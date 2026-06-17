বায়ুসেনাৰ বিমানযোগে নীটৰ প্ৰশ্নকাকত পৰিবহণ

বায়ুসেনাৰ বিমানযোগে নীটৰ প্ৰশ্নকাকত পৰিবহণ
দেশৰ ২০ৰো অধিক স্থানলৈ নীটৰ প্ৰশ্নকাকত বায়ুসেনাই পৰিবহণৰ দায়িত্ব লৈছে । বুধবাৰে সন্ধিয়ালৈ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা ।
Published : June 17, 2026 at 2:08 PM IST
গুৱাহাটী: অহা ২১ জুনত দেশজুৰি পুনৰ নীট ইউ ২০২৬ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব । এইবাৰ কোনো বিতৰ্ক অবিহনে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নেশ্ব'নেল টেষ্টিং এজেঞ্চি (এনটিএ) সাজু হৈছে । বিশেষকৈ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিষয়টোত গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে চৰকাৰ তথা এটিএই । যাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত পৰিবহণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু এনটিএই এক অভূতপূৰ্ব সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰশ্নকাকতবোৰ দেশৰ বিভিন্ন স্থানলৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । বায়ুসেনাই বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰশ্নকাকত পৰিবহণৰ মক ড্ৰিল সম্পন্ন কৰিছে ।
সমান্তৰালকৈ ইতিমধ্যে বায়ুসেনাই প্ৰশ্নকাকত পৰিবহণৰ কামো আৰম্ভ কৰিছে । বিগত ৪ দিনত বায়ুসেনাৰ বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰে ২০০ ৰো অধিক প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা পৰিবহণ কৰিছে । বুধবাৰৰ ভিতৰত দেশজুৰি প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ অভিযান সমাপ্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এক সূত্ৰই সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই পৰিবহণ বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত দুটা নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত দেশৰ ২০ টাতকৈও অধিক স্থানৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । অৱশ্যে সুৰক্ষাৰ কথা বিবেচনা কৰি বায়ু সেনাই এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।
VIDEO | Salem, Tamil Nadu: NEET re-exam question papers airlifted by the IAF under tight security to multiple districts in the state. #NEET #IndianAirForce pic.twitter.com/rmCNaQoJku— Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2026
প্ৰশ্নকাকত পৰিবহণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ছত্তীশগড়ৰ জগদলপুৰস্থিত মা দন্তেশ্বৰী বিমানবন্দৰতো কটকটীয়া নিৰাপত্তা দেখা গৈছে । পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানেৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে প্ৰশ্নকাকত বস্তাৰৰ জগদলপুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে । তাৰ পৰা বিষয়াসকলৰ তত্বাৱধানত ছীল কৰা প্ৰশ্নকাকতসমূহ নিৰাপদে ষ্ট্ৰং ৰূমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
जगदलपुर, छत्तीसगढ़: 21 जून को होने वाली NEET परीक्षा से पहले, कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से बस्तर के जगदलपुर तक प्रश्न पत्र पहुंचाए गए। अधिकारियों की देखरेख में सीलबंद प्रश्न पत्रों को सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचाया गया। पेपर लीक की पिछली… pic.twitter.com/Xv4LTy2i9b— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 15, 2026
ইফালে তামিলনাডুৰ চেলেম বিমানবন্দৰৰ বাহিৰতো কটকটীয়া নিৰাপত্তা দেখা গৈছে । বায়ুসেনাৰ বিমানযোগে অনা প্ৰশ্নকাকতবোৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে একাধিক জিলালৈ লৈ যোৱা হয় ।
ইফালে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাবে নীট ইউ ২০২৬ বাতিল কৰাৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে দেশৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল । বহু পৰীক্ষাৰ্থী হতাশ হৈ পৰিছে যদিও ২১ জুনত পুনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে । ৰাজস্থানৰ এগৰাকী নীট প্ৰত্যাশী বৈচাস্বীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে বহুত সমস্যা হৈছিল । বহু সময় ধৰি পঢ়িছিলোঁ কিন্তু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে আকৌ পঢ়িবলগীয়া হৈছে । কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে । এতিয়া মই পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছোঁ ।"
VIDEO | Kota, Rajasthan: NEET aspirants react to re-exam after paper leak. An aspirant Varchasvi, says, " yes, that caused a lot of problems... paper was leaked. i studied the whole time, and then it took quite a while to get back into studying again, but it eventually worked out.… pic.twitter.com/iLe4T05068— Press Trust of India (@PTI_News) June 17, 2026
উল্লেখ্য যে নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত চিবিআইয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । তাৰ মাজতে প্ৰশ্নকাকত যাতে পুনৰ ফাদিল হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰ তথা এনটিএই বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । দেশজুৰি লাখ লাখ নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ, এআই সক্ষম নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ ওপৰতো কটকটীয়া নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ভুৱা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাৰ সৈতে জড়িত উৰাবাতৰি ৰোধ কৰিবলৈ দেশত সাময়িকভাৱে টেলিগ্ৰাম এপ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
নীটৰ কাকত ফাদিল কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্তক পুনঃপৰীক্ষাত বহাৰ অনুমতি আদালতৰ
২১ জুনৰ পুনঃ নীট পৰীক্ষাৰ বাবে ভাৰতত সাময়িকভাৱে নিষিদ্ধ টেলিগ্ৰাম, সতৰ্কতামূলক ব্য়ৱস্থা