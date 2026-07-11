ETV Bharat / bharat

পুণেত জাৱৰ নিষ্কাশন গোটৰ অট্টালিকা ভাঙি দুজনৰ মৃত্যু; চতুৰ্থ দিনাও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত

উদ্ধাৰ অভিযানৰ চতুৰ্থ দিনা ধ্বংসাৱশেষৰ তলত এজন লোকৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছে । এতিয়াও তাত কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ...

Earth movers deployed at the building collapse incident site in the Moshi area of Pimpri Chinchwad, in Pune on Friday
জাৱৰ নিষ্কাশন গোটৰ অট্টালিকা ভাঙি দুজনৰ মৃত্যু (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

পুনে (মহাৰাষ্ট্ৰ) : মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ পিম্পৰী-চিঞ্চৱাড় অঞ্চলত ৮ জুলাইত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। মোছিৰ জাৱৰ নিষ্কাশন গোটত থকা অট্টালিকাৰ ওপৰত জাবৰৰ দম খহি পৰাৰ ফলত অট্টালিকাটোৰ অংশ ভাগি পৰিছিল ।

সেই ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল । পিম্পৰী-চিঞ্চৱাড় পৌৰ নিগমৰৰ ৱেষ্ট-টু-এনাৰ্জী প্লাণ্টৰ নিৰ্মীয়মান ৩ মহলীয়া প্ৰশাসনিক ভৱনটোত কৰ্মৰত কেইবাজনো শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ।

প্ৰশাসনৰ বিষয়াই জনোৱা মতে চতুৰ্থ দিনাও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে । চতুৰ্থ দিনা অভিযানৰ সময়ত উদ্ধাৰকাৰী দলে এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । ইয়াৰ লগে লগে দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যুৰ সংখ্যা দুজনলৈ বৃদ্ধি পালে । নিহত লোকজন অক্ষয় সাৱন্ত বুলি চিনাক্ত হৈছে ।

ইফালে বুধবাৰে সংঘটিত দুৰ্ঘটনাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা ৭ জন লোকক উলিয়াই অনাৰ বিপৰীতে নিশা আন দুজন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।

এনডিআৰএফৰ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল । এতিয়াও ধ্বংসাৱশেষত কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । কিন্তু আবদ্ধ লোকসকলৰ আত্মীয়ই স্থানীয় প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

এনডিআৰএফ আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহেও উদ্ধাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে । শনিবাৰ এগৰাকী বিষয়াই জনোৱা মতে উদ্ধাৰ অভিযানত প্ৰায় ১৫খন এক্সকেভেটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

পিম্পৰী-চিঞ্চৱাড়ৰ মেয়ৰ ৰবি লেণ্ডগে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "উদ্ধাৰকাৰী দলে ৩ জন লোকক ধ্বংসপ্ৰাপ্ত অট্টালিকাটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা দেখিছিল । আমি তেওঁলোকক ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । এই ঘটনাৰে যিসকলক দোষী, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । প্ৰথম কাম হৈছে আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰা ।"

লগতে পঢ়ক :

উত্তপ্ত মণিপুৰৰ কান্তো ছাবাল; ৬ শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান নিৰাপত্তা বাহিনীৰ

TAGGED:

জাৱৰ নিষ্কাশন গোট
পিম্পৰী চিঞ্চৱাড় পৌৰ নিগম
ইটিভি ভাৰত অসম
পুনে
PUNE WASTE UNIT COLLAPSE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.