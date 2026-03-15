ড্ৰাগছৰ পাৰ্টীত আৰক্ষীৰ অভিযান; সাংসদ, প্ৰাক্তন বিধায়কসহ ৬ জনক আটক

ড্ৰাগছৰ পাৰ্টীত আৰক্ষীৰ অভিযান; সাংসদ, প্ৰাক্তন বিধায়কসহ ৬ জনক আটক
প্ৰাক্তন বিধায়কৰ ফাৰ্ম হাউচত নিশা ড্ৰাগছৰ পাৰ্টী চলি থকাৰ মাজতে আৰক্ষীৰ অভিযান । সাংসাদ, প্ৰাক্তন বিধায়কৰ উপৰিও আৰু কোন কোন পৰিল জালত ?
Published : March 15, 2026 at 4:09 PM IST
হায়দৰাবাদ : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তেলুগু দেশম পাৰ্টীৰ (টি ডি পি) সাংসদ পুট্টা মহেশ কুমাৰ আৰু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ (বি আৰ এছ) প্ৰাক্তন বিধায়ত পাইলট ৰোহিত ৰেড্ডীক আটক । ড্ৰাগছ টেষ্ট পজিটিভ পোৱাৰ পিছতে নেতাকেইজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । তেওঁলোকৰ সৈতে মুঠ ৬ জন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ।
বি আৰ এছ নেতাজনৰ মালিকানাধীন মইনাবাদৰ এটা ফাৰ্ম হাউচত অবৈধভাৱে ড্ৰাগছ পাৰ্টী চলি থকাৰ সময়তে শনিবাৰে নিশা এলিট একশ্যন গ্ৰুপ ফৰ ড্ৰাগ ল এনফৰ্চমেণ্ট (ঈগল) ফৰ্চে স্থানীয় আৰক্ষীৰ সমন্বয়ত অভিযান চলাইছিল ।
আৰক্ষীয়ে কেইবাজনো লোকক আটক কৰিছিল যদিও স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত ৬ গৰাকী লোকৰ দেহত ড্ৰাগছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে । আৰক্ষী সূত্ৰৰ মতে, পুট্টা মহেশ কুমাৰ আৰু পাইলট ৰোহিত ৰেড্ডীৰ উপৰিও এই ৬ গৰাকী লোকৰ ভিতৰত আছে ৰিতেশ ৰেড্ডী, দিল্লীৰ ৰিয়েল এষ্টেট ব্যৱসায়ী নমিত মিশ্ৰ, কৌশিক ৰবি আৰু অৰ্জুন ৰেড্ডী । ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল নে নাই সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ অভিযুক্তসকলৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, বিশেষ অভিযানকাৰী দল আৰু স্থানীয় আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ সময়ত পাৰ্টীত এগৰাকী মহিলাকে ধৰি প্ৰায় ১১ গৰাকী লোক উপস্থিত আছিল । নিশা প্ৰায় ৯ বজাত আৰক্ষীয়ে ফাৰ্ম হাউচত অনুষ্ঠিত হোৱা সন্দেহজনক ড্ৰাগছ পাৰ্টীৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে এই অভিযান চলায় ।
ইফালে অভিযানৰ সময়ত নমিত মিশ্ৰই আৰক্ষীৰ দলটোক লক্ষ্য কৰি ৰিতেশ ৰেড্ডীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ তথা পিষ্টলেৰে গুলীচালনা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । লগে লগে আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে নিশা প্ৰায় ৯:৩০ বজাৰ পৰা ২ বজালৈ ফাৰ্ম হাউচটোত তালাচী চলোৱাৰ সময়ত প্ৰায় ২ গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছৰ লগতে সুৰাৰ বটল আৰু হুকাৰ সঁজুলি জব্দ কৰে ।
চেৱেলাৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত যোগেশ গৌতমে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কয় যে উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীখিনি ড্ৰাগছ হয় নে নহয় সেয়া নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ফৰেনছিক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । ড্ৰাগছ টেষ্ট কিটত ৰোহিত ৰেড্ডী, নমিত মিশ্ৰ, ৰিতেশ ৰেড্ডী, কৌশিক ৰবি আৰু অৰ্জুন ৰেড্ডীৰ ফলাফল পজিটিভ পোৱা গৈছে ।
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "আটাইকেইজনেই বিভিন্ন অঞ্চলৰ আৰু বন্ধৰ দিনত পাৰ্টীৰ বাবে একত্ৰিত হৈছিল । যিসকল লোকক ড্ৰাগছ পজিটিভ পোৱা গৈছে তেওঁলোক এসপ্তাহ পূৰ্বে চিমলা আৰু গোৱাৰ পৰা আহিছিল । অভিযুক্তসকলে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে তাত (চিমলা/গোৱা) থকাৰ সময়তে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল । আমি তেজৰ নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে ফৰেনছিকৰ পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিম ।"
