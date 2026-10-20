নাগপুৰত আৰএছএছৰ বিজয়াদশমী উদযাপনত মোহন ভাগৱতৰ শস্ত্ৰ পূজা
অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে দৈনিক জাগৰণৰ মুখ্য সম্পাদক সঞ্জয় গুপ্তা । মুম্বাইস্থিত ইজৰাইলৰ কনছুল জেনেৰেলো অতিথিসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল ।
Published : October 20, 2026 at 11:49 AM IST
নাগপুৰ : ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ (আৰএছএছ) শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি বৰ্ষৰ অংশ হিচাপে মঙলবাৰে নাগপুৰৰ ৰেশিমঘৰ খেলপথাৰত বাৰ্ষিক বিজয়াদশমী উদযাপন কৰা হয় ।
এই উদযাপনৰ অংশ হিচাপে আৰএছএছৰ সৰসংঘচালক (আৰএছএছ প্ৰধান) মোহন ভাগৱতে শস্ত্ৰ পূজা কৰাৰ লগতে আৰএছএছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কেশৱ হেড়গেৱাৰক পুষ্পাঞ্জলিৰে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে ।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नागपुर महानगर श्री विजयादशमी उत्सव, युगाब्द 5128 https://t.co/o20b6l2WWN— RSS (@RSSorg) October 20, 2026
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অতিথিসকলৰ ভিতৰত আছিল প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ আৰু মুম্বাইস্থিত ইজৰাইলৰ কনছুল জেনেৰেল য়ানিভ ৰেভাচ । মুখ্য অতিথি হিচাপে দৈনিক জাগৰণৰ মুখ্য সম্পাদক সঞ্জয় গুপ্তাক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় । এই অনুষ্ঠানত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নৱিশ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰশেখৰ বাৱনকুলেকে ধৰি আৰএছএছৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।
সভাত ভাষণ দি ভাগৱতে কয় যে আৰএছএছে বিগত ১০০ বছৰ ধৰি “আত্মসচেতনতা জাগ্ৰত কৰা আৰু ভাৰতৰ ঐক্য আৰু পৰিচয় শক্তিশালী” কৰাৰ বাবে কাম কৰি আহিছে ।
"শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে বিগত এটা বছৰত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আজি আমি ইয়াত সমবেত হৈ বিজয়াদশমী উদযাপন কৰিছোঁ । এই বছৰটো সন্ত ৰবিদাসজী মহাৰাজৰো গৌৰৱপূৰ্ণ ৬৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী ।" মোহন ভাগৱতে কয় ।
তেওঁ ৬৫০ সংখ্যক জয়ন্তীত সন্ত ৰবিদাসৰ অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰি কয় যে যিসময়ত বিদেশী আক্ৰমণকাৰীৰ অধীনত মানুহে অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই সময়ত তেওঁ বিশ্বাস, সামাজিক সম্প্ৰীতি আৰু আধ্যাত্মিক ভক্তিক প্ৰসাৰিত কৰিছিল ।
श्री विजयादशमी उत्सव 2026 में पूजनीय सरसंघचालक जी का उद्बोधन। https://t.co/fo1I3I5zbW— RSS (@RSSorg) October 20, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "এই কঠিন সময়ছোৱাত সন্ত ৰবিদাসজীয়ে নিৰ্ভয়ে নিজৰ বিশ্বাস, সামাজিক সম্প্ৰীতি আৰু আধ্যাত্মিক শক্তিৰ প্ৰতি ভক্তিভাব প্ৰচাৰ কৰিছিল । নিজৰ জীৱনৰ আদৰ্শৰ জৰিয়তে তেওঁ সেই যুগৰ লোকসকলৰ মাজত আত্মবিশ্বাস আৰু সাহস জগাই তুলিছিল, তেওঁলোকৰ মূল্যবোধত অটল থাকিবলৈ আৰু নিজৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল ।"
ভাগৱতে স্বামী শ্ৰদ্ধানন্দ আৰু স্বামী লক্ষ্মনানন্দ সৰস্বতীকো তেওঁলোকৰ অৱদান আৰু ত্যাগৰ বাবে স্মৰণ কৰে ।
আৰএছএছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয়, "একেদৰে স্বধৰ্ম ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া দুজন মহান ব্যক্তিক আজি স্মৰণ কৰাটো উপযুক্ত । আৰ্য সমাজৰ এজন কঠোৰ তপস্বী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শুদ্ধি আন্দোলনৰ নেতা, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী স্বামী শ্ৰদ্ধানন্দজীৰ পৰম বলিদানৰ ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল । একেদৰে স্বামী লক্ষ্মনানন্দ সৰস্বতী মহাৰাজৰো জন্ম শতবাৰ্ষিকী, যিয়ে ওড়িশাত আমাৰ জনজাতীয় ভাতৃসকলৰ সেৱাৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল ।"
