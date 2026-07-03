ETV Bharat / bharat

সমগ্ৰ ভাৰতত বাৰিষাৰ আগমন, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা জাৰি

আগন্তুক সপ্তাহটোত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷ কেইবাখনো উপকূলীয় ৰাজ্যৰ লগতে মাছমৰীয়াসকলৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ৷

IMD WARNS OF EXTREMELY HEAVY RAIN
আজমেৰৰ আকাশত কলীয়া ডাৱৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 10:55 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া বাৰিষাৰ আগমন ঘটিছে ৷ বিশেষকৈ দেশৰ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলত বাৰিষাৰ প্ৰভাৱ বাৰুকৈয়ে পৰিছে ৷ অৱশ্যে পশ্চিম ৰাজস্থানৰ একাংশ অঞ্চলতহে এতিয়াও বৰষুণ অহাৰ কোনো চিন-মোকাম দেখা নাই ।

উত্তৰ-পশ্চিম বংগোপ সাগৰৰ ওপৰত সতেজ নিম্নচাপৰ বাবে বাৰিষাৰ আগমন ক্ষীপ্ৰ হৈছে । যাৰ বাবে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ(আইএমডি)ই আগন্তুক সপ্তাহত দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে ৷ আনহাতে, একাংশ অঞ্চলত বান, ভূমিস্খলন, ধুমুহা আৰু সাগৰীয় ঢৌৰ লগতে জোৱাৰ অহাৰো সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে ৷

বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই সতৰ্কবাণী অনুসৰি, পৰৱৰ্তী দুই-তিনিদিনত দক্ষিণ-পশ্চিম ভাৰতৰ ৰাজস্থান, গুজৰাট, হাৰিয়ানা, পঞ্জাৱ আৰু উত্তৰ আৰব সাগৰৰ কিছু অংশত পৰিস্থিতি অনুকূল হৈ থাকিব ৷

IMD WARNS OF EXTREMELY HEAVY RAIN
নিশাৰ বৰষুণৰ পিছত শুকুৰবাৰে পুৱা ছিমলা চহৰখনক ডাৱৰে আৱৰি ধৰিছে (IANS)

বাৰিষাৰ আগমন, প্ৰায় সমগ্ৰ দেশতে পৰিব প্ৰভাৱ

আইএমডিয়ে কয় যে পৰৱৰ্তী দুই-তিনিদিনত দক্ষিণ-পশ্চিম ভাৰতৰ ৰাজস্থান, গুজৰাট, হাৰিয়ানা আৰু পঞ্জাৱৰ বাকী অংশত বাৰিষাৰ বৰষুণ হ’ব ৷ তাৰপিছতে সমগ্ৰ দেশতে বাৰিষাৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

বতৰ বিজ্ঞানীসকলে কয় যে এই বৰষুণৰ ফলত ভূমিভাগৰ আৰ্দ্ৰতা বৃদ্ধি পাব আৰু খাৰিফ শস্য সিঁচাৰ ক্ষেত্ৰত ই সহায়ক হ’ব । কিন্তু কিছুমান অঞ্চলত নেৰানেপেৰাকৈ হ’বলগীয়া বৰষুণেও বান, ভূমিস্খলন, শস্যৰ ক্ষতিৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি কৰিব ৷

বাৰিষাই সম্প্ৰতি পোৰবন্দৰ, বল্লভ বিদ্যানগৰ, নীমুচ, টংক, ভিৱানী আৰু ভটিন্দাৰ দৰে অঞ্চলসমূহক স্পৰ্শ কৰাৰ ফলত পশ্চিম ৰাজস্থানৰ এটা সৰু অংশতহে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ বতৰৰ পৰিস্থিতি অধিক অনুকূল হৈ পৰাৰ লগে লগে আগন্তুক দিনসমূহত বাকী থকা অঞ্চলসমূহত বাৰিষাৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

IMD WARNS OF EXTREMELY HEAVY RAIN
নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগত অলকনন্দা নদীৰ জলপৃষ্ঠ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে (ANI)

বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰয়ো এই সময়ছোৱাত কেইবাখনো ৰাজ্যত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে । ইতিমধ্যে যথেষ্ট পৰিমাণে বৰষুণ হোৱা অঞ্চলসমূহত বান, পানী জমা হোৱা আৰু ভূমিস্খলনৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ বিশেষকৈ উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু পশ্চিম ঘাটৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত এনে পৰিস্থিতি হোৱা দেখা যায় । যাৰ বাবে জনসাধাৰণক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা পৰামৰ্শসমূহ মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।

বৰষুণ হৈ থকাৰ পিছতো কিয় এতিয়াও গৰম আৰু আৰ্দ্ৰ ?

