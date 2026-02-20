ETV Bharat / bharat

নিৰীক্ষণ হ'ব সংখ্যালঘুৰ উন্নয়নমূলক আঁচনি, কিৰেণ ৰিজিজুৱে মুকলি কৰিলে বিশেষ এপ

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত আয়োজিত চিন্তন শিবিৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰে নিগ্ৰাণী এপ (NIGRANI App)।

kiren rijiju
কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 20, 2026 at 11:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নালন্দা(বিহাৰ): বিহাৰৰ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ দুদিনীয়া চিন্তন শিবিৰৰ দ্বিতীয় দিনা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় । য'ত কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন বিকাশ কাৰ্যক্ৰম (PMJVK)ৰ অধীনত নিগ্ৰাণী এপ (NIGRANI App) মুকলি কৰে । এই এপটোৱে সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলত চলি থকা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহৰ ৰিয়েল টাইম মনিটৰিং নিশ্চিত কৰিব ।

এপ মুকলিৰ লগতে সংখ্যালঘুৰ উন্নয়নত গুৰুত্ব :

কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জৰ্জ কুৰিয়েন, বিহাৰৰ সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্ৰী জামা খান আৰু অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলো এপ মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানত ৰিজিজুৱে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে সংখ্যালঘুৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন অবিহনে ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত এখন উন্নত ভাৰতৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰে । তেওঁ কয় যে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীক একত্ৰিত কৰি মূলসুঁতিলৈ অনাটোৱেই হৈছে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'ৰ প্ৰকৃত অৰ্থ ।

kiren rijiju
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিন্তন শিবিৰত কিৰেণ ৰিজিজু (ETV Bharat)

স্বচ্ছতা আৰু ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণৰ এক উপায় :

মনিটৰিং এপটোৱে পি এম জে ভি কে আঁচনিৰ নিৰীক্ষণ সহজ কৰি তুলিব । ই আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু দক্ষতা বিকাশৰ সৈতে জড়িত প্ৰকল্পসমূহত স্বচ্ছতা আনিব । বিষয়াসকলে কয় যে এই এপটোৱে চেটেলাইট আৰু ডিজিটেল সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি ৰিয়েল টাইম আপডেট প্ৰদান কৰিব, যাৰ ফলত ৰূপায়ণ ক্ষিপ্ৰ হ'ব আৰু অভাৱসমূহ দূৰ হ'ব ।

ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে সমন্বয়ৰ ওপৰত বিশদ আলোচনা :

চিন্তন শিবিৰৰ সময়ত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী আৰু প্ৰতিনিধিয়ে পি এম জে ভি কে ক্ষেত্ৰভিত্তিকভাৱে উন্নত ৰূপায়ণৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ আৰু ধাৰণাসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই আঁচনিখনক মন্ত্ৰালয়ৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী বুলি অভিহিত কৰি কেন্দ্ৰ-ৰাজ্যৰ সমন্বয় শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এনে আলোচনা অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি কয় ।

kiren rijiju
কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে মুকলি কৰিলে নিগ্ৰাণী এপ (ETV Bharat)

চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী :

ৰিজিজুৱে সংখ্যালঘু কল্যাণৰ বাবে চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰি কয় যে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু শৈক্ষিক বিকাশ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে নীতি প্ৰণয়ন কৰা হৈছে । তেওঁ জোৰ দি কয় যে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'ৰ নীতিৰ ভিত্তিত দেশ আগবাঢ়িব ।

ৰিজিজুৱে কয়, "সবকা সাথ, সবকা বিকাশৰ প্ৰকৃত অৰ্থ হ'ল দেশৰ সকলো শ্ৰেণীক, বিশেষকৈ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক উন্নয়নৰ মূলসুঁতিলৈ লৈ যোৱা । সংখ্যালঘুৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন সুনিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰে এই দিশত নীতি প্ৰণয়ন কৰি আছে ।"

সংখ্যালঘু উন্নয়নক ডিজিটেল আৰু স্বচ্ছ কৰি তোলাৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ চিন্তন শিবিৰৰ অন্যতম মূল কৃতিত্ব এই এপ মুকলি । চৰকাৰে বিশ্বাস কৰে যে ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত উন্নত ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত কৰাত এনে পদক্ষেপে মূল ভূমিকা পালন কৰিব ।

লগতে পঢ়ক :'বিনামূলীয়া খাদ্য, চাইকেল, বিদ্যুৎ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিয়োগৰ পথ মুকলি কৰক : উচ্চতম ন্যায়ালয়

TAGGED:

NIGRANI APP
PMJVK
NALANDA UNIVERSITY
ইটিভি ভাৰত অসম
KIREN RIJIJU

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.