নাবালিকা জীয়ৰীক বলপূৰ্বক বেশ্য়াবৃত্তিত জড়িত কৰি জেলৰ ভাত খালে মাতৃয়ে

নাবালিকা জীয়ৰীক বলপূৰ্বক বেশ্য়াবৃত্তিত জড়িত কৰি জেলৰ ভাত খালে মাতৃয়ে
এখন ফাষ্টট্ৰেক আদালতে এনে নিদাৰুণ মাতৃক ১২ বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে ।
Published : August 6, 2026 at 9:51 PM IST
আইজল(মিজোৰাম): মাতৃ মমতাময়ী ৷ নিজৰ সন্তানক মমতাৰ আঁচলেৰে বান্ধি ৰখা মাতৃৰ ত্যাগৰ কাহিনী সৰ্বজনবিদিত ৷ পিছে তাৰমাজতে দুই-এগৰাকী এনে মাতৃও আছে, যিয়ে নিজৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ সন্তানক ব্যৱহাৰ কৰে ৷
তেনে এগৰাকী মাতৃয়ে কু-কৰ্মৰ বাবে জেলৰ ভাত খাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম ৰাজ্য মিজোৰামত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ এগৰাকী মাতৃয়ে নাবালিকা জীয়ৰীক বলপূৰ্বকভাৱে বেশ্যাবৃত্তিত জড়িত কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
অভিযোগ অনুসৰি, ৪২ বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাই সহজে ঘটা নগদ ধন আৰু সুৰাৰ বিনিময়ত বাৰে বাৰে নাবালিকা কন্যাক দেহ ব্যৱসায় কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ৷ মিজোৰামৰ কোলাছিব জিলাৰ এখন ফাষ্টট্ৰেক আদালতে বৃহস্পতিবাৰে নিজ কন্যাৰ বিৰুদ্ধে এনে অপকৰ্ম কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা মহিলাগৰাকীক ১২ বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে ।
২০২৩ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ২০২৪ চনৰ জুলাই মাহৰ ভিতৰত কন্যাক এই বৃত্তিত জড়িত হ’বলৈ বাধ্য কৰোৱা মহিলাগৰাকীক ন্যায়াধীশ আৰ ভানলালেনাৰ আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰে ৷
মহিলাগৰাকীয়ে মাত্ৰ ৫০০ টকা আৰু সুৰাৰ বিনিময়ত নাবালিকাগৰাকীক বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা ট্ৰাকচালক আৰু ৰে’ল বিভাগৰ নিৰ্মাণকাৰ্যত জড়িত শ্ৰমিকৰ ওচৰলৈ বাৰে বাৰে যাবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ৷
২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টত কাউনপুই থানাত নাবালিকাগৰাকীৰ আইতাকে বিষয় সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । এই অপকৰ্মত জড়িত এজন ৮০ বছৰীয়া লোককো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
বিচাৰৰ সময়ত আদালতে ভুক্তভোগীকে ধৰি সাতজন সাক্ষীৰ মন্তব্য লিপিবদ্ধ কৰে । সাক্ষীসকলৰ মন্তব্য, চিকিৎসাত লাভ কৰা প্ৰমাণ আৰু তদন্তকাৰী দলৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত আদালতে অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰে ।
আদালতে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ৯৬নং ধাৰাত পাঁচ বছৰ, বিএনএছৰ ৯৮নং ধাৰাত ৫ বছৰ আৰু নাবালিকাক সুৰা সেৱন কৰোৱাৰ অপৰাধত কিশোৰ ন্যায় আইনৰ অধীনত দোষীক দুবছৰৰ কাৰাদণ্ড প্ৰদান কৰে ৷ দোষীক বিহা মুঠ কাৰাদণ্ডৰ ম্যাদ ১২ বছৰ ৷ লগতে ১৫ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনাও বিহা হৈছে ৷ অভিযুক্তই জৰিমনাৰ ধন পৰিশোধ নকৰা পৰ্যন্ত অতিৰিক্তভাৱে ছমাহৰ কাৰাদণ্ড ভোগ কৰিব লাগিব ।
চলিত বৰ্ষৰ ৩ ফেব্ৰুৱাৰীত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বেই এই গোচৰৰ আনগৰাকী অভিযুক্তৰ মৃত্যু ঘটে ৷
লগতে পঢ়ক: পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত কুখ্যাত গেংষ্টাৰৰ পুত্ৰ