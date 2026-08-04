ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান বিতৰ্ক, ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদত লাঠীচালনা : প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব মোদী চৰকাৰে !
চিজেপিৰ প্ৰতিবাদত দিল্লী আৰক্ষীয়ে কৰা লাঠীচালনা আৰু ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান আত্মসাত সন্দৰ্ভত সদুত্তৰ বিচাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা গৃহমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ৷
By ANI
Published : August 4, 2026 at 12:22 AM IST
নতুন দিল্লী: মোদী চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা তথা কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ৷ বিগত ২০ জুলাইত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত দিল্লী আৰক্ষীয়ে অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগৰ লগতে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান আত্মসাতৰ বিষয় সন্দৰ্ভত পুনৰবাৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰে ৷
প্ৰকৃততে এই বিষয় দুটা সম্পৰ্কে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা সদনৰ মজিয়াত উত্তৰ বিচাৰিছিল বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে ৷ বিৰোধী দলসমূহৰ বৈঠকৰ পিছত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ দাবীসমূহ প্ৰকাশ কৰাৰ সময়ত খাৰ্গে সামাজিক মাধ্যমত এনেদৰে পোষ্ট কৰে, ‘‘ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মোদী চৰকাৰে দিব লাগিব ৷ প্ৰশ্নকেইটা এইধৰণৰ - গৃহমন্ত্ৰীয়ে সংসদলৈ আহি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠীচালনা আৰু পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা আগবঢ়াব লাগে । দ্বিতীয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বুজাব লাগিব যে ৰাম মন্দিৰৰ বাবে দিয়া অনুদান আৰু প্ৰসাদ কেনেকৈ চুৰি হৈছিল যিহেতু মন্দিৰৰ ন্যায়টো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তত্বাৱধানত চলি আছিল ৷’’
বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি কয় যে ২০ জুলাইত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে লাঠীচালনাৰ আশ্ৰয় লৈ কেনেদৰে পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুযোগ পালে ?
আনহাতে, সংসদৰ মজিয়াতে বিৰোধী সাংসদসকলেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । সদনত অমিত শ্বাহৰ অনুপস্থিতিক লৈ বিৰোধীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি এই বিষয়ত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰে ৷
সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱ আৰু কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাদ্ৰাকে ধৰি প্ৰতিবাদী সাংসদসকলে সংসদ ভৱনৰ অট্টালিকাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সমীপত সমবেত হৈ এখন বৃহৎ বেনাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ এই বেনাৰখনত ‘‘অমিত শ্বাহ সংসদৰ পৰা কিয় নিৰুদ্দেশ হৈছে ?’’ বুলি লিখা হৈছিল ৷
লগতে সাংসদসকলে গৃহমন্ত্ৰী আৰু শাসকীয় দলৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ভিন্নধৰণৰ শ্লোগান দিয়ে ৷ বিৰোধী সাংসদসকলে ‘‘অমিত শ্বাহ আমাক উত্তৰ দিয়ক’’, ‘‘অমিত শ্বাহ ক’ত নিৰুদ্দেশ হৈছে ?’’ জাতীয় শ্লোগানেৰে সংসদ ভৱন কঁপাই তোলে ৷
ইফালে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কংগ্ৰেছ সাংসদ পৱন খেড়াই কয়, ‘‘যন্তৰ মন্তৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু এতিয়া এজন সাংসদৰ কি হ'ল সেই বিষয়ে গৃহমন্ত্ৰীক সোধা উচিত । এয়াই হৈছে দেশৰ আইন-শৃংখলাৰ অৱস্থা ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ভিডিঅ’ৰ কথা উল্লেখ কৰি খেড়াই কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাটো সমগ্ৰ দেশে বিচাৰে ৷ কিন্তু ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকহে ক্ষমা কৰি আছে । কাইলৈ নীৰৱ মোদীয়ে হয়তো ক'ব যে তেওঁ সকলো বেংককে ক্ষমা কৰে । এয়া কি কথা ?’’
উল্লেখ্য যে, বিগত ১ আগষ্টত যন্তৰ মন্তৰত হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত একাংশ যুৱক-যুৱতীয়ে অতি অশ্ৰাব্য আৰু গালি-গালাজমূলক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজৰ লগতে প্ৰয়াত মাতৃকো সাঙুৰি যুৱক-যুৱতীসকলে গালি-গালাজ কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছিল ৷ অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে ইয়াকো কয় যে সেইসকল নাবালক, যাৰ বাবে তেওঁ এনেধৰণৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকক ক্ষমা কৰি দিছে ।
লগতে পঢ়ক: উজনিৰ ৭৫ সহস্ৰাধিক বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ ১৫ হাজাৰকৈ টকা মুকলি