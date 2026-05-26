দেশজুৰি নিৰুদ্দেশ হৈছে হাজাৰ হাজাৰ শিশু: ব্যতিক্ৰম মাথো মিজোৰাম
অসমৰ 2880 টি শিশু ক'ত হেৰাল ? সৰ্বাধিক নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা পশ্চিমবংগত ৷
Published : May 26, 2026 at 4:50 PM IST
হায়দৰাবাদ: ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ পঞ্জীয়ন ব্যুৰ’ চমুকৈ এনচিআৰবিৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ভয়াৱহ তথ্য ৷ হত্যা, ঘৰুৱা হিংসা, যৌন নিৰ্যাতন, ধৰ্ষণ তথা নাৰীজনিত অপৰাধৰ ঘটনাই দেশজুৰি চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰি থকা সবিশেষ প্ৰতিবেদন এনচিআৰবিত প্ৰকাশ পায় ৷ আপোনালোকে জানেনে 2024 ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসম তথা উত্তৰ-পূবত কিমান সংখ্যক শিশু-কিশোৰ অপহৰণৰ চিকাৰ হৈছে ?
শিশু তথা কিশোৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ ঘটনা এক চিন্তনীয় বিষয় ৷ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা কেতবোৰ ঘটনাৰ খবৰে আমাক দুঃচিন্তাৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়ে ৷ কেতিয়াবা পাৰ্কত, কেতিয়াবা স্কুল-বজাৰ বা ফুৰিবলৈ যাওঁতে সন্তানৰ অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ 2024 বৰ্ষটোত ভাৰতবৰ্ষত কিমান এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই সম্পৰ্কত আমাৰ এই প্ৰতিবেদন ৷
আপুনি জানি আচৰিত হ’ব, 2024 চনত ভাৰতৰ পৰা মুঠ 147175 গৰাকী শিশু নিৰুদ্দেশ হৈছে ৷ নিৰুদ্দেশ হোৱা শিশুবোৰ সকলো 18 বছৰৰ তলৰ ৷ এনচিআৰবিৰ প্ৰতিবেদনত এই ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷
1) শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ দেশতে বৰ্তমান কিমান শিশু (18 বছৰৰ তলৰ) নিৰুদ্দেশ হৈছে ?
2024 চনৰ এনচিআৰবিৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ভাৰতত মুঠ 147175 গৰাকী শিশু নিৰুদ্দেশ হৈছে ৷ নিৰুদ্দেশ হোৱা শিশুসকল 18 বছৰৰ তলৰ ৷ ইয়াৰে ভিতৰত ল’ৰাৰ সংখ্যা 35895 জন, ছোৱালী 111271 গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ শিশু 9 গৰাকী ৷
|ল’ৰা
|ছোৱালী
|তৃতীয় লিংগৰ শিশু
|মুঠ
|35895
|111271
|9
|147175
2) নিৰুদ্দেশ হোৱা সকলো ল'ৰা-ছোৱালীৰ ভিতৰত কিমান ল'ৰা আৰু কিমান ছোৱালী আছে ?
2024 চনৰ এনচিআৰবিৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি মুঠ 147175 টা শিশু সন্ধানহীন হৈছে । ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা মুঠ 134820 টা শিশু নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে 32127 জন ল’ৰা, 1,02686 গৰাকী ছোৱালী আৰু 7 জন তৃতীয় লিংগৰ শিশু ।
ইয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ পৰা মুঠ 12,355 টা শিশু নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে 3768 জন ল’ৰা, 8585 গৰাকী ছোৱালী আৰু 2 টা তৃতীয় লিংগৰ শিশু ৷
এনচিআৰবিৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে, ল’ৰা আৰু তৃতীয় লিংগৰ শিশুৰ তুলনাত নিৰুদ্দেশ হোৱা ছোৱালী শিশুৰ সংখ্যাই অধিক ৷ আৰক্ষী থানাতো ছোৱালী শিশু সন্ধানহীন হোৱা গোচৰৰ সংখ্যা আধিক ৷
3) শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ৰাজ্য অনুসৰি নিৰুদ্দেশ হোৱা শিশুৰ সংখ্যা ক’ত, কিমান, জানো আহক...
