰ বাবে অন্য এক ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে আদালতৰ বাকী আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰি অতি সোনকালে তেওঁ সন্তানকেইটাৰ কাষলৈ ঘূৰি আহিব বুলিও আশ্বাস দিয়ে ।