যদিও বাৰিষাৰ প্ৰভাৱ ভাৰতৰ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলত পৰিছে, তাৰপিছতো কিন্তু একাধিক অঞ্চলত তাপমাত্ৰা অধিক হোৱাৰ লগতে আৰ্দ্ৰতা অব্যাহত আছে । পৰিৱেশবিদ হিচমী হুছেইনৰ মতে, কেৱল বৰষুণেই সদায় তাপমাত্ৰা হ্ৰাস নকৰে ৷ কিয়নো বতৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্দ্ৰতাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে ।

দক্ষিণ-পশ্চিম বাৰিষাই আৰব সাগৰ আৰু বংগোপ সাগৰৰ পৰা আৰ্দ্ৰতা কঢ়িয়ায় । প্ৰায়ে বৰষুণৰ শেষ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে সূৰ্য ওলাই আৰু তিতা মাটি গৰম কৰি বাষ্পীভৱন বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰোপৰি ডাৱৰীয়া নিশাবোৰত ভূমিপৃষ্ঠত তাপ আবদ্ধ হৈ থাকে ৷ ফলস্বৰূপে তাপমাত্ৰা হ্ৰাস নাপায় আৰু আৰ্দ্ৰ আৰু অস্বস্তিকৰ অনুভৱ হয় ।

সমগ্ৰ ভাৰতত বতৰৰ সতৰ্কবাণী

বৃহস্পতিবাৰে ৰাজধানী দিল্লীত হোৱা বৰষুণৰ পিছতে আইএমডিয়ে আগন্তুক কেইদিনমানৰ ভিতৰত সমগ্ৰ উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰতত বতৰৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধিৰ পূৰ্বাভাস প্ৰকাশ কৰিছে । দিল্লী, পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ লগতে ধুমুহা, বজ্ৰপাত আৰু ঘণ্টাত প্ৰায় ৪০–৬০ কিলোমিটাৰ প্ৰচণ্ড বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰা হৈছে ।

IMD WARNS OF EXTREMELY HEAVY RAIN
ভূপালত বৰষুণৰ মাজেৰেই সাধাৰণ লোকৰ যাতায়াত (PTI)

নাইনিতাল আৰু বাগেশ্বৰৰ দৰে পাহাৰীয়া জিলাসমূহত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সমগ্ৰ উত্তৰাখণ্ডতে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে । সপ্তাহৰ শেষৰফালে ৰাজস্থানতো বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

চলিত সপ্তাহত এই অঞ্চলত বৰষুণৰ মাত্ৰা যথেষ্ট প্ৰবল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু বিদৰ্ভত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ পৰা অতিমাত্ৰা বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্বাভাস জাৰি কৰা হৈছে ৷ বিশেষকৈ ৩-৪ জুলাইত পশ্চিম মধ্যপ্ৰদেশৰ কিছু অঞ্চলত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আগন্তুক কেইদিনমানৰ ভিতৰত পূব মধ্যপ্ৰদেশতো প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ধুমুহা অহাৰ লগতে প্ৰচণ্ড বেগত বতাহ বলিব । নিম্নভূমি আৰু বান অধ্যুষিত এলেকাৰ বাসিন্দাসকলক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ বিষয়াসকলে পৰামৰ্শ দিছে ।

আনহাতে, সমগ্ৰ পূব ভাৰতত বৰষুণৰ মাত্ৰা তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তাৰ ভিতৰত ওড়িশাত সৰ্বাধিক মাত্ৰাত বৰষুণ হ’ব পাৰে ৷ আইএমডিয়ে ৩-৪ জুলাইত ৰাজ্যখনৰ একাধিক অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ পূৰ্বাভাস জাৰি কৰিছে ৷ চলিত সপ্তাহত সমগ্ৰ গংগা সমভূমি, যেনে - পশ্চিমবংগ, ঝাৰখণ্ড আৰু বিহাৰকে ধৰি হিমালয়ৰ পাদদেশত থকা পশ্চিমবংগৰ একাধিক অঞ্চলৰ লগতে ছিকিমতো ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । উত্তৰ-পশ্চিম বংগোপ সাগৰৰ সমীপত চাপৰ মাত্ৰা অধিক তীব্ৰতৰ হ’ব পাৰে ৷ যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী কেইটামান দিনলৈকে সমগ্ৰ পূব আৰু মধ্য ভাৰতত বৰষুণ অব্যাহত থাকিব ৷

