ট্ৰাক, বলেৰ’ আৰু চুইফট ডিজাইৰ সংঘৰ্ষত নিহত ১১
দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই বাহন দুখনত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু কেইবাজনো লোক অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় ৷
Published : April 23, 2026 at 8:16 AM IST
মিৰ্জাপুৰ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰ্জাপুৰত বুধবাৰে নিশা এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাক আৰু দুখন গাড়ীৰ সংঘৰ্ষত ১০ জন লোক থিতাতে নিহত হয় ৷ মিৰ্জাপুৰৰ ড্ৰামণ্ডগঞ্জ আৰক্ষী থানাৰ অধীনস্থ বৰকা ঘূমান ছেক্সনৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে লগে লগে দুয়োখন গাড়ীতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়, যাৰ ফলত গাড়ীৰ ভিতৰত থকা লোকসকল কিছু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে জ্বলি ছাই হয় ৷
দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বলেৰ’খনত দুগৰাকী মহিলা আৰু দুটা শিশুসহ আঠজন লোক আছিল ৷ চুইফট ডিজাইৰখনত কেৱল চালকজনহে আছিল ৷ তেওঁলোক আটাইয়ে জ্বলন্ত অৱস্থাত মৃত্যু হয় ৷ ট্ৰাকখনৰ সহায়কজনৰ এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চালকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷
আৰক্ষীয়ে আটাইকেইজন লোকৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে । আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰ্ণা ৰজত কৌশিকে কয় যে এতিয়ালৈকে ১১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সকলো ভুক্তভোগীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে ৷
