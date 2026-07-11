পুণেত জাৱৰ নিষ্কাশন গোটৰ অট্টালিকা ভাঙি দুজনৰ মৃত্যু; চতুৰ্থ দিনাও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত
উদ্ধাৰ অভিযানৰ চতুৰ্থ দিনা ধ্বংসাৱশেষৰ তলত এজন লোকৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছে । এতিয়াও তাত কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ...
Published : July 11, 2026 at 7:25 PM IST
পুনে (মহাৰাষ্ট্ৰ) : মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ পিম্পৰী-চিঞ্চৱাড় অঞ্চলত ৮ জুলাইত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। মোছিৰ জাৱৰ নিষ্কাশন গোটত থকা অট্টালিকাৰ ওপৰত জাবৰৰ দম খহি পৰাৰ ফলত অট্টালিকাটোৰ অংশ ভাগি পৰিছিল ।
সেই ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল । পিম্পৰী-চিঞ্চৱাড় পৌৰ নিগমৰৰ ৱেষ্ট-টু-এনাৰ্জী প্লাণ্টৰ নিৰ্মীয়মান ৩ মহলীয়া প্ৰশাসনিক ভৱনটোত কৰ্মৰত কেইবাজনো শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ।
প্ৰশাসনৰ বিষয়াই জনোৱা মতে চতুৰ্থ দিনাও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে । চতুৰ্থ দিনা অভিযানৰ সময়ত উদ্ধাৰকাৰী দলে এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । ইয়াৰ লগে লগে দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যুৰ সংখ্যা দুজনলৈ বৃদ্ধি পালে । নিহত লোকজন অক্ষয় সাৱন্ত বুলি চিনাক্ত হৈছে ।
ইফালে বুধবাৰে সংঘটিত দুৰ্ঘটনাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা ৭ জন লোকক উলিয়াই অনাৰ বিপৰীতে নিশা আন দুজন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।
এনডিআৰএফৰ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল । এতিয়াও ধ্বংসাৱশেষত কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । কিন্তু আবদ্ধ লোকসকলৰ আত্মীয়ই স্থানীয় প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
এনডিআৰএফ আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহেও উদ্ধাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে । শনিবাৰ এগৰাকী বিষয়াই জনোৱা মতে উদ্ধাৰ অভিযানত প্ৰায় ১৫খন এক্সকেভেটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
পিম্পৰী-চিঞ্চৱাড়ৰ মেয়ৰ ৰবি লেণ্ডগে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "উদ্ধাৰকাৰী দলে ৩ জন লোকক ধ্বংসপ্ৰাপ্ত অট্টালিকাটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা দেখিছিল । আমি তেওঁলোকক ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । এই ঘটনাৰে যিসকলক দোষী, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । প্ৰথম কাম হৈছে আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰা ।"
লগতে পঢ়ক :
উত্তপ্ত মণিপুৰৰ কান্তো ছাবাল; ৬ শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান নিৰাপত্তা বাহিনীৰ