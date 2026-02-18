ETV Bharat / bharat

বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আতিথ্য প্ৰদানৰ বাবে সাজু ভাৰত, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণে ৰহমানৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত যি বিশ্বাস আৰু ভৰসা ৰাখিছে, তাৰ সাক্ষ্য এই নিৰ্বাচনত ৰহমানে লাভ কৰা জয় ।

Modi Invites Bangladesh PM
শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত বাংলাদেশৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমান (AP)
February 18, 2026

নতুন দিল্লী: বাংলাদেশৰ নৱনিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমানক সপৰিয়ালে ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বি এন পিৰ নেতাগৰাকীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক বহুমুখী কৰি তোলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে ।

দুই ঘনিষ্ঠ প্ৰতিবেশী হোৱাৰ বাবেই ভাৰত-বাংলাদেশৰ ইতিহাস, সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক আৰু শান্তি-সমৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত দেশ দুখনৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া বন্ধুত্ব আছে ৷ দুয়োখন দেশে জনসাধাৰণৰ সামূহিক আকাংক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাম কৰি অহা বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

‘‘আমাৰ নিজ নিজ উন্নয়নমূলক অগ্ৰাধিকাৰৰ মাজত শক্তিশালী অভিসৰণে আমাৰ ভৱিষ্যত সহযোগিতাৰ বাবে এক পথ প্ৰদৰ্শক নীতি হিচাপে কাম কৰিব’’ - ঢাকাত নতুন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পিছত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ সৈতে হোৱা এক বৈঠকত ৰহমানক অৰ্পণ কৰা পত্ৰখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বাংলাদেশৰ সদ্য সমাপ্ত সংসদীয় নিৰ্বাচনত বি এন পি দলৰ জয়ৰ বাবে আৰু বাংলাদেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি পোৱাৰ বাবে আপোনালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ । এই পদৰ গুৰু দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে আপোনাৰ সফলতা কামনা কৰিলোঁ ।’’

‘‘বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণে তেওঁৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত যি বিশ্বাস আৰু ভৰসা ৰাখিছে, তাৰ সাক্ষ্য নিৰ্বাচনত হোৱা ৰহমানৰ বিজয় আৰু দেশখনক শান্তি, সুস্থিৰতা আৰু সমৃদ্ধিৰ পথত আগুৱাই নিয়াৰ তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীৰ বাবে এয়া এক আদেশ’’ - বুলি তাৰিক ৰহমানৰ জয়ৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মই আপোনাৰ সৈতে কাম কৰি আমাৰ বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিবলৈ, আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু সংযোগ, বাণিজ্য, প্ৰযুক্তি, শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ, শক্তি, স্বাস্থ্যসেৱাৰ লগতে সাংস্কৃতিক আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত বিনিময়ৰ দৰে বহুক্ষেত্ৰত আমাৰ নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যসমূহৰ দিশে আগুৱাই যাবলৈ মই আগ্ৰহী ।’’

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘দুখন দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা অৰ্থনীতি আৰু অভিলাষী সমাজ হিচাপে ভাৰত আৰু বাংলাদেশ সঁচাকৈয়ে ইখনে সিখনৰ বহনক্ষম উন্নয়নৰ অনুঘটক হ’ব পাৰে ৷ আমি ইখনে সিখনক সুৰক্ষা দিবলৈ আৰু পাৰস্পৰিক সমৃদ্ধি সক্ষম কৰিবলৈ কাম কৰিব পাৰো ।’’

‘‘এই সুযোগতে আপোনাক, ডাঃ জুবাইদা ৰহমান আৰু আপোনাৰ কন্যা জাইমাক আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰত ভ্ৰমণলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছো । ভাৰতত আপোনালোকৰ বাবে এক উষ্ম আদৰণিয়ে অপেক্ষা কৰি আছে’’ - প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷ লগতে কয়, ‘‘মহামহিম, আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু সফলতাৰ বাবে আৰু বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ অবিৰত প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে মোৰ শুভেচ্ছা গ্ৰহণ কৰিব ।’’

ঢাকাত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বিৰলাই কয় যে গণতান্ত্ৰিক, প্ৰগতিশীল আৰু সৰ্বাংগীন দেশ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বাংলাদেশৰ প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰিবলৈ ভাৰত সাজু । এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত বিৰলাই কয়, ‘‘আজি ঢাকাত প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমানৰ নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশৰ নতুন চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই সুখী ৷ ভাৰতে বাংলাদেশৰ গণতান্ত্ৰিক, প্ৰগতিশীল আৰু সৰ্বাংগীণ জাতি গঢ়াৰ প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰিবলৈ আগ্ৰহী ৷’’

ৰহমানৰ নেতৃত্বত ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিৰ্বাচনত বি এন পিয়ে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে ৪৯.৯৭ শতাংশ ভোট আৰু ২০৯ খন আসন লাভ কৰে । ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা কৰা হৈছিল বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ।

১৯৭১ চনত পাকিস্তানৰ পৰা বাংলাদেশৰ স্বাধীনতাৰ বিৰোধিতা কৰা জামাত-ই-ইছলামীয়ে ৩১.৭৬ শতাংশ ভোট আৰু ৬৮ খন আসন লাভ কৰি এতিয়ালৈকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন দাঙি কৰে ।

বাংলাদেশে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল যদিও মঙলবাৰে মুম্বাইত ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ’বলগীয়া হোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে ।

