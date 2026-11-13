উন্নত ভাৰত গঢ়িবলৈ কৃষিৰ আধুনিকীকৰণ আৰু কৃষকৰ সৱলীকৰণ অতি প্ৰয়োজনীয় : প্ৰধানমন্ত্ৰী
গ্ৰাম্য কৃষিৰ ৰূপান্তৰত প্ৰযুক্তিৰ ভূমিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ।
Published : November 13, 2026 at 11:20 AM IST
নতুন দিল্লী : উন্নত ভাৰত গঢ়িবলৈ কৃষি আধুনিকীকৰণ আৰু কৃষকৰ সৱলীকৰণ অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কৃষি কেৱল অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ নহয়, বৰঞ্চ ভাৰতৰ প্ৰগতি, সংস্কৃতি আৰু সামাজিক জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ।
বৃহস্পতিবাৰে ইণ্ডিয়া টুডে গ্ৰুপে আয়োজন কৰা ‘ভাৰত কৃষি সন্মিলন’ত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এইদৰে মন্তব্য কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিগত দশকত কৃষি, দুগ্ধ, মীন আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ বৃদ্ধিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কয় যে কৃষিৰ বিকাশ অবিহনে, খেতিকক স্মাৰ্ট আৰু শক্তিশালী নকৰাকৈ বিকশিত ভাৰত নিৰ্মাণ কৰাটো সম্ভৱ নহয় ।
#WATCH | Delhi: At Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026, Prime Minister Narendra Modi says, "India’s agricultural exports now exceed ₹4 lakh crore annually, contributing to an increase in the income of our farmers. Today, India ranks first in the world in the production… pic.twitter.com/aEhibJVh8W— ANI (@ANI) November 12, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৃষিক এখন উন্নত ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ সাতটা মূল শক্তি ক্ষেত্ৰৰ অন্যতম বুলি উল্লেখ কৰি আধুনিক প্ৰযুক্তি গ্ৰহণ কৰা আৰু কৃষিক অধিক দক্ষ কৰি তোলাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৃষিখণ্ডৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কয় যে ভাৰতৰ কৃষি বৃদ্ধিৰ হাৰ যোৱা এটা দশকত চাৰি শতাংশৰ ওপৰত আছে । এই সাফল্য স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথম বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অভিহিত কৰে ।
ভাৰতত বিগত ১২-১৩ বছৰত প্ৰায় ৫০ কোটি লোক দাৰিদ্ৰতাৰ পৰিসৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে । এই প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিশ্ববেংকৰ এক শেহতীয়া অধ্যয়নৰ কথাও উল্লেখ কৰি কয় যে গ্ৰাম্য দাৰিদ্ৰতা যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ ফলত ক্ষুদ্ৰ কৃষক আৰু কৃষি শ্ৰমিকসকল উপকৃত হোৱাৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে ।
বিশ্বৰ কৃষিক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থিতি সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মন্তব্য আগবঢ়ায় । প্ৰধানমন্ত্ৰী কয় যে দেশখন বিশ্বৰ ভিতৰতে গাখীৰ, দাইল, কঁপাহ, চাউল আৰু বাজৰাৰ সৰ্বাধিক উৎপাদনকাৰী দেশ । ঘেঁহু, কপাহ, ফল-মূল আৰু শাক-পাচলিৰ লগতে মাছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷ তেওঁ কয়- "ভাৰতে বছৰি ৪ লাখ কোটিতকৈ অধিক মূল্যৰ কৃষিজাত সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰাৰ ফলত কৃষকৰ আয়ত অৰিহণা যোগাইছে ।"
সহযোগী খণ্ডৰ বৃদ্ধি সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মন্তব্য আগবঢ়ায় । এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "বিগত দশকত গাখীৰৰ উৎপাদন প্ৰায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । কণীৰ উৎপাদনো ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে ।" একে সময়তে মাছৰ উৎপাদনো দুগুণতকৈ অধিক বৃদ্ধি পোৱা বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে । এইবোৰ কেৱল কেইটামান পৰিসংখ্যা নহয় বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ কৃষকৰ সামৰ্থ্য কিমান বৃদ্ধি পাইছে সেয়া প্ৰকাশ পাইছে ।"
মৌ আৰু উদ্যান শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ দিশটোও ফহিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মৌৰ উৎপাদন ৮০ হাজাৰ টনৰ পৰা ১৫ লাখ টনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে উদ্যান শস্যৰ উৎপাদন ২৮ কোটি টনৰ পৰা ৩৫ কোটি টনতকৈও অধিক হৈছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰাম্য কৃষিৰ ৰূপান্তৰত প্ৰযুক্তিৰ ভূমিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পিএম-কুসুম আঁচনিৰ উদ্ধৃতিৰে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা খাদ্য উৎপাদকৰ সমান্তৰালভাৱে কৃষকসকলক শক্তি প্ৰদানত সহায় কৰা হৈছে ।
ইপিনে, নমো ড্ৰোন দিদি পদক্ষেপৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰি কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা গাঁৱে-ভূঞে উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱহাৰ কেনেদৰে হ’ব পাৰে সেয়া প্ৰমাণিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত আৰু ভাৰতত খাৰুৱা তেলৰ মূল্যবৃদ্ধি : কৃষকক উদ্দেশ্যি কি ক’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ?
আছিয়ান শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ফিলিপাইনছ ভ্ৰমণলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী