ETV Bharat / bharat

বায়ুসেনাৰ বিমানযোগে নীটৰ প্ৰশ্নকাকত পৰিবহণ

দেশৰ ২০ৰো অধিক স্থানলৈ নীটৰ প্ৰশ্নকাকত বায়ুসেনাই পৰিবহণৰ দায়িত্ব লৈছে । বুধবাৰে সন্ধিয়ালৈ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা ।

An Indian Air Force Mi-17 helicopter takes part in a trial run ahead of the NEET-UG re-examination, in Tirunelveli, Tamil Nadu, on June 16, 2026
বায়ুসেনাৰ বিমানযোগে নীটৰ প্ৰশ্নকাকত পৰিবহণ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অহা ২১ জুনত দেশজুৰি পুনৰ নীট ইউ ২০২৬ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব । এইবাৰ কোনো বিতৰ্ক অবিহনে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নেশ্ব'নেল টেষ্টিং এজেঞ্চি (এনটিএ) সাজু হৈছে । বিশেষকৈ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিষয়টোত গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে চৰকাৰ তথা এটিএই । যাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত পৰিবহণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু এনটিএই এক অভূতপূৰ্ব সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰশ্নকাকতবোৰ দেশৰ বিভিন্ন স্থানলৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । বায়ুসেনাই বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰশ্নকাকত পৰিবহণৰ মক ড্ৰিল সম্পন্ন কৰিছে ।

সমান্তৰালকৈ ইতিমধ্যে বায়ুসেনাই প্ৰশ্নকাকত পৰিবহণৰ কামো আৰম্ভ কৰিছে । বিগত ৪ দিনত বায়ুসেনাৰ বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰে ২০০ ৰো অধিক প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা পৰিবহণ কৰিছে । বুধবাৰৰ ভিতৰত দেশজুৰি প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ অভিযান সমাপ্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এক সূত্ৰই সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই পৰিবহণ বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত দুটা নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত দেশৰ ২০ টাতকৈও অধিক স্থানৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । অৱশ্যে সুৰক্ষাৰ কথা বিবেচনা কৰি বায়ু সেনাই এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।

প্ৰশ্নকাকত পৰিবহণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ছত্তীশগড়ৰ জগদলপুৰস্থিত মা দন্তেশ্বৰী বিমানবন্দৰতো কটকটীয়া নিৰাপত্তা দেখা গৈছে । পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানেৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে প্ৰশ্নকাকত বস্তাৰৰ জগদলপুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে । তাৰ পৰা বিষয়াসকলৰ তত্বাৱধানত ছীল কৰা প্ৰশ্নকাকতসমূহ নিৰাপদে ষ্ট্ৰং ৰূমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

ইফালে তামিলনাডুৰ চেলেম বিমানবন্দৰৰ বাহিৰতো কটকটীয়া নিৰাপত্তা দেখা গৈছে । বায়ুসেনাৰ বিমানযোগে অনা প্ৰশ্নকাকতবোৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে একাধিক জিলালৈ লৈ যোৱা হয় ।

ইফালে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাবে নীট ইউ ২০২৬ বাতিল কৰাৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে দেশৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল । বহু পৰীক্ষাৰ্থী হতাশ হৈ পৰিছে যদিও ২১ জুনত পুনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে । ৰাজস্থানৰ এগৰাকী নীট প্ৰত্যাশী বৈচাস্বীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে বহুত সমস্যা হৈছিল । বহু সময় ধৰি পঢ়িছিলোঁ কিন্তু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে আকৌ পঢ়িবলগীয়া হৈছে । কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে । এতিয়া মই পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত চিবিআইয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । তাৰ মাজতে প্ৰশ্নকাকত যাতে পুনৰ ফাদিল হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰ তথা এনটিএই বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । দেশজুৰি লাখ লাখ নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ, এআই সক্ষম নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ ওপৰতো কটকটীয়া নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ভুৱা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাৰ সৈতে জড়িত উৰাবাতৰি ৰোধ কৰিবলৈ দেশত সাময়িকভাৱে টেলিগ্ৰাম এপ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

নীটৰ কাকত ফাদিল কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্তক পুনঃপৰীক্ষাত বহাৰ অনুমতি আদালতৰ

২১ জুনৰ পুনঃ নীট পৰীক্ষাৰ বাবে ভাৰতত সাময়িকভাৱে নিষিদ্ধ টেলিগ্ৰাম, সতৰ্কতামূলক ব্য়ৱস্থা

TAGGED:

NEET UG PAPER LEAK
নীট
প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
বায়ুসেনা
RE NEET UG 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.