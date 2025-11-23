ETV Bharat / bharat

ছুলুৰ এয়াৰ বেছত উইং কমাণ্ডাৰ নমাংশ শ্যালক অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

ডুবাই এয়াৰ শ্ব'ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হৈছিল উইং কমাণ্ডাৰ নমাংশ শ্যালৰ । বিশেষ বিমানেৰে ভাৰতলৈ অনা হৈছে নশ্বৰ দেহ ।

Mortal remains of Wing Commander Namansh Syal being kept at the Sulur Air Base in Coimbatore
ছুলুৰ এয়াৰ বেছত উইং কমাণ্ডাৰ নমাংশ শ্যালক অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 23, 2025 at 12:18 PM IST

2 Min Read
কয়ম্বটুৰ(তামিলনাডু) : ডুবাই এয়াৰ শ্ব'ৰ সময়ত এল চি এ তেজছ দুৰ্ঘটনাত নিহত উইং কমাণ্ডাৰ নমাংশ শ্যালৰ নশ্বৰ দেহ দেওবাৰে পুৱা কয়ম্বটুৰৰ ছুলুৰ এয়াৰ বেছলৈ অনা হয় । ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিষয়াগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ বিশেষ বিমানেৰে ভাৰতলৈ অনা হৈছিল । তেওঁৰ সাহস আৰু সেৱাৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়েও আনুষ্ঠানিকভাৱে সন্মানৰ প্ৰদান কৰে ।

শুকুৰবাৰে ডুবাই এয়াৰ শ্ব' ২০২৫ত তেজছৰ এখন বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিষয়াগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । শনিবাৰে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত দীপক মিট্টাল আৰু কনছুলেট জেনেৰেল সতীশ শিৱনে উইং কমাণ্ডাৰ নমাংশ শ্যালক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

ইউ এ ইত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "ৰাষ্ট্ৰদূত দীপক মিট্টাল আৰু চি জি সতীশ শিৱনে প্ৰয়াত উইং কমাণ্ডাৰ নমাংশ শ্যালক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । আই এ এফৰ এখন বিশেষ বিমানে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ জন্মভূমি ভাৰতলৈ লৈ যায় । আৰৱৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে ভাৰতীয় সাহসী জোৱানজনলৈ গাৰ্ড অৱ অনাৰেৰে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে ।"

মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ পত্নী, যি এগৰাকী ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ বিষয়া, ৬ বছৰীয়া কন্যা আৰু পিতৃ-মাতৃক এৰি থৈ যায় । ইফালে শ্যালৰ মৃত্যু খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে তেওঁৰ জন্ম গাঁৱত শোকৰ ছাঁ পৰে । আত্মীয়, ওচৰ-চুবুৰীয়া আৰু স্থানীয় লোকসকলে দুৰ্ঘটনাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ।

শ্যালৰ গাঁৱৰ এজন বাসিন্দা মেহৰ চান্দে সংবাদ মাধ্যমক কয়, "এই দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে জানি আমি সকলোৱে অতি দুখী । মানুহে তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈ পৰিয়ালৰ খবৰ লৈছে আৰু আত্মা সদগতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে । পৰিয়ালটো ইয়াত নাই, কিন্তু পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকল ইয়াত আছে । তেওঁ আছিল গাঁৱৰ এজন প্ৰতিভাশালী সন্তান আৰু আমি তেওঁক লৈ গৌৰৱান্বিত ।"

আন এজন বাসিন্দা মদনে কয়, "আমি মানি ল'ব পৰা নাই যে ইমান সাহসী কোনোবা এজন আমাৰ লগত নাই । সমগ্ৰ গাঁও শোকস্তব্ধ হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক :ডুবাই এয়াৰ শ্ব'ত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা পাইলট নমাংশ শ্যাল কোন ?

