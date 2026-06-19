ETV Bharat / bharat

বংগত বাৰিষাৰ বিধ্বংসী ৰূপ : ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত, ভূমিস্খলনৰ ফলত শিলিগুৰি-কুৰ্চেয়ং পথ বন্ধ

দাৰ্জিলিং জিলাত হোৱা ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতে বালাসোণ নদীৰ ওপৰৰ এখন দলং উটুৱাই নিয়াৰ ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰে ৷

Heavy Rains in Bengal
বালাসোণ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিয়ে দলং (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 11:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মিৰিক/শিলিগুৰি: পশ্চিমবংগত বাৰিষাই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ ৰাজ্যখনৰ দাৰ্জিলিং জিলাত হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাতে অঞ্চলটোৰ একাধিক এলেকা বুৰাই পেলায় ৷ ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলনৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে ৷ বতৰে একপ্ৰকাৰ কালৰূপ ধাৰণ কৰি দৈনন্দিন জীৱনযাত্ৰা ব্যাহত কৰি তুলিছে ৷

ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত জিলাখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা বালাসোণ নদীৰ বুকু ওফন্দি উঠাও দেখা গৈছে ৷ শুকুৰবাৰে এই নদীৰ ওপৰত থকা এখন দলং বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিয়ে ৷ ফলত স্বাভাৱিক যাতায়াত ব্যৱস্থাত যথেষ্ট ক্ষতি হয় । নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত শিলিগুৰি-কুৰ্চেয়ং-মিৰিক পথত ভূমিস্খলন সংঘটিত হোৱাত যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰে ৷

নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত দাৰ্জিলিং জিলাৰ দুধীয়াৰ সমীপৰ এখন অস্থায়ী হিউম-পাইপ দলং শুকুৰবাৰে পুৱা নদীত উটি যায় বুলি জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ৷

জিলা প্ৰশাসনৰ এজন বিষয়াই কয়, ‘‘২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত দুধিয়াৰ লোহাৰ দলংখন বিনষ্ট সাধন হোৱাৰ পিছত অস্থায়ীভাৱে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৷ অৱশ্যে ওফন্দি উঠা নৈখনে ইয়াকো উটুৱাই নিয়ে ৷ এই ক্ষতিৰ ফলত মিৰিক-শিলিগুৰি সংযোগী পথৰ যাতায়াত ব্যাঘাত হৈ পৰে ৷ যাৰ বাবে যাত্ৰীসকলে পাংখাবাৰী আৰু কুৰ্চেয়ং হৈ বিকল্প পথৰে যাতায়াত কৰিবলগা হৈছে ৷’’

বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে বালাসোণ নদীৰ ওপৰত এখন স্থায়ী দলং নিৰ্মাণৰ কাম সম্প্ৰতি চলি আছে ৷ চৰকাৰে এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে ৫১ কোটি টকাৰো অধিক ধনৰাশিত অনুমোদন জনাইছে ।

ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মহানদীত হোৱা ব্যাপক ভূমিস্খলনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে ৷ শিলিগুৰি-কুৰ্চেয়ং পথটো একে অৱস্থা হোৱাত শিলিগুৰিৰ পৰা কুৰ্চেয়ং আৰু দাৰ্জিলিং অভিমুখে চলাচল কৰা বাহনসমূহ আদবাটতে আবদ্ধ হৈ পৰে ৷ ফলত দৈনিক যাতায়াত কৰা লোকসকলৰ লগতে পৰ্যটক আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ মাজত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় ।

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ১১০(এন এইচ ১১০)ৰ কেইবাটাও অংশ ভূমিস্খলনৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ অঞ্চলটোত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে পথৰ মেৰামতিৰ কামতো ব্যাঘাত জন্মিছে ।

পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন আৰু পথ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসন, লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিষয়াসকলৰ এটা দল উক্ত স্থানত নিয়োজিত কৰা হৈছে ৷ এনডিআৰএফৰ লগতে স্থানীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বাহিনীৰ দলেও ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাসমূহৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে ।

