আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত জনতাৰ আক্ৰমণ, ভস্মীভূত তিনিখন সেনাৰ বাহন
সেনাই যেতিয়া মাকুইলংডি আৰু অকলং গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেতিয়াই স্থানীয় মহিলাসকল ওলাই আহে আৰু অভিযান চলোৱাত সেনাক বাধা প্ৰদান কৰে ৷
By PTI
Published : July 15, 2026 at 3:01 PM IST
সেনাপতি/ ইম্ফল : মঙলবাৰে মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ এটা অঞ্চলত আছাম ৰাইফলছে চলোৱা অভিযানক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ যাৰ বাবে উত্তেজিত ৰাইজে আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত শিলগুটিৰে আক্ৰমণ চলোৱাৰ লগতে কেইবাখনো সেনাৰ বাহন জ্বলাই দিয়ে ৷
ঘটনা অনুসৰি, সেনাপতি জিলাৰ এটা অঞ্চলত আছাম ৰাইফলছৰ সেনাই অভিযান চলোৱাৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে নিশালৈ আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত আক্রমণ কৰে ক্ষোভিত ৰাইজে ৷ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সেনাই কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগৰ লগতে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হয় ৷
এই সন্দৰ্ভত সেনাই এক প্ৰেছ বিবৃতিত কয়,"বৰ্তমান পৰিস্থিতি শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণত আছে । অকলংস্থিত নিৰ্দিষ্ট এনএছচিএন (আইএম) শিবিৰৰ পৰা প্ৰায় ২ কিলোমিটাৰ পশ্চিমে থকা মাকুইলংডিৰ এলেকাত সশস্ত্ৰ কেডাৰৰ উপস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত তথ্য পোৱা গৈছিল ৷ চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত অসম ৰাইফলছে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল ৷ কিন্তু যেতিয়া সেনাই মাকুইলংডি আৰু অকলং গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেতিয়াই স্থানীয় মহিলাসকল ওলাই আহে আৰু অভিযান চলোৱাত সেনাক বাধা প্ৰদান কৰে ৷ ফলত অধিক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷"
বিবৃতিটো সেনাই কয়, "নিশালৈ উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাত সেনাপতি চহৰত ৰাইজ একগোট হৈ নগা টাফৌ অঞ্চলৰ অসম ৰাইফলছ কেম্পৰ দিশে সমদল বাহিৰ কৰে ৷ সমদলকাৰীয়ে সেনাৰ কেম্পলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰি সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ লগতে অগ্নিসংযোগৰ চেষ্টা চলায় । সেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰাৰ লগতে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰে ৷ ঘটনাত কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই ৷"
উল্লেখ্য যে, ৬ জুলাইত উখৰুল জিলাৰ নুংছাং খোঙৰ সমীপৰ ছাংছাকত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে সেনা কনভয়ত আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু দুজন আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান নিহত হৈছিল ৷ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত তিনিজন লোকক আটক কৰি ৰখা হৈছিল ৷ সেনাৰ কনভয়ত আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ সৈতে জৰিতৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷
লগতে পঢ়ক: শ্বহীদ হাবিলদাৰ মহম্মদ ইকবাললৈ শেষ শ্ৰদ্ধা, মণিপুৰত বৃহৎ অভিযানত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