|ৰাজ্য
|নিৰুদ্দেশ হোৱা শিশুৰ সংখ্যা
|অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ
|4968
|অৰুণাচল প্ৰদেশ
|52
|অসম
|2880
|বিহাৰ
|13314
|ছত্তীশগড়
|6491
|গোৱা
|58
|গুজৰাট
|1995
|হাৰিয়ানা
|4926
|হিমাচল প্ৰদেশ
|482
|ঝাৰখণ্ড
|1042
|কৰ্ণাটক
|2350
|কেৰালা
|2452
|মধ্যপ্ৰদেশ
|19131
|মহাৰাষ্ট্ৰ
|5540
|মণিপুৰ
|85
|মেঘালয়
|105
|মিজোৰাম
|0
|নাগালেণ্ড
|29
|ওড়িশা
|13495
|পঞ্জাব
|3131
|ৰাজস্থান
|8597
|ছিকিম
|19
|তামিলনাডু
|10057
|তেলেংগানা
|2712
|ত্ৰিপুৰা
|281
|উত্তৰ প্ৰদেশ
|6484
|উত্তৰাখণ্ড
|1402
|পশ্চিমবংগ
|22742
উপৰোক্ত তালিকাৰ পৰা জানিব পৰা মতে, সৰ্বাধিক শিশু নিৰুদ্দেশ হোৱা ৰাজ্যখন হৈছে পশ্চিমবংগ ৷ 2024 বৰ্ষত এনচিআৰবিৰ প্ৰতিবেদনত লাভ কৰা তথ্য মতে, 2024 ত পশ্চিমবংগত নিৰুদ্দেশ হোৱা সংখ্যা 22742 টা ।
কম শিশু নিৰুদ্দেশ হোৱা ৰাজ্যখন হৈছে ছিকিম ৷ 2024 ত ছিকিমত নিৰুদ্দেশ হোৱা শিশুৰ সংখ্যা 19 টা । এইবোৰৰ মাজতে এই প্ৰতিবেদনত এক ভাল খবৰ পোহৰলৈ আহিছে ৷ সেয়া হৈছে উত্তৰ-পূবৰ সাতভনী ৰাজ্যৰ অন্যতম মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত ৷ 2024 ৰ তথ্য মতে, মিজোৰামত কোনো শিশু নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ।
4) কোন ৰাজ্যত কিমান ল'ৰা আৰু কিমান ছোৱালী নিৰুদ্দেশ হৈছে ?
|ৰাজ্য
|ল’ৰা
|ছোৱালী
|তৃতীয় লিংগ
|অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ
|1266
|3702
|0
|অৰুণাচল প্ৰদেশ
|6
|46
|0
|অসম
|644
|2234
|2
|বিহাৰ
|2567
|10747
|0
|ছত্তীশগড়
|1119
|5372
|0
|গোৱা
|23
|35
|0
|গুজৰাট
|511
|1484
|0
|হাৰিয়ানা
|1665
|3261
|0
|হিমাচল প্ৰদেশ
|100
|382
|0
|ঝাৰখণ্ড
|403
|639
|0
|কৰ্ণাটক
|1184
|1166
|0
|কেৰালা
|1244
|1208
|0
|মধ্য প্ৰদেশ
|3849
|15282
|0
|মহাৰাষ্ট্ৰ
|2372
|3165
|3
|মণিপুৰ
|44
|41
|0
|মেঘালয়
|37
|68
|0
|মিজোৰাম
|0
|0
|0
|নাগালেণ্ড
|9
|20
|0
|ওড়িশা
|1573
|11922
|0
|পঞ্জাব
|1037
|2094
|0
|ৰাজস্থান
|1506
|7091
|0
|ছিকিম
|6
|13
|0
|তামিলনাডু
|2991
|7065
|1
|তেলেংগানা
|1469
|1242
|1
|ত্ৰিপুৰা
|48
|233
|0
|উত্তৰ প্ৰদেশ
|2341
|4143
|0
|উত্তৰাখণ্ড
|421
|981
|0
|পশ্চিমবংগ
|3692
|19050
|0
ওপৰৰ তালিকা অনুসৰি সৰ্বাধিক শিশু নিৰুদ্দেশ হোৱা ৰাজ্যখন হৈছে পশ্চিম বংগ ৷ বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা মুঠ 22,742 টা শিশুৰ ভিতৰত ল’ৰা আৰু ছোৱালীৰ সংখ্যা ক্ৰমে 3692 জন আৰু 19050 গৰাকী ৷
2024 ৰ এন চি আৰ বিৰ প্ৰতিবেদন মতে, মধ্যপ্ৰদেশত সৰ্বাধিক ল’ৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে, যাৰ সংখ্যা 3849 জন ৷ ইফালে পশ্চিমবংগত ল’ৰাতকৈ নিৰুদ্দেশ হোৱা ছোৱালীৰ সংখ্যাহে সৰ্বাধিক, যাৰ সংখ্যা 19050 গৰাকী ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে আন ৰাজ্যৰ তুলনাত মহাৰাষ্ট্ৰত তৃতীয় লিংগৰ শিশু বেছিকৈ নিৰুদ্দেশ হৈছে, নিৰুদ্দেশ হোৱা শিশুৰ সংখ্যা 3 টা ৷
5) শিশু নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ মূল কাৰণ কি, প্ৰতি বছৰে কিমান শিশু নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ?