এই কামত নিয়োজিত এগৰাকী বিষয়াই কয়, ‘‘বতৰৰ সঠিক ৰূপ সম্পৰ্কে অৱগত কৰিবলৈ কঠিন হোৱাৰ বাবেই যান-বাহনৰ চলাচল স্বাভাৱিক হ’বলৈ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ আগন্তুক সময়ত পাহাৰীয়া অঞ্চলটোত অধিক পৰিমাণে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷’’

জিলা প্ৰশাসনে এই সময়ত মটৰচাইকেল আৰোহী আৰু পৰ্যটকসকলক পাহাৰীয়া পথত যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰু পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক নোহোৱা পৰ্যন্ত এইসমূহ স্থানৰ মাজেৰে ভ্ৰমণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷

আনহাতে, স্থানীয় লোকসকলে এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান বিচাৰিছে ৷ তেওঁলোকে দুধিয়াত বেইলী দলং বা তাতোকৈ শক্তিশালী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে ৷ দাৰ্জিলিঙৰ সাংসদ ৰাজু বিষ্টেও এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰি স্থায়ী দলং নিৰ্মাণত পলম হোৱাৰ বাবে পূৰ্বৰ ৰাজ্য চৰকাৰক জগৰীয়া কৰে । বিধায়কগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে অস্থায়ী ব্যৱস্থাৰ পৰিকল্পনা আৰু কাৰ্যকৰীকৰণত বহু অভাৱ দেখা যায় ।

হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি

এই জটিল পৰিস্থিতিত চৰকাৰে পৰ্যটকসকলক আতংকিত নহ’বলৈ আহ্বান কৰিছে ৷ এই দুৰ্যোগৰ খবৰ লাভৰ লগে লগে প্ৰশাসনে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । পৰ্যটকৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰি কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰে যুদ্ধকালীন প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে ।

ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী শংকৰ ঘোষে পৰ্যটকসকলক এনেদৰে আশ্বাস দিছে, ‘‘দুৰ্যোগৰ বাবে উত্তৰ বংগ ভ্ৰমণলৈ যোৱা প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটক এই দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে । চৰকাৰে তেওঁলোকক নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ উপৰিও উদ্ধাৰ অভিযানত সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়োজিত হৈ আছে । পশ্চিমবংগ চৰকাৰে দুটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে ।’’

তেওঁ লগতে কয় যে এই বিপদৰ দিনটোত উত্তৰ বংগ আৰু ছিকিম ভ্ৰমণলৈ অহা পৰ্যটকসকলক সকলো ধৰণৰ সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে পৰ্যটন বিভাগে এটা বিশেষ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষও মুকলি কৰিছে । সামগ্ৰিকভাৱে চোৱাচিতাৰ উপৰিও এই জৰুৰীকালীন হেল্পলাইন নম্বৰসমূহ পৰ্যটকৰ যিকোনো সুবিধা, অসুবিধা আৰু সুৰক্ষাৰ কথা মনত ৰাখি ২৪ ঘণ্টাই খোলা ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

বিপদত পৰা পৰ্যটকসকলে যিকোনো সময়তে ১৮০০-২১২১-৬৫৫ বা ০৩৫৩-২৫১৩৯৮৬ নম্বৰত যোগাযোগ কৰি প্ৰশাসনৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ সহায় ল’ব পাৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: নিচাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুদ্ধ: মানৱ মূল্য, ধনৰ অপচয়, সৰবৰাহৰ পথ আৰু ভুক্তভোগী

TAGGED:

LANDSLIDE ON SILIGURI KURSEONG ROAD
দাৰ্জিলিঙত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত
দাৰ্জিলিং জিলা ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত
শিলিগুৰি কুৰ্চেয়ং পথত ভূমিস্খলন
HEAVY RAINS IN BENGAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.