ৰে’লত জুই লগাৰ খবৰত আতংকিত যাত্ৰী, প্ৰাণ বচাবলৈ গৈ নিহত শিশুসহ চাৰিগৰাকী
খাজুৰাহো-উদয়পুৰ ইন্টাৰচিটি ৰে’লত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ উৰাবাতৰি বিয়পি পৰাত যাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় । ৰে’লৰ পৰা নামিবলৈ যাত্ৰীসকলে চেইন টানি জপিয়াবলৈ ধৰে ।
Published : June 15, 2026 at 7:09 AM IST
মৰেনা: মধ্য প্ৰদেশৰ মৰেনাত দেওবাৰে সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা । ৰে’লৰ খুন্দাত নিহত হয় চাৰিজন যাত্ৰী । উদয়পুৰ ইন্টাৰচিটি ৰে’লত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ উৰাবাতৰিয়ে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । জুই লগাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে একাংশ যাত্ৰীয়ে ৰে’লৰ পৰা জপিয়াই প্ৰাণৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ কিন্তু আনটো ৰে’ল লাইনেৰে আহি থকা পাতলকোট এক্সপ্ৰেছে মহতিয়াই নিয়ে যাত্ৰীসকলক । এই ঘটনাত ৪ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
খবৰ অনুসৰি খাজুৰাহো-উদয়পুৰ ইন্টাৰচিটি ৰে’লত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ উৰাবাতৰি বিয়পি পৰাত যাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় । ৰে’লৰ পৰা নামিবলৈ যাত্ৰীসকলে চেইন টানি জপিয়াবলৈ ধৰে । কিন্তু আগ্ৰাৰ পৰা তীব্ৰ বেগেৰে আহি থকা ফিৰোজপুৰ-চিওনী পাতলকোট এক্সপ্ৰেছে চাৰিজন যাত্ৰীক মহতিয়াই নিয়ে । এই ঘটনাত তিনিগৰাকী মহিলা আৰু এটি শিশু নিহত হয় । হেতামপুৰ আৰু ঢোলপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ মাজত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ।
#WATCH | Morena, MP: A passenger says, " ... we were travelling by intercity when someone spread a false rumour that the train was on fire. the train stopped, and people began jumping out. we also got down. my wife stood outside with one child, while another child remained inside… https://t.co/ooJf1oeY7b pic.twitter.com/gcqWiZshsU— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 14, 2026
দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে চাৰিওজন যাত্ৰীৰ থিতাতে মৃত্যু হয় । এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি কৰে । এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীয়ে খবৰ দিয়ে যে ৰেলখনত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ বিয়পি পৰে আৰু কোনোবাই চেইন টানে । আতংকিত যাত্ৰীসকলে লগে লগে ৰেলৰ পৰা নামিবলৈ চেষ্টা কৰে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ৰে’ল বিভাগৰ বিষয়া আৰু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় । ঘটনাস্থলীত বাকী থকা যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰ পি এফ আৰু জি আৰ পিয়ে । ৰে’ল প্ৰশাসনে তদন্ত অব্যাহত থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
ঝাঁচী ৰেলৱে সংমণ্ডলৰ ডি আৰ এম অনিৰুদ্ধ কুমাৰে কয়, ‘‘উদয়পুৰ খাজুৰাহো ইন্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ আহি আছিল । এই ৰেলখনৰ সাধাৰণ ডবাত যাত্ৰা কৰা এগৰাকী মহিলাই এলাৰ্ম চেইন টানিছিল আৰু তেওঁৰ লগত আৰু দুগৰাকী মহিলা নামি আহিছিল ৷ তেওঁলোকৰ লগত এটা সন্তানো আছিল । তাৰ পৰা তেওঁলোক আনটো ট্ৰেকত থিয় হৈছিল । চেইন টনা ঠাইখিনিত এটা টাৰ্ণিং আছে আৰু সিফালৰ পৰা অহা পাতলকোট এক্সপ্ৰেছখনে তেওঁলোকক খুন্দা মাৰিছিল । ৰে’লখনত অগ্নিকাণ্ডৰ কোনো তথ্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।’’
#WATCH | Morena, Madhya Pradesh: Four killed in an accident after passengers near the Hetampur–Gher section jumped onto the tracks and were hit by another passing train. pic.twitter.com/JDSLvnxX3j— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 14, 2026
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা মৰেনাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ধৰমৰাজ মীনাই কয়, ‘‘দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ৰে'লৱেৰ লগতে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনিক কৰ্মীসকল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । তিনিগৰাকী মহিলা আৰু এটি শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে । মৃতদেহ কেইটা জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ৰে'লত থকা মৃতকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছে । তেওঁলোকক সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব ।’’
মৃত যাত্ৰীসকল হৈছে আগ্ৰাৰ বাসিন্দা আফ্ৰিন খান, তেওঁৰ চাৰি বছৰীয়া পুত্ৰ আছাদ খান, শকুন্তলা দেৱী পাৰমাৰ আৰু ৰাজস্থানৰ বিকানেৰৰ নিবাসী বীৰমা দেৱী ৷
লগতে পঢ়ক: পথৰ কাষৰ খাৱৈত বাগৰিল পিকআপ ভান, ৮ গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু