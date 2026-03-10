ইণ্ডিগ’ৰ CEO পিটাৰ এলবাৰ্ছৰ পদত্যাগ, অন্তৱৰ্তীকালীন ভিত্তিত বিমান সংস্থাটোৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব ৰাহুল ভাটিয়াৰ কান্ধত
বিগত ৩-৫ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ইণ্ডিগ’ই ২৫০০ৰো অধিক বিমান বাতিল কৰিছিল । ফলত প্ৰায় ১৯০০খন বিমান পলমকৈ চলিছিল আৰু দেশজুৰি ৩লাখৰো অধিক যাত্ৰীয়ে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল। ।
Published : March 10, 2026 at 10:03 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান কোম্পানী ইণ্ডিগ’ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া পিটাৰ এলবাৰ্ছে ব্যক্তিগত কাৰণত মঙলবাৰে পদত্যাগ কৰে । তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ তেওঁৰ পদত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে কোম্পানীয়ে । এই ঘটনাক্ৰম তেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল, যেতিয়া বিমান যাত্ৰীসকলে সংকতৰ সন্মুখীন হৈছিল, ইয়াৰে প্ৰায় তিনিটা মাহৰ পিছত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে বিমান সংস্থাটোৰ বিষয়াগৰাকীয়ে ।
কোম্পানীটোৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক তথা পৰিচালন সঞ্চালক ৰাহুল ভাটিয়াই নতুন CEO নিযুক্তি নোপোৱালৈকে অন্তৱৰ্তীকালীনভাৱে বিমান সংস্থাটো পৰিচালনা কৰিব । বিমান সংস্থাটোৱে কয় যে নতুন মুৰব্বীগৰাকীৰ সন্দৰ্ভত অতি সোনকালে ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ২০২২ চনৰ ৬ ছেপ্টেম্বৰলৈকে ইণ্ডিগ’ৰ CEO আছিল পিটাৰ এলবাৰ্ছ । তেওঁ হঠাতে পদত্যাগ কৰিছে ।
তেওঁ পদত্যাগৰ কাৰণ ব্যক্তিগত বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে কোম্পানীটোক জাননীৰ সময়সীমা ৰেহাই দিবলৈও অনুৰোধ জনায় । মঙলবাৰে ইণ্টাৰগ্ল’ব এভিয়েশ্যনে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কয় যে পিটাৰ এলবাৰ্ছে তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কোম্পানীটোৰ CEO ৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে । কোম্পানীয়ে তেওঁৰ অৱদান আৰু সেৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ বাবেও শুভকামনা জনায় ।
ডাচ নাগৰিক এলবাৰ্ছে পদত্যাগ সন্দৰ্ভত কয় যে ২০২২ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে বিমান সংস্থাটোৰ CEO হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাটো তেওঁৰ বাবে এক সন্মান আৰু গৌৰৱৰ বিষয় ।
তেওঁ আৰু কয় যে ইণ্ডিগ’ পৰিয়ালৰ অংশ হোৱাটো এক সুন্দৰ অভিজ্ঞতা আৰু কোম্পানীটোৰ বৃদ্ধিৰ যাত্ৰাত কাম কৰাটো বিশেষ হৈ পৰিছে । লগতে কোম্পানীয়ে ইচ্ছা কৰিলে যিকোনো দায়িত্ব হস্তান্তৰ বা অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰিবলৈ তেওঁ আগ্ৰহী বুলিও কয় । যোৱা বছৰৰ ডিচেম্বৰ মাহত বিমান সংস্থাটোৱে এক বৃহৎ কাৰ্যকৰী ব্যাঘাতৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়তে এলবাৰ্ছে পদত্যাগ কৰিছে ।
৩ৰ পৰা ৫ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ২৫০৭খন বিমান বাতিল হোৱাৰ লগতে ১৮৫২খন বিমান পলমকৈ উৰাৰ ফলত দেশৰ বিমানবন্দৰত ৩ লাখৰো অধিক যাত্ৰী ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । জানুৱাৰী মাহত বিমান নিয়ন্ত্ৰক অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে (ডিজিচিএ) বিমান সংস্থাটোক ২২২ মিলিয়ন টকা জৰিমনা বিহে আৰু নিয়ম মানি চলাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে এলবাৰ্ছ আৰু আন দুজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াক সকিয়ানী দিছিল ।
নিয়ন্ত্ৰকজনে বিমান সংস্থাটোক দীৰ্ঘম্যাদী আৰোগ্য নিশ্চিত কৰিবলৈ ৫০ কোটি টকাৰ বেংক নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে । কোম্পানীটোৰ মতে, নতুন মুৰব্বী নিযুক্তি নোপোৱালৈকে ৰাহুল ভাটিয়াই বিমান সংস্থাটো পৰিচালনা কৰিব ।
ভাটিয়াই কয় যে ইণ্ডিগ’ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ২২ বছৰৰ পাছতো তেওঁ বিমান সংস্থা, দেশ, ইয়াৰ গ্ৰাহক, কৰ্মচাৰী, শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ প্ৰতি গভীৰ দায়িত্ব আৰু দায়বদ্ধতা বজাই ৰাখিছে ।
তেওঁ কয় যে ইণ্ডিগ’ই নিজৰ কৰ্ম সংস্কৃতি, উচ্চ সেৱা আৰু বিশ্বাসক অগ্ৰাধিকাৰ দি ভাৰত আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ বাবে পেছাদাৰী, নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু বিশ্বব্যাপী সন্মানীয় বিমান সংস্থা হোৱাৰ দিশত কাম কৰিব ।