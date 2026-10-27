ভাৰতৰ জাহাজ আৰু সামুদ্ৰিক খণ্ডৰ আধুনিকীকৰণ : দক্ষিণ কোৰিয়াত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক

ভাৰতৰ জাহাজ আৰু সামুদ্ৰিক খণ্ডৰ আধুনিকীকৰণ : দক্ষিণ কোৰিয়াত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বুছান চহৰত কোৰিয়া মেৰিন ইকুইপমেণ্ট ৰিছাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ সভাপতি ইয়াং ৱান-চাং আৰু কোৰিয়াৰ সামুদ্ৰিক সঁজুলি উদ্যোগৰ নেতাসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ।
Published : October 27, 2026 at 2:55 PM IST
গুৱাহাটী : কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰ্তমান দক্ষিণ কোৰিয়া ভ্ৰমণত আছে । এই ভ্ৰমণকালত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বুছান চহৰত কোৰিয়া মেৰিন ইকুইপমেণ্ট ৰিছাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ (Korea Marine Equipment Research Institute, KOMERI) সভাপতি ইয়াং ৱান-চাং আৰু কোৰিয়াৰ সামুদ্ৰিক সঁজুলি উদ্যোগৰ নেতাসকলৰ সৈতে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ফলপ্ৰসূ আলোচনাত মিলিত হয় ।
ভাৰতৰ জাহাজ নিৰ্মাণ ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু সামুদ্ৰিক খণ্ডৰ আধুনিকীকৰণৰ উদ্দেশ্যে এই বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হয় ।
🇮🇳🤝🇰🇷 | Held fruitful discussions in Busan with the Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI), led by its President Mr. Yang Won-chang, and Korean marine equipment industry leaders. As South Korea's specialised industrial technology institute, KOMERI's expertise in maritime R&D, testing & global certification offers immense value as we scale up India's shipbuilding capabilities. Explored forging strong R&D and certification partnerships to elevate domestic maritime manufacturing. Also invited KOMERI to collaborate on green & smart ship technologies.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 27, 2026
বৈঠক সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যম Xৰ এটা পোষ্টত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "বুছানত কোৰিয়া মেৰিন ইকুইপমেণ্ট ৰিছাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ (কোমেৰি) সভাপতি ইয়াং ৱান-চাঙৰ নেতৃত্বত আৰু কোৰিয়াৰ মেৰিন ইকুইপমেণ্ট উদ্যোগৰ নেতাসকলৰ সৈতে এক ফলপ্ৰসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বিশেষ ঔদ্যোগিক প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে, সামুদ্ৰিক অনুসন্ধান আৰু বিকাশ, পৰীক্ষণ আৰু বিশ্বজনীন প্ৰমাণীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোমেৰিৰ বিশেষজ্ঞতাই অপৰিসীম মূল্য প্ৰদান কৰে । কাৰণ আমি ভাৰতৰ জাহাজ নিৰ্মাণ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি আছোঁ ।"
পোষ্টটোত লগতে কয়, "ঘৰুৱা সামুদ্ৰিক উৎপাদনক উন্নীত কৰিবলৈ শক্তিশালী অনুসন্ধান আৰু বিকাশ আৰু প্ৰমাণীকৰণ অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তোলাৰ অন্বেষণ কৰা হৈছে । লগতে কোমেৰিক সেউজ আৰু স্মাৰ্ট জাহাজ প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় ।"
উল্লেখ্য যে এই আলোচনাৰ মূল বিষয়সমূহৰ ভিতৰত আছে ভাৰতৰ ঘৰুৱা সামুদ্ৰিক উৎপাদন খণ্ডক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ শক্তিশালী গৱেষণা আৰু উন্নয়ন তথা বিশ্বজুৰি গ্ৰহণযোগ্য প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত একত্ৰিতভাৱে কাম কৰিব পৰা সম্ভাৱনাৰ অন্বেষণ কৰা ।
ইয়াৰ বাবে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এক বিশেষ ঔদ্যোগিক প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে কোমেৰিৰ সামুদ্ৰিক গৱেষণা, পৰীক্ষণ আৰু বিশ্বজনীন প্ৰমাণপত্ৰৰ অভিজ্ঞতা ভাৰতৰ বাবে অতি মূল্যৱান বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে, কোমেৰিক ভাৰতৰ সৈতে মিলি সেউজ আৰু স্মাৰ্ট জাহাজ প্ৰযুক্তি বিকাশত সহযোগিতাৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ অভিলাষী জাহাজ নিৰ্মাণ আঁচনি আৰু বিনিয়োগৰ সুযোগৰ সদ্ব্যহাৰ কৰি কোৰিয়ান কোম্পানীসমূহক যুটীয়া উদ্যোগ আৰু স্থানীয় উৎপাদন আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় ।
উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চাৰিদিনীয়া দক্ষিণ কোৰিয়া ভ্ৰমণৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই আলোচনাই অনাগত দিনত ভাৰত আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ মাজত সামুদ্ৰিক সহযোগিতা আৰু জাহাজ নিৰ্মাণ খণ্ডক অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।