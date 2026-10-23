উৰণৰ পাঁচ মিনিট পিছতেই কাৰিকৰী বিজুতি, হায়দৰাবাদ বিমানবন্দৰত এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমানৰ জৰুৰীকালীন অৱতৰণ

উৰণৰ পাঁচ মিনিট পিছতেই কাৰিকৰী বিজুতি, হায়দৰাবাদ বিমানবন্দৰত এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমানৰ জৰুৰীকালীন অৱতৰণ
১০৯ জন যাত্ৰী লৈ মুম্বাই অভিমুখে যোৱা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান এআই ৪১৭ত কাৰিকৰী বিজুতি ৷
Published : October 23, 2026 at 2:08 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ অন্যতম পুৰণি আৰু ৰাজকীয় বিমান সংস্থা এয়াৰ ইণ্ডিয়াই শেহতীয়াভাৱে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । কেতিয়াবা যদি বিমান দুৰ্ঘটনা, কেতিয়াবা আকৌ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে জৰুৰী অৱতৰণ ।
ইয়াৰ মাজতে পাইলট আৰু ক্ৰু মেম্বাৰৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে শেহতীয়া দিনবোৰত এয়াৰ ইণ্ডিয়া সংবাদ শিৰোনামত আছে । এইবাৰ পুনৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে ।
শুকুৰবাৰে মুম্বাই অভিমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমানত উৰণৰ কিছু সময়ৰ পাছতে কাৰিকৰী বিজুতি ধৰা পৰে । ফলত বিমানখন হায়দৰাবাদ বিমানবন্দৰত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কৰাবলগা হয় । ইয়াৰ লগে লগে এক সম্ভাব্য বৃহৎ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিব পৰা যায় ।
বিমান নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাৰ বিষয়াসকলৰ মতে, এআই ৪১৭ বিমানখনত ১০৯ জন যাত্ৰী আছিল । উৰণৰ প্ৰায় পাঁচ মিনিটৰ পিছতে বিমানখনৰ কাৰিকৰী সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় । লগে লগে পাইলটে এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলক (এটিচি) সতৰ্ক কৰি দিয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন বিষয়াই কয়, "১০৯ জন যাত্ৰী লৈ মুম্বাই অভিমুখে যোৱা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান এআই ৪১৭ত কাৰিকৰী বিজুতি ঘটিছিল । উৰণৰ মাত্ৰ পাঁচ মিনিটৰ পিছত পাইলটে এই সমস্যাটো চিনাক্ত কৰি তৎক্ষণাত এটিচিক সতৰ্ক কৰি দিয়ে ।"
এটিচিৰ বিষয়াৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী বিমানখনে হায়দৰাবাদৰ শ্বামছাবাদ বিমানবন্দৰত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কৰে ।
বৰ্তমান কাৰিকৰী বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে বিমানখন পৰিদৰ্শন কৰি সমস্যাৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰি আছে । লগতে বিষয়াসকলে সকলো যাত্ৰী সুৰক্ষিত বুলি নিশ্চিত কৰিছে ।