পশ্চিম এছিয়াৰ ওপৰত মিছাইল আক্ৰমণ : ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ কিয় ভাৰতৰ বাবে এক কৌশলগত পৰীক্ষা
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ হোৱাত ভাৰতে শক্তিৰ বিপদ আৰু ক্ৰমান্বয়ে অস্থিৰ হৈ পৰা পশ্চিম এছিয়াত এক কূটনৈতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ কাৰ্যৰ সন্মুখীন হৈছে ।
Published : February 28, 2026 at 11:48 PM IST
নতুন দিল্লী: শনিবাৰে ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পিছত পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনা নাটকীয়ভাৱে বৃদ্ধি পোৱাটোৱে অঞ্চলটোক বিস্তৃত সংঘাতৰ সীমালৈ ঠেলি দিছে আৰু ভাৰতক এক অতি জটিল কৌশলগত অৱস্থাত উপনীত কৰাইছে ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে বৃহৎ সামৰিক অভিযান নিশ্চিত কৰাৰ লগতে ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড ক’ৰ্পে ইজৰাইলৰ ওপৰত প্ৰতিশোধমূলক ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোণ আক্ৰমণ চলোৱাৰ লগে লগে দেখা দিয়া সংকটে আঞ্চলিক ভূ-ৰাজনৈতিক স্থিতিশীলতাক পুনৰ গঢ় দিয়াৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । নতুন দিল্লীৰ বাবে ইয়াৰ পৰিণতি কূটনীতিৰ বহু ওপৰলৈকে বিস্তৃত, যেনে - শক্তি সুৰক্ষা, প্ৰব্ৰজনকাৰী সুৰক্ষা, সামুদ্ৰিক বাণিজ্যিক পথ আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বী ব্লকসমূহৰ মাজত সযতনে ইয়াৰ সুষম সম্পৰ্কক প্ৰভাৱিত কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইজৰাইল ভ্ৰমণ সমাপ্ত কৰাৰ কিছুদিন পিছতে শনিবাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ ভাৰতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া স্থিতি পুনৰ উল্লেখ কৰে যে আলোচনা আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাধানেই হৈছে আগুৱাই যোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰ্যকৰী পথ । ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে পশ্চিম এছিয়াৰ শান্তি ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত আৰু এই আলোচনাই গ্ল’বেল ছাউথৰ আহ্বানক প্ৰতিফলিত কৰে ।
ভাৰতৰ শক্তি জীৱনৰেখাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈয়েই আছে পশ্চিম এছিয়া । ইৰাণৰ সৈতে জড়িত যিকোনো বিস্তৃত পৰিসৰৰ সংঘাতে বিশ্বজুৰি তেল পৰিবহণৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে সামুদ্ৰিক যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । যিকোনো ধৰণৰ ব্যাঘাতৰ ফলত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ শক্তি আমদানিকাৰক হিচাপে ভাৰত আকস্মিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা তেলৰ মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত দুৰ্বল । অত্যাধিক মূল্যই ভাৰতৰ চলিত একাউণ্টৰ ঘাটি বৃদ্ধি, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ চাপ বৃদ্ধিৰ লগতে বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা জটিল কৰি তুলিব ৷
যদিও ভৌতিক যোগান নিৰৱচ্ছিন্ন হৈ থাকে, যুদ্ধ-বিপদজনক প্ৰিমিয়াম আৰু টেংকাৰৰ বীমাৰ খৰচে আমদানিৰ বিল বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও পশ্চিম এছিয়াত প্ৰায় ন লাখ ভাৰতীয় লোক বাস কৰাৰ লগতে কাম কৰে । উপসাগৰীয় দেশৰ তুলনাত ইজৰাইলত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায় সৰু হ’লেও সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী(UAE), চৌদি আৰব, কাটাৰ আদি দেশতো বহলভিত্তিত আঞ্চলিক যুদ্ধ বিয়পিব পাৰে ।
ভাৰতে ২০১৫ চনত য়েমেনৰ সংঘাত আৰু ২০০৬ চনত লেবাননত হোৱা যুদ্ধৰ দৰে সংকটৰ সময়ত কৰা পূৰ্বৰ অভিযানৰ দৰেই আকস্মিকভাৱে খালী কৰাৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ।
