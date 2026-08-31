ETV Bharat / bharat

মানস সৰোবৰলৈ যাত্ৰা কৰা দলটোৰ কি হৈছিল নেপালত ?

ৰাখে হৰি মাৰে কোনে । এজন সংগী হঠাৎ অসুস্থ হোৱাত তেওঁলোকৰ যাত্ৰাত পলম হৈছিল আৰু.....

Miracle And Mystery Follow Deadly Nepal Flash Floods
দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পোৱা ৰচিত গোৱেল (Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 31, 2026 at 1:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মহাৰাজগঞ্জ/চণ্ডীগড়: নেপাল-তিব্বত সীমান্তত হোৱা ভয়াৱহ বানপানীয়ে কিমানৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে আৰু কতজন সন্ধানহীন হৈ আছে তাৰ হিচাপ নাই । আজিও বহু পৰিয়ালে অপেক্ষা কৰি আছে আপোনজন ঘৰলৈ নিৰাপদে উভতি আহিব বুলি । বহুতে আকৌ আত্মীয়ৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পাই চকুলো টুকিছে ।

এই মহাপ্ৰলয়ৰ সময়তো আকৌ কিছুমানৰ জীৱন অলৌকিকভাৱে ৰক্ষা পৰে । এই জীৱিতসকলৰ ভিতৰত আছে হাৰিয়ানাৰ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট ৰচিত গোৱেল । এইগৰাকী ব্য়ক্তি আছিল কৈলাস মানস সৰোবৰলৈ যাত্ৰা কৰা এটা গোটৰ সদস্য় । অৱেশ্য়ে এই দলটোৰ এজন সংগী হঠাৎ অসুস্থ হোৱা বাবে তেওঁলোকৰ যাত্ৰাত পলম হয় । সেইবাবে এইদৰে হঠাতে নামি অহা ক্ষন্তেকীয়া বানপানীত জীৱন ৰক্ষা পৰিছিল ।

Rishi Babu Pant and Sharda Devi Pant
ঋষি বাবু পন্ত আৰু শাৰদা দেৱী পন্ত (Special arrangement)

ইফালে, সেই গোটটোৰ আন ২২ গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ পৰিয়ালে জৰুৰীভাৱে তীৰ্থযাত্ৰা পথৰ দিশে গৈ থকা আপোনজনৰ বিষয়ে তথ্য বিচাৰি আকুল হৈ পৰিছে । সীমান্তৰ কেৰুং ইমিগ্ৰেচন পইণ্ট অতিক্ৰম কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে এই গোটটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে যোগাযোগ হেৰুৱাই পেলায় । এনে বিপৰ্যয়ৰ মাজতো এই পৰিয়ালকেইটাই তেওঁলোক নিৰাপদে উভতি অহাৰ আশা কৰি আছে ।

অৱশ্যে নিৰাপদে ঘূৰি অহাৰ আশা কৰি অপেক্ষা কৰি আছে পৰিয়ালকেইটাই । নিৰুদ্দেশ হোৱা এই লোকসকলৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহাৰাজগঞ্জৰ প্ৰধান সংঘৰ জিলা সভাপতি অনিল কুমাৰ যোশীৰ শহুৰ আৰু শাহুৱেক শাৰদা দেৱী পন্ত ।

A list of missing Kailash Mansarovar Yatra pilgrims
নিৰুদ্দেশ হোৱা কৈলাস মানসৰোৱৰ যাত্ৰা তীৰ্থযাত্ৰীৰ এখন তালিকা (Special arrangement)

এই সন্দৰ্ভত অনিল কুমাৰ যোশীয়ে কয়, "তেওঁলোকে প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে কৈলাস মানস সৰোৱৰ যাত্ৰালৈ ৰাওনা হৈছিল । যোৱা ২৬ আগষ্টৰ পুৱা প্ৰায় ৮ বজাত কেৰুং সীমান্তত থকা ইমিগ্ৰেচন কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ নথি-পত্ৰ পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু যাত্ৰাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বাবে চীনত প্ৰৱেশ কৰা বুলিও কৈছিল ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "তেওঁলোকে এই সীমান্ত পাৰ হোৱাৰ প্ৰায় এঘণ্টাৰ পাছত কেৰুং সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ভয়াৱহ বানপানীৰ সৃষ্টি হয় । তেতিয়াৰে পৰাই পৰিয়ালসমূহে ২২ গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।"

