আছিয়ান-ভাৰত সন্মিলনত ভাৰ্চুৱেলী যোগদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ

২৬-২৮ অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব আছিয়ান(ASEAN)ৰ বৈঠক । মালয়েছিয়াই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ লগতে কেইবাখনো দেশৰ নেতাক জনাইছে আমন্ত্ৰণ ।

PM MODI
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফাইল ফটো (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2025 at 5:37 PM IST

3 Min Read
নতুন দিল্লী: অহা সপ্তাহত মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত হ’ব আছিয়ান-ভাৰত শীৰ্ষ সন্মিলন ৷ এই সন্মিলনত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলী যোগদান কৰিব বুলি বৃহস্পতিবাৰে জানিবলৈ দিয়ে । মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমক টেলিফোনযোগে এই কথা জনাইছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্ট কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘মোৰ প্ৰিয় বন্ধু মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমৰ সৈতে কথা-বতৰা পাতিলোঁ । মালয়েছিয়াৰ আছিয়ানৰ অধ্যক্ষ পদৰ বাবে তেওঁক অভিনন্দন জনালোঁ আৰু আগন্তুক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সফলতাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনালোঁ ।’’

মোদীয়ে লগতে কয়, ‘‘আছিয়ান-ভাৰত শীৰ্ষ সন্মিলনত ভাৰ্চুৱেলী যোগদান কৰিবলৈ আগ্ৰহী আৰু আছিয়ান-ভাৰত ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক অধিক দৃঢ় কৰাৰ বাবে আগ্ৰহী ।’’

২৬-২৮ অক্টোবৰলৈ আছিয়ানৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব । মালয়েছিয়াই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ লগতে আছিয়ানৰ অন্তৰ্গত আলোচনাৰ অংশীদাৰ কেইবাখনো দেশৰ নেতাক আমন্ত্ৰণ জনাইছে । ২৬ অক্টোবৰত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কুৱালালামপুৰলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ট্ৰাম্প ।

ইফালে, বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কঠোৰ সমালোচনা কৰে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে ৷ দলটোৱে দাবী কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী তালৈ নোযোৱাৰ কাৰণ হৈছে যে তেওঁ ট্ৰাম্পৰ চকুত ধৰা দিব নিবিচাৰে ।

কংগ্ৰেছৰ যোগাযোগ বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে কয় যে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ প্ৰশংসাত বাৰ্তা পোষ্ট কৰাটো এটা সাধাৰণ কথা ৷ কিন্তু ৫৩ বাৰকৈ অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ বন্ধ কৰা বুলি দাবী কৰা আৰু ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰা বন্ধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বুলিও পাঁচবাৰ দাবী কৰা লোকজনৰ সৈতে শাৰীৰিকভাৱে সাক্ষাৎ কৰাটো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে বহুত বেছি বিপদজনক ।

‘‘কেইবাদিনো ধৰি জল্পনা-কল্পনা চলি আহিছে - তেওঁ কি কৰিব কি নকৰিব ? মোদী ডাঙৰীয়া শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে কুৱালালামপুৰলৈ যাব নে নাযাব ?’’ - এক্সত কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেশে কয় । এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী যে নাযায় সেয়া নিশ্চিত যেনেই লাগিছে বুলি তেওঁ কয় ।

‘‘ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল বিশ্বৰ নেতাসকলৰ সৈতে সাৱটি ধৰা আৰু ফটোৰ বাবে প’জ লোৱাৰ ইমানবোৰ সুযোগ হেৰুৱাই পেলোৱা অথবা নিজকে “স্বয়ম্ভু বিশ্বগুৰু” বুলি প্ৰদৰ্শন কৰা’’ - কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় ।

ৰমেশে লগতে কয়, ‘‘মোদী ডাঙৰীয়া যোৱাৰ কাৰণটো সহজ । তেওঁ কেৱল ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ দৃষ্টিত থকাটো নিবিচাৰে, যিজন নেতা তাত উপস্থিত থাকিব । তেওঁ কেইসপ্তাহমান আগতে ইজিপ্তত অনুষ্ঠিত হোৱা গাজাৰ শান্তি সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ নাকচ কৰিছিল, ঠিক একেটা কাৰণৰ বাবেই ।’’

কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেশে কটাক্ষ কৰিও কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হয়তো সেই পুৰণি হিট বলীউডৰ গানটো মনত পেলাইছে: বচকে ৰেহনা ৰে বাবা, বচকে ৰেহনা ৰে ।’’

উল্লেখ্য যে, ১৯৯২ চনত আছিয়ান-ভাৰত আলোচনাৰ সম্পৰ্ক আৰম্ভ হৈছিল এটা খণ্ডগত অংশীদাৰিত্ব স্থাপনৰ পৰা । ই ১৯৯৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত সম্পূৰ্ণ আলোচনা অংশীদাৰিত্ব আৰু ২০০২ চনত শীৰ্ষ সন্মিলন পৰ্যায়ৰ অংশীদাৰিত্বলৈ উন্নীত হয় । ২০১২ চনত এই সম্পৰ্কক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বলৈ উন্নীত কৰা হয় ।

আছিয়ানৰ ১০ খন সদস্য দেশ হ’ল ক্ৰমে - ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া, ফিলিপাইনছ, ছিংগাপুৰ, থাইলেণ্ড, ব্ৰুনাই, ভিয়েটনাম, লাওছ, ম্যানমাৰ আৰু কম্বোডিয়া ।

বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ লগতে নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা ভাৰত আৰু আছিয়ানৰ মাজত দ্বি-পাক্ষিক সম্পৰ্কৰ যথেষ্ট উত্থান ঘটিছে ।

লগতে পঢ়ক: মাথোঁ লাইকৰ বাবেই হেৰুৱালে জীৱন; কিশোৰৰ মৃত্যুৱে জোকাৰিলে মন-মগজু

