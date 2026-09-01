ETV Bharat / bharat

মনে সজা জিডিপি প্ৰকাশেৰে ভাৰতৰ প্ৰকৃত অৰ্থনীতি লুকুৱাব বিচাৰিছে মোদী চৰকাৰে: কংগ্ৰেছ নেতা

ভাৰতৰ ২০২৬–২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত জিডিপিক লৈ মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কংগ্ৰেছ সাংসদ জয়ৰাম ৰমেশৰ ৷

MP Jairam Ramesh
ভাৰতৰ প্ৰকৃত অৰ্থনীতি লুকুৱাব বিচাৰিছে মোদী চৰকাৰে (File/ANI)
author img

By ANI

Published : September 1, 2026 at 6:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ ২০২৬–২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত জিডিপিৰ আনুমানিক বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যক কংগ্ৰেছ সাংসদ জয়ৰাম ৰমেশে উভতি ধৰিছে ৷ চৰকাৰে জিডিপি বৃদ্ধি তথ্য দেখুওৱা হৈছে যদিও বাস্তৱত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি খালি বুলি মোদী চৰকাৰক কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে সমালোচনা কৰে ৷

সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ ২০২৬–২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত জিডিপিৰ আনুমানিক বৃদ্ধি ৭.৮% বুলি এক্স যোগে উল্লেখ কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে মঙলবাৰে এক্স যোগে উল্লেখ কৰে, "চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা জিডিপিৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে যে বাস্তৱ আৰু আনুমানিক জিডিপিৰ মাজত পাৰ্থ্যক আছে ৷ ই বজাৰৰ দামৰ তাৰাতম্যৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটািছে ৷"

কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেশে কয়,"বাস্তৱ আৰু আনুমানিক জিডিপিৰ মাজত ২.৩% পাৰ্থক্য আছে ৷ কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা জিডিপিৰ বিপৰীতে পাইকাৰী দামৰ তালিকা( Wholesale Price Index)ত ৯% মূল্যবৃদ্ধি হৈ আছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"জিডিপিৰ তালিকাখন মোদী চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা তালিকা, দেশৰ প্ৰকৃত উন্নয়নৰ তালিকা নহয় ৷ য'ত তেওঁলোকে ইচ্ছা অনুসৰি গণনা পদ্ধতি সলনি কৰি প্ৰকাশ কৰা তালিকা ৷ সেয়ে মোদী চৰকাৰে প্ৰকৃত তথ্য প্ৰকাশ কৰিল দেশৰ বিকাশৰ বাবে পদক্ষেপ ল'ব লাগে ৷"

জ্য়েষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা
জয়ৰাম ৰমেশ (ANI)

'মেক ইন ইণ্ডিয়া'ৰ প্ৰসংগৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়,"মেক ইন ইণ্ডিয়াই কিঞ্চিত সফলতা লাভ কৰিছে কিন্তু মোদী চৰকাৰে ইয়াক বহুলভাবে প্ৰচাৰ কৰি ভাৰতৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷"

আনহাতে পৰিসংখ্যা আৰু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মন্ত্ৰণালয়ৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান সিদ্ধাৰ্থ কুণ্ডুৱে কৈছিল, "২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকৰ য'ত বাস্তৱ জিডিপিৰ অনুমানত ৭.৮% বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ৷ মূলতঃ উৎপাদন আৰু সেৱা খণ্ডৰ ধাৰাবাহিক বৃদ্ধিৰ ফলত জিডিপি বৃদ্ধি পাইছে ।"

লগতে পঢ়ক: ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ভাৰতৰ ৭.৮% জিডিপি বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা

TAGGED:

ভাৰতৰ জিডিপি
মোদী চৰকাৰ
জয়ৰাম ৰমেশ
মেক ইন ইণ্ডিয়া
MP JAIRAM RAMESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.