IMD WARNS OF EXTREMELY HEAVY RAIN
গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ নদীত গা ধোৱাৰ দৃশ্য (ANI)

আগন্তুক সপ্তাহত সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰতত ধাৰাবাহিকভাৱে বৰষুণ অব্যাহত থাকিব ৷ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই আগজাননী দিছে ৷ অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত অবিৰতভাৱে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বতৰৰ বিধি-পথালিৰ ফলত ৰাজ্যসমূহত বান পৰিস্থিতিৰ লগতে ভূমিস্খলনৰ দৰে সমস্যাই দেখা দিব পাৰে বুলি কেন্দ্ৰটোৱে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে ৷

আনহাতে, পশ্চিম ভাৰততো বাৰিষাৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট পৰিলক্ষিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সমগ্ৰ গুজৰাট, কংকন আৰু গোৱা, মধ্য মহাৰাষ্ট্ৰৰ লগতে সৌৰাষ্ট্ৰ আৰু কচ্চত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ৩-৫ জুলাইত একাংশ অঞ্চলত প্ৰবল বৰষুণ হ’ব ৷ সমান্তৰালকৈ ধুমুহা-বতাহ বলাৰো সম্ভাৱনা আছে ৷

দক্ষিণ ভাৰততো বতৰৰ একে প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷ আগন্তুক সপ্তাহত সমগ্ৰ কেৰালা, উপকূলীয় আৰু কৰ্ণাটকৰ ভিতৰুৱা কেইবাটাও অঞ্চল, তেলেংগানা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চল, তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু ৰায়ালাসীমাত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কেৰালা আৰু কৰ্ণাটকত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা থকাৰ বিপৰীতে আন কেইবাটাও অঞ্চলত ধুমুহা-বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

সাগৰত মাছ মৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ মাছমৰীয়াসকলক আহ্বান

আইএমডিয়ে মাছমৰীয়াসকলৰ বাবেও সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৷ গুজৰাট, কংকন, গোৱা, কৰ্ণাটক আৰু কেৰালাৰ উপকূলৰ লগতে লক্ষদ্বীপ অঞ্চলৰ উপকূলৰ আৰব সাগৰত প্ৰচণ্ড বতাহ আৰু সামুদ্ৰিক ঢৌৰ বাবে মাছমৰীয়াসকলক সাগৰত নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ৷

IMD WARNS OF EXTREMELY HEAVY RAIN
হিমাচল প্ৰদেশৰ কিন্নৌৰ জিলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-৫ ৰ চোলিং-কাৰচাম অংশত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত হোৱা ভূমিস্খলনত আবদ্ধ হৈ পৰা এখন বাহন (PTI)

বংগোপ সাগৰৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ বাবেও একেধৰণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ৷ ওড়িশা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চল, পশ্চিমবংগকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত পৰৱৰ্তী কেইদিনমানৰ ভিতৰত প্ৰচণ্ড বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে । ঘণ্টাত ৪৫-৫৫ কিলোমিটাৰ বেগেৰে বতাহ বলাৰ লগতে ঘণ্টাত ৬৫ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বেগত ধুমুহা বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যাৰ বাবে মাছ মাৰিবলৈ গ’লে বিপদ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মাছমৰীয়াসকলৰ লগতে উপকূলীয় অঞ্চলৰ বাসিন্দা আৰু সামুদ্ৰিক কাম-কাজৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক বতৰৰ সতৰ্কবাণী কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ আৰু পৰিস্থিতি উন্নতি নোহোৱালৈকে সাগৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

এই বৰষুণে গৰমৰ পৰা দেশবাসীক সকাহ দিয়াৰ লগতে কৃষিকাৰ্যত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে বান, ভূমিস্খলন, ধুমুহা আৰু বতৰৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য বিপদৰ বাবে সকলোকে সজাগ হৈ থাকিবলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পৰামৰ্শ দিছে ।

লগতে পঢ়ক: গুজৰাটত ওলাইছে শ শ হালধীয়া ভেকুলী: ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ কৌতূহল

TAGGED:

ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ
ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত
ইটিভি ভাৰত অসম
MONSOON COVERS ALMOST ENTIRE INDIA
IMD WARNS OF EXTREMELY HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.