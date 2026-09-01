মনে সজা জিডিপি প্ৰকাশেৰে ভাৰতৰ প্ৰকৃত অৰ্থনীতি লুকুৱাব বিচাৰিছে মোদী চৰকাৰে: কংগ্ৰেছ নেতা
ভাৰতৰ ২০২৬–২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত জিডিপিক লৈ মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কংগ্ৰেছ সাংসদ জয়ৰাম ৰমেশৰ ৷
By ANI
Published : September 1, 2026 at 6:54 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ ২০২৬–২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত জিডিপিৰ আনুমানিক বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যক কংগ্ৰেছ সাংসদ জয়ৰাম ৰমেশে উভতি ধৰিছে ৷ চৰকাৰে জিডিপি বৃদ্ধি তথ্য দেখুওৱা হৈছে যদিও বাস্তৱত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি খালি বুলি মোদী চৰকাৰক কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে সমালোচনা কৰে ৷
সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ ২০২৬–২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত জিডিপিৰ আনুমানিক বৃদ্ধি ৭.৮% বুলি এক্স যোগে উল্লেখ কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে মঙলবাৰে এক্স যোগে উল্লেখ কৰে, "চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা জিডিপিৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে যে বাস্তৱ আৰু আনুমানিক জিডিপিৰ মাজত পাৰ্থ্যক আছে ৷ ই বজাৰৰ দামৰ তাৰাতম্যৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটািছে ৷"
कल जारी किए गए GDP के आंकड़े महज आंकड़ों की बाजीगरी हैं। बार-बार मेथडोलॉजी बदलकर मोदी सरकार GDP के आंकड़ों को अपने हिसाब से सेट कर रही है, जबकि भारत की बदहाल आर्थिक हकीकत को छिपाया जा रहा है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 1, 2026
• नॉमिनल और रियल GDP के बीच का अंतर महंगाई को दर्शाता है-और सरकार के मुताबिक यह अंतर…
কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেশে কয়,"বাস্তৱ আৰু আনুমানিক জিডিপিৰ মাজত ২.৩% পাৰ্থক্য আছে ৷ কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা জিডিপিৰ বিপৰীতে পাইকাৰী দামৰ তালিকা( Wholesale Price Index)ত ৯% মূল্যবৃদ্ধি হৈ আছে ৷"
Yesterday’s GDP numbers are simply statistical gymnastics. By changing the methodology repeatedly, the Modi government is fixing GDP data while hiding India’s bleak economic reality.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 1, 2026
* The gap between nominal and real GDP is supposed to represent inflation - and according to the…
তেওঁ লগতে কয়,"জিডিপিৰ তালিকাখন মোদী চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা তালিকা, দেশৰ প্ৰকৃত উন্নয়নৰ তালিকা নহয় ৷ য'ত তেওঁলোকে ইচ্ছা অনুসৰি গণনা পদ্ধতি সলনি কৰি প্ৰকাশ কৰা তালিকা ৷ সেয়ে মোদী চৰকাৰে প্ৰকৃত তথ্য প্ৰকাশ কৰিল দেশৰ বিকাশৰ বাবে পদক্ষেপ ল'ব লাগে ৷"
'মেক ইন ইণ্ডিয়া'ৰ প্ৰসংগৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়,"মেক ইন ইণ্ডিয়াই কিঞ্চিত সফলতা লাভ কৰিছে কিন্তু মোদী চৰকাৰে ইয়াক বহুলভাবে প্ৰচাৰ কৰি ভাৰতৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷"
আনহাতে পৰিসংখ্যা আৰু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মন্ত্ৰণালয়ৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান সিদ্ধাৰ্থ কুণ্ডুৱে কৈছিল, "২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকৰ য'ত বাস্তৱ জিডিপিৰ অনুমানত ৭.৮% বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ৷ মূলতঃ উৎপাদন আৰু সেৱা খণ্ডৰ ধাৰাবাহিক বৃদ্ধিৰ ফলত জিডিপি বৃদ্ধি পাইছে ।"
লগতে পঢ়ক: ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ভাৰতৰ ৭.৮% জিডিপি বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা