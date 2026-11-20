নিযুক্তিক লৈ উদ্যোগপতিক প্ৰশ্ন মোদীৰ; প্ৰধানমন্ত্ৰীক হতাশগ্ৰস্ত আৰু চিন্তিত আখ্যা কংগ্ৰেছৰ
কংগ্ৰেছে অৰ্থনীতিক লৈ মোদীক সমালোচনা কৰি কয় যে অৰ্থনীতিয়ে সন্মুখীন হোৱা সংকটৰ বাবে তেওঁৰ চৰকাৰৰ নীতি দায়ী ।
Published : November 20, 2026 at 8:16 PM IST
নতুন দিল্লী : চৰকাৰে কৰ ৰেহাইৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ পাছতো কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধি আৰু নতুন নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্যোগপতিসকলক সমালোচনা কৰে । বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত ফেডাৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াম চেম্বাৰ্ছ অন কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি উদ্যোগপতিসকলক প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰে ।
উৎপাদন আৰু মূল্য সংযোজনৰ কাম গভীৰ কৰিবলৈ আৰু বাণিজ্যিক চুক্তিৰ মূলধন হিচাপে ৰপ্তানি সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈও কৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱসায়ীসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থক তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগৰ সিদ্ধান্তৰ ভেটি হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনায় ।
#WATCH | Delhi: At FICCI's centenary convention, PM Narendra Modi says, "Do not take 140 crore Indians for granted as an assured market where anything will sell. Even today, sellers tell customers 'this is export quality' to convince them it is good. What do you take our countrymen for? Do they not deserve good quality? This mindset must change; my countrymen deserve top quality." "India has signed Free Trade Agreements (FTAs) with several major economies; doors have opened for you. Have you planned to seize this opportunity? If you do not take advantage of all my hard work, who will?"— ANI (@ANI) November 19, 2026
উদ্যোগৰ নেতাসকলক তেওঁ কয়, "মই জানো যে আপুনি হাত চাপৰি বজাব নোৱাৰে । মই সেইটো ভালদৰে জানো, কাৰণ আপোনাৰ ভোক ইমানেই বেছি যে আপোনাক যিমানেই দিয়া নহওক কিয়, সেয়া কেতিয়াও যথেষ্ট নহয় । মই ১২ লাখ টকা পৰ্যন্ত আয়কৰ ৰেহাই দিছো । কিন্তু আপুনি আপোনাৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিছেনে ? কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছেনে ? নাই ! সদায় এনেকুৱা হয় : 'মোদী জী, আপুনি কৰক; আমি চাম কি হয় ।' এইদৰেই কথাবোৰ চলি থাকিব ।"
ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ব্যৱসায়িক পৰিৱেশ উন্নত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, য'ত ২০১৪ চনত কৰ্পৰেট কৰ মৌলিক হাৰ ৩০ শতাংশৰ পৰা ২২ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰা, কৰ ৰিটাৰ্ণ আৰু ৰিফাণ্ড প্ৰক্ৰিয়া সৰল কৰা আৰু কেইবাটাও সামগ্ৰীৰ জিএছটিৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাকে ধৰি কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে অধিক কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল বুলি উল্লেখ কৰি মোদীয়ে কয়, "আপুনি যিমানেই দিয়ক, তেওঁলোকৰ ভোক কেতিয়াও পূৰণ নহয় ।"
তেওঁ কয়, "আজি ভাৰতত অগ্ৰগতিৰ গতি আটাইতকৈ দ্ৰুত; মানুহক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ হাৰ অভূতপূৰ্ব । অক্টোবৰ মাহত ভাৰতৰ সামগ্ৰী ৰপ্তানি প্ৰায় ৫০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰত উপনীত হয়, যিটো মাহেকীয়া ব্যৱসায়িক সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানিৰ সৰ্বাধিক ।" আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি সময়ে সময়ে আত্মনিৰীক্ষণত লিপ্ত হ'ব লাগিব; এই কথা ব্যক্তি, উদ্যোগ আৰু দেশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য বুলিও মোদীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সময়ে সময়ে আত্মমূল্যায়ন কেৱল ব্যক্তিৰ বাবেই নহয়, দেশ আৰু উদ্যোগসমূহৰ বাবেও অপৰিহাৰ্য । তেওঁ ভাৰতীয় উদ্যোগক আগন্তুক দুটা দশকৰ বাবে নিজৰ অগ্ৰাধিকাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় আৰু ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত উন্নত ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ দিশত কেনেদৰে অৰিহণা যোগাব পাৰে সেইটো চিনাক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
তেওঁ লগতে কয়, "যিখন পৃথিৱীত সম্পদক কৌশলগত আহিলা হিচাপে ধাৰাবাহিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, ভাৰতীয় উদ্যোগে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু বিশ্ব দুয়োটা পৰ্যায়তে চাহিদা থকা খণ্ডসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব । ফেডাৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীক ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই মাইলৰ খুঁটিটোক এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বুলি অভিহিত কৰি ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক যাত্ৰাত অৰিহণা যোগোৱাৰ লগতে পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ সৈতে বিকশিত হোৱাৰ বাবে সংস্থাটোক প্ৰশংসা কৰে ।