শনিবাৰে সন্ধিয়া ভাৰতে ইৰাণ আৰু উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ শেহতীয়া পৰিঘটনাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, ‘‘আমি সকলো পক্ষকে সংযম প্ৰয়োগ কৰিবলৈ, উত্তেজনা বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ আহ্বান জনাইছো । আলোচনা আৰু কূটনীতিৰ সহায়ত উত্তেজনা হ্ৰাস কৰা আৰু মূল সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা উচিত । অঞ্চলটোত আমাৰ মিছনসমূহে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ সৈতে যোগাযোগত আছে আৰু উপযুক্ত পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে ৷ তেওঁলোকক সজাগ হৈ থাকিবলৈ, মিছনসমূহৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিবলৈ আৰু স্থানীয় সুৰক্ষা নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।’’
ইয়াৰ পূৰ্বে টেল আভিভত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে এক পৰামৰ্শ জাৰি কৰি ইজৰাইলত বসবাস কৰা সকলো ভাৰতীয় নাগৰিককে সম্পূৰ্ণ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি সকলো সময়তে সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ।
‘‘ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষ আৰু হোম ফ্ৰণ্ট কমাণ্ডে জাৰি কৰা সুৰক্ষা নিৰ্দেশনা আৰু নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকে নিৰ্দিষ্ট আশ্ৰয় শিবিৰৰ ওচৰত থাকিব লাগে আৰু নিজৰ বাসস্থান বা কৰ্মস্থলীৰ ওচৰৰ নিৰাপদ স্থানৰ সৈতে পৰিচিত হ’ব লাগে । ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে ইজৰাইলৰ ভিতৰত যিকোনো অপ্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণ পৰিহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । স্থানীয় বাতৰি, চৰকাৰী ঘোষণা আৰু জৰুৰীকালীন সতৰ্কবাণী নিয়মীয়াকৈ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ নাগৰিকসকলক উৎসাহিত কৰা হৈছে’’ বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
২৩ ফেব্ৰুৱাৰীত টেহৰাণত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে ৫ জানুৱাৰীত পূৰ্বৰ পৰামৰ্শৰ উদ্ধৃতি দি ইৰাণত উপস্থিত থকা সকলো ভাৰতীয় নাগৰিক(ছাত্ৰ, তীৰ্থযাত্ৰী, ব্যৱসায়ী আৰু পৰ্যটক)ক বাণিজ্যিক বিমানকে ধৰি উপলব্ধ পৰিবহণ ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰি ইৰাণ এৰি যাবলৈ আহ্বান জনায় ।
কিন্তু সত্যটো হ’ল উপসাগৰীয় আৰু পশ্চিম এছিয়াৰ আৰবৰ অৰ্থনীতিত যিকোনো অস্থিৰতাই ৰেমিটেন্সৰ প্ৰবাহতো প্ৰভাৱ পেলাব, যিটো ভাৰতৰ বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ উপাৰ্জনৰ এটা মূল উপাদান ।
ইজৰাইল, ইৰাণ, আমেৰিকাৰ মাজত কৌশলগত ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ প্ৰত্যাহ্বানো এতিয়া ভাৰতৰ সন্মুখত । ইজৰাইলৰ সৈতে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা, কৃষি, আৰু প্ৰযুক্তি খণ্ডত শক্তিশালী আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান সম্পৰ্ক আছে । চাবাহাৰ বন্দৰৰ জৰিয়তে সংযোগৰ স্বাৰ্থকে ধৰি ভাৰতৰ ঐতিহাসিকভাৱে ইৰাণৰ সৈতেও সভ্যতা আৰু শক্তিৰ সম্পৰ্ক আছে, য’ত নতুন দিল্লীয়ে প্ৰচুৰ পৰিমাণে বিনিয়োগ কৰিছে ।
দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাতে যে ভাৰতৰ কূটনৈতিক স্থিতি জটিল কৰি তুলিব সেয়া স্পষ্ট । ইজৰাইলৰ প্ৰতি মুকলি সমৰ্থনে ইৰাণৰ সৈতে সম্পৰ্কত জটিলতা আনিব পাৰে । আনহাতে, মৌনতা বা নিৰপেক্ষতাই ৱাশ্বিংটন আৰু টেল আভিভৰ কৌশলগত অংশীদাৰসকলক হতাশ কৰিব পাৰে । তদুপৰি আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধিয়ে অধিক নিষেধাজ্ঞাৰ সূচনা কৰাৰ ভাবুকি দিছে, যাৰ ফলত ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ বিকল্পসমূহত প্ৰভাৱ পৰিব ।
নতুন দিল্লীস্থিত ছ’চাইটি ফৰ পলিচি ষ্টাডিজ থিংক টেংকৰ কৌশলগত পৰিক্ৰমা বিশেষজ্ঞ তথা সঞ্চালক চি উদয় ভাস্কৰে এই মতামত প্ৰকাশ কৰে যে শক্তি আৰু সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰব্ৰজনকাৰী নিৰাপত্তা আৰু আঞ্চলিক কৌশলগত গ্ৰীডত ব্যাঘাত জন্মালৈকে ইৰাণৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ আক্ৰমণৰ পৰিণতি ভয়ংকৰ হ’ব ৷
