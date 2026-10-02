মহাত্মা গান্ধীৰ আইনী কেৰিয়াৰ: দেশত বিফলতাৰ পৰা বিদেশৰ মাটিত উত্থানলৈ এক অৱলোকন

মহাত্মা গান্ধীৰ আইনী কেৰিয়াৰ: দেশত বিফলতাৰ পৰা বিদেশৰ মাটিত উত্থানলৈ এক অৱলোকন
জীৱনৰ প্ৰায় ২০ টা বছৰ ওকালতি কৰা মহাত্মা গান্ধীৰ আইনী কেৰিয়াৰত উত্থান হৈছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ।
Published : October 2, 2026 at 7:00 AM IST
গুৱাহাটী : আজি দেশজুৰি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম দিৱস উপলক্ষে গান্ধী জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে । যিগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰবল নেতৃত্বত দেশে স্বাধীনতাৰ মুখ দেখিছিল সেই মহানায়কগৰাকীক আজি দেশবাসীয়ে সুঁৱৰিছে । গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ ওপৰত বিভিন্ন আলোচনা হৈছে । কিন্তু আধ্যাত্মিক আৰু ৰাজনৈতিক জীৱনৰ সমান্তৰালকৈ মহাত্মা গান্ধীৰ আইনী কেৰিয়াৰো সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ সত্যাগ্ৰহ আৰু অহিংসাৰ দৰ্শনত তেওঁৰ আইনী অভিজ্ঞতাই বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল । তেওঁ ওকালতি কেৱল টকা বা সন্মানৰ বাবে কৰা নাছিল । ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা তেওঁ অন্যতম লক্ষ্য আছিল ।
আচলতে মহাত্মা গান্ধীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জড়িত হোৱাৰ পূৰ্বে অধিবক্তা হিচাপে যথেষ্ট সময় কটাইছিল । জীৱনৰ প্ৰায় ২০ বছৰ সময় তেওঁ ওকালতি কৰিছিল । অৱশ্যে এই কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি তেওঁৰ বাবে সফল নাছিল । ভাৰতত ওকালতি আৰম্ভ কৰি তেওঁ ব্যৰ্থতাৰ সন্মুখীন হৈছিল । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত তেওঁ এগৰাকী সফল আৰু নিষ্ঠাবান অধিবক্তা হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
আইনী কেৰিয়াত প্ৰাৰম্ভিক সংগ্ৰাম আৰু ব্যৰ্থতা
১৮৮৮ চনত ১৮ বছৰ বয়সত মহাত্মা গান্ধীয়ে আইনী শিক্ষাৰ বাবে ব্ৰিটেইনলৈ গৈছিল । লণ্ডনৰ বিখ্যাত ইনাৰ টেম্পলত তেওঁ আইনৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে । ১৮৯১ চনত তেওঁ ব্ৰিটিছ বাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু এগৰাকী বেৰিষ্টাৰ হয় । তাৰ পিছত তেওঁ নতুন আশাৰে ভাৰতলৈ উভতি আহে । প্ৰথমে তেতিয়াৰ বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ত (মুম্বাই) তেওঁ আইনী অনুশীলন আৰম্ভ কৰে । কিন্তু প্ৰথমটো গোচৰতে তেওঁ চৰম ব্যৰ্থতাৰ সন্মুখীন হৈছিল । আদালতত কথা ক'বলৈ লাজ আৰু সংকোচ অনুভৱ কৰিছিল । যাৰ বাবে আদালত কক্ষত তেওঁ স্তব্ধ হৈ পৰে, ভৰি কঁপিছিল আৰু কথা ক'ব নোৱাৰি বহি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল । এই ঘটনাৰ পিছত তেওঁ মক্কেলৰ পৰা লোৱা মাচুলো উভতাই দিছিল । প্ৰথম ব্যৰ্থতাৰ পিছত তেওঁ ৰাজকোটলৈ ওকালতি কৰিবলৈ যায় । তাত তেওঁ আবেদন পত্ৰ আদি লিখাৰ কাম কৰি কোনোমতে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে ।
দক্ষিণ আফ্ৰিকাত সফলতা
১৮৯৩ চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে দাদা আব্দুল্লা এণ্ড কোম্পানী নামৰ এটা ভাৰতীয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ আইনী উপদেষ্টা হিচাপে কাম কৰিবলৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ ভ্ৰমণ কৰে । ২৩ বছৰ বয়সত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ভৰি থৈয়ে তেওঁ তাত বৰ্ণবাদ আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলগীয়া হয় । সেই সময়ত নাটেল ল' ছচাইটিয়ে কৃষ্ণাংগ বা অনা-শ্বেতাংগ অধিবক্তাক ওকালতি কৰা বাধা আৰোপ কৰিছিল । কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে ন্যায়ালয়ত এই বাধাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল আৰু জয়ী হৈছিল ।
