বায়’মেট্ৰিক আধাৰ সম্পূৰ্ণ নকৰিলে নাপাব ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰ, ক্ৰয় কৰিব লাগিব বজাৰৰ দামত

বায়’মেট্ৰিক আধাৰ সম্পূৰ্ণ নকৰিলে নাপাব ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰ, ক্ৰয় কৰিব লাগিব বজাৰৰ দামত
বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সলনি হ'ব ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰ বুকিঙৰ নিয়ম ৷ বিএএ সম্পূৰ্ণ নকৰাসকলেও পাব বিএএ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সুবিধা...
Published : September 30, 2026 at 7:18 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰাজসাহায্য যুক্ত চিলিণ্ডাৰৰ বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাৎ ১ অক্টোবৰৰ পৰা সলিন হ'ব নিয়ম ৷ ইতিমধ্যে ৰাজসাহায্য যুক্ত চিলিণ্ডাৰৰ বুকিং অব্যাহত ৰাখিবলৈ সমগ্ৰ দেশৰ ঘৰুৱা এল পি জি গ্ৰাহকসকলে বায়’মেট্ৰিক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ (বি এ এ) সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল চৰকাৰে ৷
সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি যি সকলক গ্ৰাহকে বায়’মেট্ৰিক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ (বি এ এ) সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকে কোনো ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰ বুকিং কৰিব নোৱাৰিব ৷ বিপৰীতে তেওঁলোকে বজাৰৰ দামত ৰন্ধ গেছ ক্ৰয় কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ে ৷
মন্ত্ৰণালয়ে পূৰ্বে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি, যিসকল গ্ৰাহকে ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞতাৰ বাবে বায়’মেট্ৰিক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ সম্পূৰ্ণ নকৰিলে তেওঁলোকে চিলিণ্ডাৰৰ বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ৰাজসাহায্য লাভ নকৰিব ৷ যদিহে কোনো গ্ৰাহকে বায়’মেট্ৰিক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ (বি এ এ) সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হ'লে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট ৱেবচাইট গৈ বিএএ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ৷
লগতে, ইচ্ছুক গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ সমীপৰ বিতৰণ কেন্দ্ৰ বা চৰকাৰী মালিকানাধীন তেল বিপণন কোম্পানীসমূহৰ মোবাইল এপৰ জৰিয়তে প্ৰমাণীকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ৷ ইয়াৰ উপৰিও ইণ্ডিয়ান অইল ৱান এপ ব্যৱহাৰ কৰি ইণ্ডেন গ্ৰাহকে নিজেই ই-কেৱাইচি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ৷
ঠিক একেদৰে ভাৰত গেছৰ গ্ৰাহকে হে'ল্ল বিপিচিএল এপ ব্যৱহাৰ কৰি, এইচপি গেছৰ গ্ৰাহকে এইচপি পে এপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ পৰ্টেলতো এই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা ভিডিঅ’ টিউটৰিয়েল উপলব্ধ কৰা হৈছে বুলি মন্ত্ৰণালয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য, অনুসৰি ১৯ ছেপ্টেম্বৰলৈকে ২৭৪.৩ মিলিয়ন ঘৰুৱা এল পি জি গ্ৰাহকে (মুঠ গ্ৰাহকৰ ৮৯.৯%) বায়’মেট্ৰিক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে । তেওঁলোকৰ ৰিফিল বুকিং কোনো বাধা নোহোৱাকৈ চলি থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক:LPG আধাৰ বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণ কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে জানি লওক