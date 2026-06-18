ETV Bharat / bharat

মোদীৰ হৰমুজ বাৰ্তাত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিল্লীৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধিৰ সংকেত

ট্ৰাম্পক সাক্ষাতৰ পিছত মোদীয়ে কৰা মন্তব্যই পশ্চিম এছিয়াৰ স্থিতিশীলতা, সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা আৰু বিশ্ব শক্তি যোগানৰ মুক্ত প্ৰবাহত ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

Modi Trump Meet
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 7:25 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

অৰুণিম ভূঞা

১৭ জুনত ইভিয়ানত অনুষ্ঠিত হোৱা জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিয়া মন্তব্যই পশ্চিম এছিয়াৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি আৰু বিশ্ব বাণিজ্য তথা শক্তিৰ প্ৰবাহৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ ক্ৰমাগত উদ্বেগক আলোকপাত কৰে । স্থিতিশীলতা পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টাক আদৰণি জনাই হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি কৰি ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি মোদীয়ে বিশ্বৰ অন্যতম কৌশলগতভাৱে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিল্লীৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধি পোৱাৰ সংকেত দিয়ে ।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ পাছত বুধবাৰে নিশা তেওঁৰ এক্স হেণ্ডেলত দিয়া এটা পোষ্টত মোদীয়ে কয়, “ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পক ইভিয়ানত লগ পোৱাটো আনন্দৰ কথা । আমি বাণিজ্য, শক্তি, প্ৰতিৰক্ষা, প্ৰযুক্তি আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ চলি থকা অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ ।”

মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে “পশ্চিম এছিয়াত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টাত হোৱা অগ্ৰগতিৰ শলাগ লৈছে ।” তেওঁ লগতে কয়, “হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি কৰি ৰখাটো বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় ।” সংবাদ মাধ্যমৰ সুৰক্ষা আৰু নাৱিককে ধৰি সাধাৰণ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে মোদীয়ে ।

যোৱা সপ্তাহত ভাৰতীয় তিনিজন নাৱিকৰ মৃত্যু দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত এক ডাঙৰ বিৰক্তিকৰ বিষয় হৈ পৰিছিল । বিশ্বৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সামুদ্ৰিক চ’কপইণ্ট হৰমুজ জলদ্বীপ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে আমেৰিকা-ইৰাণৰ সংঘৰ্ষ তথা সামৰিক অভিযানৰ মাজতে এই কাণ্ড সংঘটিত হয় । দৈনিক লাখ লাখ বেৰেল তেল জলদ্বীপটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় আৰু উপসাগৰীয় অঞ্চলত চলি থকা বাণিজ্যিক জাহাজত হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকে কাম কৰে ।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ট্ৰাম্পৰ সৈতে কথা পাতি মোদীয়ে কয় যে লাখ লাখ ভাৰতীয় নাৱিক হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছে ৷ তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা তথা সুৰক্ষিত সাগৰীয় পথ বজাই ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।

হয়তো ট্ৰাম্পৰ মন্তব্যৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য দিশটো আছিল তেওঁ কোৱা কথাখিনি । তেওঁ এই কাণ্ডৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু আমেৰিকাৰ হৈ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে ক্ষমা বিচাৰিছিল, ক্ষতিপূৰণৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল ।

আমেৰিকাৰ ৰাজনীতি নিবিড়ভাৱে অনুসৰণ কৰা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰবীণ ভাৰতীয় মূলৰ সাংবাদিক তথা লেখক মায়ংক ছায়াৰ মতে, মোদীয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক পশ্চিম এছিয়াত আশাৰ নতুন ৰশ্মি কঢ়িয়াই অনা বুলি প্ৰশংসা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ই আছিল এক সূক্ষ্ম ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ কাৰ্য ।

চিকাগোৰ পৰা ফোনযোগে ইটিভি ভাৰতক ছায়াই কয়, ‘‘যদিও ট্ৰাম্প আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে ইৰাণ যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিল, হৰমুজ জলদ্বীপত আমেৰিকাৰ নৌসেনাই তিনিজন ভাৰতীয় নাৱিকক হত্যা কৰাৰ পটভূমিত সম্পৰ্ক যথেষ্ট অপ্ৰীতিকৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল ।’’

‘‘অৱশ্যেই মোদীয়ে ‘নেভিগেচনৰ স্বাধীনতা’ আৰু জলদ্বীপ মুকলি কৰি ৰখাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা কৈছিল । সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা প্ৰশ্নোত্তৰনৰ সময়ত, মোদী তেওঁৰ কাষত বহি থকাৰ সময়ত, ট্ৰাম্পে মোদীক নিজৰ কৌশলী আৰ্হিৰে প্ৰশংসা কৰিছিল আৰু কৈছিল, ‘‘আপুনি এই মানুহজনক চাওক । মই আপোনাক এটা পাঠ দিম । তেওঁ দেখাত আটাইতকৈ ধুনীয়া মানুহ । তেওঁ এজন দেৱদূতৰ দৰে । কিন্তু আচলতে তেওঁ এজন হত্যাকাৰী ৷ তেওঁ দেখাত যিমান ধুনীয়া, সিমানেই কঠোৰ ৷ ই নিশ্চয় আপোনাক আচৰিত কৰিব ৷ কিছুমান এনে মানুহ থাকে, যি দেখাত ধুনীয়া কিন্তু অত্যন্ত কঠোৰ ৷’’ ছায়াই কয় ৷