For the first time in 12 years, a nervous and rattled PM has pulled up the captains of industry. Addressing FICCI earlier today, he parroted what the Indian National Congress has been saying for long: (i) that wages have not increased; (ii) tax rates have been cut but investment has not boomed; and (iii) jobs are simply not expanding at the desired rate. The captains of industry must have been taken aback and shocked. They would not have expected this lament and to listen to the PM in this RAGA. But the PM has been less than fair. His policies have led to this situation. He has allowed unprecedented concentration of economic power in industry after industry. Oligopoly is destroying competition. He has created an atmosphere of fear and intimidation that has dampened investor sentiment. He has allowed the capture of regulatory institutions by a chosen few and has unleashed investigative agencies to favour just one conglomerate. He has allowed the trade deficit with China to zoom to record levels, that has destroyed lakhs of MSMEs. After a suicidal demonetisation, he saddled the economy with cumbersome and complicated GST. The list can be expanded. The PM should stop complaining. He should look inwards and accept that both the substance and style of his governance have been such that inflation is raging, jobs growth is not happening and private investment continues to be tepid. Industry demands and deserves better.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 19, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কয় যে এজন 'হতাশগ্ৰস্ত আৰু চিন্তিত প্ৰধানমন্ত্ৰী'য়ে উদ্যোগৰ নেতাসকলক টানি আনিছে । এক্সৰ পোষ্টত ৰমেশে কয়, "ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৈ অহা কথাখিনি তেওঁ পুনৰাবৃত্তি কৰি দিলে: (i) যে মজুৰি বৃদ্ধি হোৱা নাই; (ii) কৰ হাৰ কৰ্তন কৰা হৈছে যদিও বিনিয়োগৰ উত্থান হোৱা নাই; আৰু (iii) চাকৰি কেৱল আকাংক্ষিত হাৰত সম্প্ৰসাৰণ হোৱা নাই ।"
শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীৰ দলীয় কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "দৰমহা বৃদ্ধি হোৱা নাই, চাকৰিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই, বিনিয়োগ অহা নাই আৰু বৈষম্য বৃদ্ধি পাইছে । বিগত ১২ বছৰত তেওঁ প্ৰতিটো খণ্ডক নিৰ্বাচিত কেইটামান বৃহৎ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে ।"
কাৰো নাম নোলোৱাকৈয়ে দুই এজন উদ্যোগপতিক সহায় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "মুষ্টিমেয় ব্যৱসায়িক নেতাৰ আধিপত্য বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে বজাৰত প্ৰতিযোগিতা নোহোৱা হৈ আহিছে । ইয়াৰ পৰিণাম ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, উদ্যোগ আৰু সাধাৰণ মানুহে বহন কৰিছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশত ভয় আৰু চাপৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "ইয়াৰ ফলত বিনিয়োগকাৰীৰ আস্থা দুৰ্বল হৈছে । যেতিয়া ব্যৱসায়িক নেতাসকলৰ চৰকাৰী নীতি আৰু কাৰ্যৰ ওপৰত কোনো আস্থা নাথাকে, তেতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ নতুন বিনিয়োগ কৰিব ? তেওঁ কিছুমান নিৰ্বাচিত ব্যক্তিক চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰতিষ্ঠানত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে ।" তেওঁ অভিযোগ কৰে যে তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহো এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে মাত্ৰ এটা ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ লাভ হোৱা যেন লাগে ।
চীনৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰমেশে কয়, "চীনৰ সৈতে ভাৰতৰ বাণিজ্যিক ঘাটিয়ে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ দেশৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগসমূহৰ প্ৰত্যক্ষ ক্ষতি হৈছে । বহু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, যাৰ ফলত লাখ লাখ লোকৰ জীৱিকাত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰিছে ।"
বিমুদ্ৰাকৰণৰ কথা স্মৰণ কৰি তেওঁ কয় যে ইয়াৰ ফলত দেশৰ অৰ্থনীতিত এক বৃহৎ আঘাত পৰিছে । ৰমেশে কয়, "পৰৱৰ্তী সময়ত দেশৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত জটিল আৰু গুৰুতৰ জিএছটি ব্যৱস্থা জাপি দিয়া হ'ল । আজিও ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে ইয়াৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । এনে ব্যৰ্থতাৰ তালিকাখন অতি দীঘলীয়া ।"
লগতে পঢ়ক :
দিল্লীত প্ৰথম এছচিঅ' সভ্যতা আলোচনাত কৰিব অংশগ্ৰহণ পাকিস্তানেও