পঞ্চ পৰিৱৰ্তনৰ কথা উল্লেখ কৰি ভাগৱতে কয় যে আত্মসচেতনতা আৰু স্বদেশী গ্ৰহণ ইয়াৰ মূল দিশসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ।
“আমি ভাৰতৰ জনগণ” শব্দৰে আৰম্ভ হোৱা সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ কয়, "পঞ্চ পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত আমাৰ প্ৰান্ত সংঘচালকজীয়ে তেওঁৰ প্ৰস্তাৱনা ভাষণত উল্লেখ কৰা মতে ইয়াৰ এটা মূল দিশ হ'ল আত্মসচেতনতাৰ অভ্যাস আৰু স্বদেশী গ্ৰহণ । এই আত্মসচেতনতা আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত প্ৰতিফলিত হৈছে, য'ত আমি নিজকে 'আমি, ভাৰতৰ জনসাধাৰণ' বুলি উল্লেখ কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে ১৯২৫ চনত বিজয়াদশমী উপলক্ষে নাগপুৰত প্রথম সৰসংঘচালক কেশৱ হেড়গেৱাৰে প্রতিষ্ঠা কৰা আৰএছএছ প্রতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছৰে পৰা প্রতিবছৰে এই উৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছে ৷
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ শুভেচ্ছা
আৰএছএছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰএছএছৰ কৰ্মকৰ্তা তথা দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা জনাইছে । এটা X পোষ্টত অমিত শ্বাহে কয়, "দেশ প্ৰথম আৰু অদম্য আনুগত্যৰে ভাৰত মাতৃৰ সেৱাত উৎসৰ্গিত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ সমূহ স্বয়ংসেৱকলৈ আৰএছএছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"
राष्ट्र-प्रथम के भाव व अटूट निष्ठा के साथ माँ भारती की सेवा में जुटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवकों को @RSSorg के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। संघ भारतीय संस्कृति की जड़ों को सींचने, समाज में राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने और युवाओं को देश के निर्माण से जोड़ने का भगीरथ कार्य कर रहा है। संघ के स्वयंसेवकों द्वारा देशभर में चलाए जा रहे सेवा कार्य एक सशक्त, समृद्ध व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को निरंतर बल दे रहे हैं। सेवा, संस्कार व राष्ट्रभक्ति की यह अविरल धारा आने वाली पीढ़ियों के हृदय में स्वदेश-प्रेम की अमर ज्योति युगों-युगों तक प्रज्वलित करती रहेगी।— Amit Shah (@AmitShah) October 20, 2026
তেওঁ লগতে লিখিছে, "ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ শিপাক লালন-পালন কৰা, সমাজত দেশপ্ৰেমৰ বন্তি জ্বলোৱা, যুৱক-যুৱতীসকলক জাতি গঠনৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ কীৰ্তিচিহ্নপূৰ্ণ কামত সংঘ নিয়োজিত হৈ আছে । সমগ্ৰ দেশতে সংঘৰ স্বয়ংসেৱকসকলে গ্ৰহণ কৰা সেৱাৰ পদক্ষেপে শক্তিশালী, সমৃদ্ধিশালী আৰু স্বাৱলম্বী ভাৰত গঢ়াৰ সংকল্পক নিৰন্তৰ শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।"
লগতে কয়, "সেৱা, মূল্যবোধ আৰু দেশপ্ৰেমৰ এই অবিৰত ধাৰাটোৱে গৃহভূমিৰ প্ৰতি প্ৰেমৰ চিৰন্তন বন্তিক আগন্তুক প্ৰজন্মৰ হৃদয়ত যুগ যুগ ধৰি উজলাই ৰাখিব ।"
राष्ट्रसेवा, अनुशासन और समर्पण की भावना को जन-जन तक पहुँचाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दीर्घकालिक भूमिका रही है। संघ स्थापना दिवस पर राष्ट्र के प्रति निःस्वार्थ सेवा और समर्पण के संकल्प को नमन। सभी स्वयंसेवकों को हार्दिक शुभकामनाएँ। @RSSorg https://t.co/9mEF9vRpR6— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 20, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
আৰএছএছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে মুখ্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । এটা X পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি জাতীয় সেৱা, অনুশাসন, সমৰ্পণৰ মনোভাব বিয়পোৱাত দীৰ্ঘদিনীয়া ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে নিস্বাৰ্থ সেৱা আৰু জাতিৰ প্ৰতি সমৰ্পণৰ সংকল্পলৈ প্ৰণাম । সকলো স্বেচ্ছাসেৱকলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা ।"