ক্ষমা বিচৰাৰ পিছতো ট্ৰাম্পে “আমি ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰি আছো” বুলি কোৱা কথাটোৱে ইংগিত দিয়ে যে ৱাশ্বিংটনে নতুন দিল্লীয়ে বিষয়টোক যি গুৰুত্বসহকাৰে লয়, সেই কথা স্বীকাৰ কৰিছে । ছায়াই কয়, ‘‘মোদীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে ট্ৰাম্পৰ সৈতে বিষয়টো উত্থাপন কৰাটোৱে কেইবাটাও কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । ভাৰতে নিজৰ নাৱিকসকলৰ সুৰক্ষাক কৌশলগত বিষয় বুলি গণ্য কৰে । নতুন দিল্লীয়ে এই বিষয়টোক উচ্চতম ৰাজনৈতিক পৰ্যায়ত সমাধান কৰাটো বিচাৰিছিল । এই বিষয়টো যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য হৈ পৰিছিল যাতে দ্বিপাক্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলন পৰ্যায়ৰ বৈঠকত বিশেষভাৱে স্থান লাভ কৰিব পৰা যায় ।’’

ট্ৰাম্পৰ এই সঁহাৰিয়ে পশ্চিম এছিয়াত ভাৰতৰ বিস্তাৰিত ভূমিকাত আমেৰিকাৰ স্বীকৃতিও প্ৰতিফলিত কৰিছে । উপসাগৰীয় শক্তিৰ সৰ্বাধিক গ্ৰাহকৰ ভিতৰত ভাৰত অন্যতম । ইয়াত বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ নাৱিক সম্প্ৰদায় আছে ৷ এই অঞ্চলত লাখ লাখ প্ৰবাসী ভাৰতীয়ই বাস কৰে ।

ভাৰত হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে নিৰৱচ্ছিন্ন সামুদ্ৰিক বাণিজ্যৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল । ফলস্বৰূপে উপসাগৰীয় অস্থিৰতাই ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক আৰু কৌশলগত স্বাৰ্থত প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায় । জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আঁৰত হোৱা আলোচনাই সেয়েহে ইংগিত দিয়ে যে আমেৰিকাই ভাৰতক অঞ্চলটোৰ সামুদ্ৰিক স্থিতিশীলতা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমান্বয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ হিচাপে লয় ।

ছায়াই কয় যে সামগ্ৰিকভাৱে ট্ৰাম্প আৰু আনসকলে কেইবামাহো ধৰি ভাৰত আৰু মোদীৰ ভাবমূৰ্তি কলংকিত কৰাৰ ফলত দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কৰ গভীৰ উত্তেজনা মোদী-ট্ৰাম্পৰ বৈঠকে হ্ৰাস কৰিবনে নাই সেয়া হ’ব লক্ষণীয় । এই বৈঠকে কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিব পাৰে, কিন্তু দুয়োপক্ষৰ মাজত বহু বৃহৎ ভূ-কৌশলগত বিষয় আছে ।

কথাটোৰ সত্যটো হ’ল, অঞ্চলটোত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা পুনৰুদ্ধাৰৰ লক্ষ্যৰে কৰা প্ৰচেষ্টাৰ বাবে ট্ৰাম্পক প্ৰশংসা প্ৰকাশ কৰি মোদীয়ে ইংগিত দিলে যে নতুন দিল্লীয়ে নিজকে কেৱল শক্তি গ্ৰাহক হিচাপেই নহয়, বিশ্বৰ অন্যতম ব্যস্ত সামুদ্ৰিক কৰিড'ৰৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰধান অংশীদাৰ হিচাপেহে ভাবে ।

শেষত ট্ৰাম্পৰ এই মন্তব্যৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে আমেৰিকাই স্বীকাৰ কৰিছে যে ভাৰতীয় তিনিজন নাৱিকৰ মৃত্যু আওকাণ কৰিব নোৱাৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে আৰু ভাৰতৰ প্ৰতি আস্থা ৰক্ষা কৰিবলৈ নতুন দিল্লীৰ উদ্বেগৰ প্ৰতি সংবেদনশীলতা প্ৰদৰ্শন কৰাটো প্ৰয়োজন ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ট্ৰাম্পৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সম্পন্ন

TAGGED:

নৰেন্দ্ৰ মোদী
ড’নাল্ড ট্ৰাম্প
পশ্চিম এছিয়া
হৰমুজ জলদ্বীপ
MODI TRUMP MEET

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.