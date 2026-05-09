বংগত মোদীৰ যাদু ! পশ্চিমবংগবাসীক আঁঠুকাঢ়ি সেৱা মোদীৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নিজৰ নিৰ্বাচনী লক্ষ্য়সমূহৰ বাবে জনাজাত। তেওঁ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত দিনে নিশাই লাগি থাকে। বিগত এটা দশকৰ দেশৰ ৰাজনীতিৰ ঘটনাপ্ৰৱাহে সেই কথা স্পষ্ট কৰে।

জনশক্তিক মোদীৰ সেৱা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 9, 2026 at 5:08 PM IST

Updated : May 9, 2026 at 5:28 PM IST

হায়দৰাবাদঃ শনিবাৰে অষ্টাদশ পশ্চিমবংগ বিধাসভাৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং উপস্থিত থকাৰ লগতে এনডিএ শাসিত ৰাজ্য়বোৰৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে। এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত আছিল।

পশ্চিমবংগ ৰাজ্য়ৰ নতুন মুখ্য়মন্ত্ৰী হিচাপে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মঞ্চত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্য়ৰ্পন কৰাৰ পাছতেই সকলোকে আচৰিত কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা কাম কৰে।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈ তেওঁ প্ৰায়ে কৈ আহিছে যে দেশৰ সেৱক হিচাপে তেওঁ কাম কৰি আহিছে। সেৱক হিচাপে ভাৰত মাতৃৰ সেৱা কৰে। শনিবাৰে বংগতো তেওঁ উপস্থিত সকলো পশ্চিম বংগৰ জনতাক আঁঠুকাঢ়ি সেৱা জনায়। সকলোকে নমস্কাৰ জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আঁঠু লৈ জনশক্তিক ধন্য়বাদ দি আশীৰ্বাদ লয়।

ৰাজ্য়পাল আৰএন ৰবিয়ে শুভেন্দু অধিকাৰীক মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ শপত বাক্য় পাঠ কৰোৱায়। শুভেন্দু অধিকাৰী নেতৃত্বাধীন বিজেপি দলে পশ্চিমবংগ ৰাজ্য়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ২৯২খন আসনৰ ভিতৰত ২০৭খন আসন লাভ কৰি নিৰংকুশ সংখ্য়াগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে। শপতগ্ৰহণৰ পাছত সামাজিক মাধ্য়মযোগেও এক্সত মোদীয়ে শুভেন্দুক শুভেচ্ছা জনায়।

উল্লেখ্য় যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত এগৰাকী বৃদ্ধ লোকৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে তেওঁৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি থকা দেখা যায়। মোদীয়ে সামাজিক মাধ্য়মত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে, "আজি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মই ডঃ শ্য়ামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ সৈতে একেলগে কাম কৰা মাখললাল সৰকাৰৰ সাক্ষাৎ পাওঁ। তেওঁ শ্য়ামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ সৈতে একেলগে কাম কৰিছিল জম্মু-কাশ্মীৰৰ ভ্ৰমণকালত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। এনে ব্য়ক্তিত্ব বিজেপি দলৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা কথাটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়।"

অন্য়হাতে পশ্চিমবংগত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ প্ৰেক্ষাপটত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডঃ শ্য়ামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীক শ্ৰদ্ধাৰে সোৱৰণ কৰি কয় যে মুখাৰ্জীৰ অনবদ্য় অৱদানৰ বাবেই বংগত বিজেপি দলৰ নীতি আদৰ্শৰ চৰকাৰ সম্ভৱ হৈছে।

উল্লেখ্য় যে, ৰাজ্য়ত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ অন্য় তিনিখন ৰাজ্য় যেনে পশ্চিমবংগ, কেৰেলাম, তামিলনাডু আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পাছত বিগত ৪ মে' তাৰিখে নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হয়। ৰাজ্য়বাসীয়ে অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈও সমানেই উৎসুক আছিল।

৪ মে'ৰ ফলাফলে স্পষ্ট কৰে যে পোন্ধৰ বছৰ শাসন কৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰৰ পশ্চিমবংগত পৰাজিত হয়। বিগত এটা দশকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰা বংগ কন্য়াৰূপে খ্য়াত মমতা বেনাৰ্জীৰ পৰাজয়ে দেশৰ জনতাৰ মাজত ঠাই বিশেষে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল।