অনিল কুমাৰ যোশীৰ মতে, তেওঁলোকৰ আপোনজনক বিচাৰি উলিয়াবলৈ পৰিয়ালকেইটাই বিষয়া আৰু নেপাল তথা চীনৰ দূতাবাসৰ কাষ চপাৰ পৰা আদি কৰি কোনো ধৰণৰ চেষ্টাৰ ত্ৰুটি কৰা নাই । তেওঁ কয়, "বানপানীৰ পিছত উদ্ধাৰ হোৱা অচিনাক্ত মৃতদেহ সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ বিচাৰিছিলো । অৱশ্যে এতিয়ালৈকে আমি কোনোধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা নাই । সন্ধানহীন হোৱা তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বিষয়েও কোনো নিশ্চিতকৰণ হোৱা নাই ।"

A list of missing Kailash Mansarovar Yatra pilgrims
নিৰুদ্দেশ হোৱা কৈলাস মানসৰোৱৰ যাত্ৰা তীৰ্থযাত্ৰীৰ এখন তালিকা (Special arrangement)

ইপিনে,পৰিয়ালকেইটাই ভাৰত, নেপাল আৰু চীনৰ কৰ্তৃপক্ষক অনুসন্ধান অভিযান তীব্ৰতৰ কৰাৰ লগতে তীৰ্থযাত্ৰীসকল য'তেই নাথাকক কিয় তেওঁলোকৰ অৱস্থানৰ তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

যোশীৰ আত্মীয় আৰু চিনাকিসকল হৈছে কাঠমাণ্ডুৰ বাসিন্দা । তেওঁলোকে আপোনজনৰ সুৰক্ষিত প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে । আনহাতে, গোৱেলৰ বাবে একে যাত্ৰাই এক অপ্ৰত্যাশিতভাৱে ভিন্ন ৰূপ লৈছে ।

ইপিনে, ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত গোৱেলে কয়, "আমি ২০ জনীয়া বন্ধুৰ দল এটাই কৈলাস অভিমুখে যাত্ৰা কৰি আছিলো । তেতিয়া আমাৰ সংগী এজনে অধিক উচ্চতাত অসুস্থ হোৱাত আৰু উশাহ-নিশাহ লোৱাত কষ্ট অনুভৱ কৰে । সেইবাবে আমি এই যাত্ৰা এদিন পিছুৱাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলো ।"

গোৱেলে কয়,"পিছত বাৰজন সদস্যই কৈলাসৰ ফালে আগুৱাই গ'ল যদিও মই অসুস্থ সংগীজনৰ লগত থাকিলো । নেপালৰ ট্ৰেজেডীৰ বিষয়ে জানিব পাৰি মই বুজিলো যে আমি হেৰুৱাবলৈ বাধ্য হোৱা দিনটোৱে হয়তো আমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে । সংগীজন অসুস্থ নহ’লে সকলোৱে বিপদজনক পৰিস্থিতিত পৰিলাহেঁতেন ।"

"এই অভিজ্ঞতা মোৰ বাবে ধৰ্মীয় যাত্ৰাতকৈও বেছি । পলম হোৱাটোৱে দেখুৱাই দিলে আৰু মোৰ সংগীৰ লগত থকাৰ সিদ্ধান্তটো পুৰস্কাৰ হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ল । এইটোৱেও প্ৰমাণ কৰিলে যে কেনেকৈ এটা দিনেই কেতিয়াবা জীৱন আৰু মৃত্যুৰ পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে ।" গোৱেলে কয় যে প্ৰভু শিৱৰ বাবেই তেওঁৰ জীৱনটো ৰক্ষা পৰিল ।

লগতে পঢ়ক:ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, একাপ চাহে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে ৫ বন্ধুৰ

নেপালৰ আকস্মিক বান: বৰ্তমানো ৩২০ গৰাকী ভাৰতীয়ৰ সন্ধান নাই, নেপাললৈ ১১ জনীয়া উদ্ধাৰকাৰীৰ দল

TAGGED:

হাৰিয়ানা
কৈলাস মানস সৰোৱৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
DEADLY NEPAL FLASH FLOODS
NEPAL FLASH FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.