ভাস্কৰে ইটিভি ভাৰতক কয় যে শক্তিৰ বহনক্ষমতা আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ বিবেচিত হ’ব । ভাৰতে বছৰি প্ৰায় দুই বিলিয়ন বেৰেল খাৰুৱা তেল ব্যৱহাৰ কৰে আৰু খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতি ১ ডলাৰত আমদানিৰ বিল প্ৰায় ২ বিলিয়ন ডলাৰকৈ বৃদ্ধি পাব ।
তেওঁ কয় যে আৰব সাগৰত সামুদ্ৰিক সুৰক্ষাত ব্যাঘাত জন্মালে সামুদ্ৰিক বাণিজ্যত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব । বীমাৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে আফ্ৰিকাৰ চাৰিওফালে পথ সলনি কৰাৰ সম্ভাৱনা থকা বুলিও তেওঁ কয় । ভাস্কৰে লগতে কয় যে ইয়াৰ ফলত ভাৰতৰ অসংলগ্ন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে বিশ্বাসযোগ্যতাও প্ৰভাৱিত হ’ব ।
তেওঁ কয়, ‘‘ইৰাণৰ ওপৰত এই আক্ৰমণ ভাৰতীয় বৈদেশিক নীতি আৰু ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰ দূৰদৰ্শিতাৰ পৰীক্ষা হ'ব । ইৰাণক পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰমুক্ত কৰাৰ লগতে শাসন ব্যৱস্থা সলনি কৰিবলৈ বাধ্য কৰাবলৈ আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ পদক্ষেপক সমৰ্থন কৰাটো দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে ভাৰতৰ বাবে এক গধুৰ বোজা হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব ।’’
জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্কুল অৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টাডিজৰ চেণ্টাৰ ফৰ ৱেষ্ট এছিয়ান ষ্টাডিজৰ সহযোগী অধ্যাপক মুদ্দাছিৰ কামাৰৰ মতে, শনিবাৰৰ পৰিস্থিতি ভাৰতৰ বাবে অত্যন্ত চিন্তনীয় হ’ব কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
কামাৰে কয়, ‘‘ইৰাণে উপসাগৰীয় অঞ্চলত আমেৰিকাৰ ঘাটিসমূহত আক্ৰমণ কৰিছে । যদি উপসাগৰীয় সহযোগিতা পৰিষদৰ(জি চি চি) দেশসমূহত আক্ৰমণ অব্যাহত থাকে, তেন্তে য়েমেনৰ হাউথী, লেবাননৰ হিজবুল্লাহ, ইৰাকৰ জনপ্ৰিয় সংগঠন বাহিনীও যুদ্ধত যোগদান কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত আঞ্চলিক যুদ্ধখন পশ্চিম এছিয়ালৈ সম্প্ৰসাৰিত হ’ব ।’’
তেওঁ কয় যে যদি এনেকুৱা হয়, তেন্তে হৰমুজ জলদ্বীপ, বাব আল-মণ্ডাব জলদ্বীপ আৰু লোহিত সাগৰৰ মাজেৰে তেল যোগান আৰু সামুদ্ৰিক বাণিজ্যত প্ৰভাৱ পৰিব । ইয়াৰ ফলত ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ লগতে এছিয়াৰ অন্যান্য অৰ্থনীতিতো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বুলিও তেওঁ কয় ।
কামাৰে পুনৰ কয় যে পৰিস্থিতি দ্ৰুতগতিত অৱনতি ঘটাৰ লগে লগে অঞ্চলটোত ভাৰতীয় মিছনসমূহে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে । অঞ্চলটোত ভাৰতৰ কৌশলগত ভাৰসাম্য সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ স্বাৰ্থৰ ইৰাণতকৈ আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ সৈতেহে অধিক মিল আছে ।
‘‘উপসাগৰীয় দেশসমূহত বাস কৰা ভাৰতীয় নাগৰিকক লৈ ভাৰতে অধিক চিন্তিত হ’ব । যদি ভাৰতীয় নাগৰিকক হত্যা কৰা হয়, তেন্তে ইৰাণৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্কত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব’’ - কামাৰে কয় ।
সামগ্ৰিকভাৱে এই উদীয়মান সংকটে অৰ্থনৈতিক অসুৰক্ষিততা, ইয়াৰ ভাৰতীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ নিৰাপত্তা, কূটনৈতিক ভাৰসাম্যতা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী কৌশলগত পুনৰ সংহতিৰ দৰে ভাৰতক বহুমুখী প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন কৰাইছে । যি সময়ত ইৰাণ আৰু উপসাগৰীয় দেশসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্ক বজাই ৰাখি ইজৰাইলৰ সৈতে ভাৰতে নিজৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰি আছে, সেই সময়ত পশ্চিম এছিয়াৰ এই শেহতীয়া সংকটে এটা তীব্ৰ বাস্তৱতাক জোৰ দিছে ৷ সেয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ স্থিতিশীলতা ভাৰতৰ বাবে কেৱল কূটনৈতিক অগ্ৰাধিকাৰ নহয়, বৰঞ্চ কৌশলগত প্ৰয়োজনীয়তাহে ।
