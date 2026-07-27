ETV Bharat / bharat

হিমাচল প্ৰদেশলৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ চিন্তা বৰ্তমান পৰিহাৰ কৰক! কিয় ক'লে ৰাজ্য় চৰকাৰে

ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত হোৱাৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ, কৃত্ৰিম বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত প্ৰায় ১৫ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

Himachal Pradesh weather
হিমাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন স্থানত ভূমিস্খলন (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্বিমলা (হিমাচল প্ৰদেশ) : বাৰিষাৰ লগে লগে হিমাচল প্ৰদেশত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ, কৃত্ৰিম বান, ভূমিস্খলন আৰম্ভ হৈছে । ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও স্থানত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ।

যাৰ ফলত মানুহৰ মৃত্যুৰ লগতে বহু সম্পত্তিৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি হিমাচল প্ৰদেশত ৯ টাকৈ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা, প্ৰায় ১৯ টা স্থানত কৃত্ৰিম বান আৰু ৪ টা বৃহৎ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

আনহাতে প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে ১২০ টাতকৈও অধিক পথৰ ক্ষতি হৈছে। ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত খোৱাপানী যোগান আঁচনিৰো বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে । আটাইতকৈ দুখৰ কথা হ'ল যে বৰ্তমালৈ ৰাজ্যখনত ১৫-১৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

এনে পৰিস্থিতিত হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ বাসিন্দা আৰু পৰ্যটকসকলক উদ্দেশ্যি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে । অতি প্ৰয়োজন নহ'লে ভ্ৰমণ পৰিহাৰ কৰাৰ লগতে বতৰৰ আগজাননী পৰীক্ষা কৰিহে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।

হিমাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ বিশেষ সচিব পুশপেন্দ্ৰ ৰাণাই জনোৱা মতে ৰাজ্যিক জৰুৰীকালীন অভিযান কেন্দ্ৰ (এছইঅ'চি) আৰু সমগ্ৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই ২৪ ঘণ্টাই কাম কৰি আছে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ কয়, "মই সকলোকে আহ্বান জনাইছো যে প্ৰতিকূল বতৰৰ সময়ত অপ্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণ পৰিহাৰ কৰক আৰু ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ আৰু ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে জাৰি কৰা পৰামৰ্শসমূহ গুৰুত্বসহকাৰে পালন কৰক । এই সতৰ্কতাসমূহে জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ ক্ষতি প্ৰতিৰোধত সহায় কৰিব পাৰে ।"

প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে হোৱা ক্ষয়-ক্ষতি বৰ্ণনা কৰি তেওঁ কয়, "আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক হিচাপ অনুসৰি বাৰিষাৰ সময়ত এতিয়ালৈ সমগ্ৰ হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰায় ৮০০ কোটিৰ পৰা ১০০০ কোটি টকাৰ ক্ষতি হৈছে । ইয়াৰ বিশদ মূল্যায়ন চলি আছে ।" সেয়ে আপুনিও যদি হিমাচল প্ৰদেশ বা শ্বিমলালৈ পৰিয়ালৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে চিন্তাচৰ্চা কৰিহে পৰিকল্পনা কৰক ।

লগতে পঢ়ক :

অসমৰ বানৰ আপডেট: শিৱসাগৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি দল; অসমৰ বানক লৈ ৰাহুল গান্ধীৰ পোষ্ট

TAGGED:

হিমাচল প্ৰদেশ
ভূমিস্খলন
দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ
ইটিভি ভাৰত অসম
HIMACHAL PRADESH WEATHER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.