লাহে লাহে তেওঁ ওকালতিৰ জৰিয়তে সফলতা আনিবলৈ সক্ষম হয় । সেই সময়ত তেওঁৰ বাৰ্ষিক আয় আছিল প্ৰায় ৫ হাজাৰ পাউণ্ড । যি সেই সময়ত বহুত বেছি আছিল । ধনী ভাৰতীয় ব্যৱসায়ীৰ লগতে শোষিত দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকৰ সৈও তেওঁ ওকালতি কৰে । সেই সময়তে তেওঁ আইনী দৰ্শন সলনি হৈছিল । অধিবক্তা হিচাপে আদালতত কেৱল দীঘলীয়া গোচৰ চলোৱাই নহয় বিবাদ সমাধান কৰি দুয়োপক্ষক একত্ৰিত কৰা তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল ।
গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে তেওঁ সদায় সত্যক শীৰ্ষত ৰাখিছিল । দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ভাৰতীয়সকলৰ ওপৰত হোৱা বৰ্ণবৈষম্য আৰু অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ তেওঁ আইনী জ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰিছিল । তাৰ পৰা তেওঁৰ সত্যাগ্ৰহৰ ধাৰণাৰ জন্ম হৈছিল । বিশেষকৈ বলসুন্দৰমৰ গোচৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মাজত তেওঁ জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল । এই গোচৰটো এগৰাকী ভাৰতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্ৰমিকৰ সৈতে জড়িত আছিল । মালিকৰ নিষ্ঠুৰ অত্যাচাৰৰ বলি শ্ৰমিকজনে ন্যায়ৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীৰ কাষ চাপিছিল । সেই সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে শ্ৰমিকজনৰ পক্ষত আদালতত যুঁজ দিছিল আৰু অৱশেষত শ্ৰমিকজনক ন্যায় দিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰ আছিল এছিয়াটিক আইন সংশোধন অধ্যাদেশ বা ক'লা আইন । মহাত্মা গান্ধীয়ে এই আইনৰ বিৰুদ্ধে আইনী যুঁজ দিছিল । আইনী প্ৰক্ৰিয়া ব্যৰ্থ হোৱাত গান্ধীজীয়ে প্ৰথমটো সত্যাগ্ৰহ আন্দলোন গঢ়ি তুলিছিল ।
ইফালে ১৯১৩ চনত কেপ টাউনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক চাঞ্চল্যকৰ ৰায় দিছিল । য'ত কোৱা হৈছিল খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ ৰীতিৰ বাহিৰে বা পঞ্জীয়ন নোহোৱাকৈ হোৱা সকলো ভাৰতীয় বিবাহ অবৈধ । ভাৰতীয়ৰ প্ৰতি অপমানজনক এই ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মহাত্মা গান্ধীয়ে আদালতৰ ভিতৰে বাহিৰে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছিল । কস্তুৰবা গান্ধীসহ শ শ ভাৰতীয় মহিলাই এই আন্দোলনত কাৰাবাস খাটিছিল । কিন্তু তীব্ৰ আন্দোলনৰ পিছত অৱশেষত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ইণ্ডিয়ান ৰিলিফ এক্ট পাছ কৰি ভাৰতীয় বিবাহবোৰক বৈধতা প্ৰদান কৰে ।
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ আদালতত এনেদৰে বৰ্ণবাদ আৰু শোষণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ সময়তে মহাত্মা গান্ধীয়ে উপলব্ধি কৰিছিল যে কেৱল আইনী ধাৰাৰে সমাজৰ পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ নহয় । ইয়াৰ বাবে সত্যাগ্ৰহ আৰু গণ আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন । দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বৰ্ণবাদী আইনৰ বিৰুদ্ধে সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন তীব্ৰতৰ হোৱাত মহাত্মা গান্ধীয়ে ওকালতি ত্যাগ কৰে আৰু সমাজ সংস্কাৰ তথা স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জড়িত হৈ পৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯১৫ চনত তেওঁ ভাৰতলৈ উভতি আহি দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ গুৰি ধৰে । ১৯২১ চনত অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে নিজৰ বিলাসী আইনী পোছাক আৰু ওকালতি ত্যাগ কৰে । আচলতে মহাত্মা গান্ধীৰ বাবে ওকালতি আছিল ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ পথ ।
লগতে পঢ়ক :
নিশাটো পাৰ হ’লেই বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ : পিছে এতিয়ালৈ পোৱা নাই আৰক্ষীৰ অনুমতি