NHRC কমিটীৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বিভিন্ন কাৰণবসত বহু শিশু নিৰুদ্দেশ হৈছে ৷ ইয়াৰে ভিতৰত মূল কিছু কাৰণ হ’ল -
- পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দ্বাৰা অপহৰণ
- অচিনাকি ব্যক্তিৰ দ্বাৰা অপহৰণ
- কিছু শিশুৱে নিজেই ঘৰৰ পৰা পলাই যায় নাইবা কেতিয়াবা পৰিয়াল আৰু বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে পৰিস্থিতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পলাই যাবলৈ বাধ্য হয়
- কিছু শিশুৱে অবন্ধুত্বপূৰ্ণ (unfriendly) আৰু শত্ৰুতাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হয় আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ বাধ্য হয়
- মাক-দেউতাক নোহোৱা হৈ গ’লেও পৰিয়ালৰ হেঁচাত কিছু শিশু ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ নিৰুদ্দেশ হৈ পৰে
- কিছু শিশুৰ সৰবৰাহকাৰীৰ কৱলত পৰে
- ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ পৰা অতিস্ত হৈ ল’ৰা-ছোৱালী পলাই যায় আৰু নিৰুদ্দেশ হৈ পৰে... ইত্যাদি ৷
ইয়াৰ উপৰিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা যায়, কোনো পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহ’লে অসাধু চক্ৰই তাৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰে ৷ উক্ত পৰিয়ালৰ নিৰ্দিষ্ট শিশুটিক কোনো ভাল কৰ্মত নিয়োজিত বা ভালদৰে পঢ়া-শুনা কৰাব বুলি ঘৰৰ পৰা আঁতৰলৈ লৈ যায় ৷ শেষত যৌনকৰ্মী হিচাপে বা কেতিয়াবা আনৰ ঘৰ, হোটেল, ৰেস্তোৰাঁ বা আন স্থানত ঘৰুৱা সহায়ক বা শিশু শ্ৰমিক হিচাপে কামত লগায় ৷ যিটো অত্যন্ত ভয়ংকৰ হিচাবে পৰিগণিত হৈছে ৷
6) 2020-2024 ৰ ভিতৰত নিৰুদ্দেশ হোৱা শিশুৰ বছৰ ভিত্তিক বিশ্লেষণ -
|চন
|নিৰুদ্দেশ হোৱা শিশুৰ মুঠ গোচৰ
|উদ্ধাৰ হোৱা শিশু
|উদ্ধাৰ হোৱা শিশুৰ হাৰ
|মানৱ সৰৱৰাহকাৰী
|গোচৰ
|গ্ৰেপ্তাৰ
|ল’ৰা
|ছোৱালী
|মুঠ
|ল’ৰা
|ছোৱালী
|মুঠ
|ল’ৰা
|ছোৱালী
|মুঠ
|ল’ৰা
|ছোৱালী
|মুঠ
|2020
|28976
|79233
|108234
|15832
|48717
|64573
|54.6
|61.5
|59.7
|1377
|845
|2222
|4966
|2021
|31224
|90113
|121351
|17845
|58980
|76827
|57.2
|65.5
|63.3
|1570
|1307
|2877
|5755
|2022
|33759
|94079
|127874
|20254
|60281
|80561
|60
|64.1
|63
|1819
|1059
|2878
|5864
|2023
|312622
|555906
|868559
|155283
|305585
|460886
|49.7
|55
|53.1
|1670
|1015
|2687
|6024
|2024
|35895
|111271
|147175
|23902
|74919
|98826
|66.6
|67.3
|67.1
|1384
|913
|2297
|5904
(উৎস :
https://www.ncrb.gov.in/crime-in-india-year-wise.html?year=2024&keyword=
https://nhrc.nic.in/assets/uploads/minute_of_meeting/1751364506_a56bf3825871a20c27fc.pdf
https://www.ncrb.gov.in/uploads/2022/July/11/custom/crime-in-india/table-15.1-2020.pdf
NCRB reports from 2020 to 2024.)